【楽天イーグルス】4/19（日）「ダイワロイネットホテルズpresents 花火大会～春爛漫～」にベリーグッドマンさんが登場

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、4月19日（日）千葉ロッテマリーンズ戦の試合終了後に開催する「ダイワロイネットホテルズpresents 花火大会～春爛漫～」のスペシャルゲストにボーカルユニット、ベリーグッドマンさんが登場することとなりましたので、お知らせいたします。

今年の「ダイワロイネットホテルズpresents 花火大会～春爛漫～」のテーマは、新生活をスタートされた皆さまへ、楽天イーグルスからのエールを込めて開催する春の花火大会です。数多くのパワーソング（応援歌）でエールを送ってこられたベリーグッドマンさんをお招きし、同日のセレモニアルピッチへの参加や、試合後の花火打ち上げに合わせたライブパフォーマンスで、スタジアムを盛り上げていただきます。

この機会に、ぜひお誘い合わせの上、楽天モバイル 最強パーク宮城にご来場いただき、春の夜空を彩る花火と、パワーみなぎるライブパフォーマンスを心ゆくまでお楽しみください！

＜「ダイワロイネットホテルズpresents 花火大会～春爛漫～」概要＞

■日時：4月19日（日）千葉ロッテマリーンズ戦［16:00試合開始］

試合終了20分後頃～

※天候等の都合により、中止または変更になる場合があります

※試合終了が20:30を過ぎた場合は内容を縮小して実施または中止となる場合があります

■場所：楽天モバイル 最強パーク宮城

■協賛：大和ハウスリアルティマネジメント株式会社

＜スペシャルゲスト ベリーグッドマンさん 概要＞

■ベリーグッドマンさん プロフィール

Rover、MOCA、HiDEXからなるボーカルユニット。

「ライオン」「ライトスタンド」などのパワーソング（応援歌）が彼らの代名詞であり、2020年には自主レーベルを立ち上げ「アイカタ」「花束」がバイラルヒットし注目を集めている。

■ベリーグッドマン MOCAさん コメント

どうも今年入団された前田 健太選手と同い年のベリーグッドマンです！！

そんな素晴らしい年に、楽天イーグルスの皆さんと音楽で繋がる事ができて幸せに思います！！

何よりこの日も絶対勝って、最高の思い出を一緒に残しましょう！

当日を楽しみにお待ちしております！

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600988036.html

■来場者プレゼント：

・プレゼント内容：キッズアパレル

Tシャツ・ビブス・半袖パーカーの全6種類の中からいずれかをプレゼント♪

・対象：当日の観戦チケットをお持ちの中学生以下のお子様 先着1,500名様

（一部席種対象外）

・サイズ：130cm／160cm

※各サイズ、数に限りがございます。

・協賛：株式会社永大ハウス工業

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600994072.html

■楽天イーグルスの観戦チケット好評発売中

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