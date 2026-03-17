【ウブロ】バリー・コーガンとリタ・オラが第32回ヴァニティ・フェア・オスカーパーティでウブロを着用

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロ

2026年3月16日(月) - カリフォルニア州 ロサンゼルス：スイスの高級腕時計メーカーのウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、マーク・グイドゥッチが主催する第32回ヴァニティ・フェア・オスカーパーティで、ハリウッド最大の夜に引き続きその存在感を示しました。アカデミー賞授賞式後にスターたちが集まって祝うこのパーティでは、俳優のバリー・コーガンと世界的ミュージックスターのリタ・オラがウブロを着用し、ロサンゼルス・カウンティ美術館で開催された有名なアフターパーティに出席しました。

受賞歴のある俳優のバリー・コーガンは、140個のダイヤモンドがセットされた「スピリット オブ ビッグ・バン スチール パヴェ」32mmを着用し、会場を魅了しました。

Barry Keoghan Photo by: Dia Dipasupil / Film Magic / Getty ImagesHUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バンスチール パヴェ」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/spirit-of-big-bang-steel-pave-32-mm

イギリスの歌手、ソングライター、女優であるリタ・オラは、398個のダイヤモンドがセットされた眩い輝きを放つ「ビッグ・バン ワンクリック スチール フルパヴェ」33mmを着用し、見るものを魅了しました。

Rita Ora Photo by: Neilson Barnard / Getty Images / Getty ImagesHUBLOT 「ビッグ・バン ワンクリック スチール フルパヴェ」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-one-click-steel-full-pave-33-mm

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