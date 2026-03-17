TVアニメ「妖怪学校の先生はじめました！」のトレーディング場面写アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「妖怪学校の先生はじめました！」の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「妖怪学校の先生はじめました！」の商品の受注を3月12日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1461?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング場面写アクリルスタンド

安倍晴明、佐野 命、泥田耕太郎、座敷紅子、入道連助、神酒凜太郎、秦中飯綱、学園長、たかはし明、たかはし暗の印象的なシーンをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）70×56mm 台座：（約）直径50mm 厚み： 3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング場面写アクリルキーホルダー

安倍晴明、佐野 命、泥田耕太郎、座敷紅子、入道連助、神酒凜太郎、秦中飯綱、学園長、たかはし明、たかはし暗の印象的なシーンをアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）62×58mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング場面写アクリルステッカー

安倍晴明、佐野 命、泥田耕太郎、座敷紅子、入道連助、神酒凜太郎、秦中飯綱、学園長、たかはし明、たかはし暗の印象的なシーンをアクリルステッカーに仕上げました。

アクリルプレートタイプのステッカーです。

通常のステッカーとは違い、立体感のあるデザインとなっております。

パソコンやスマートフォンなど、身近な持ち物などに貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）50×42mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング場面写缶バッジ vol.2

安倍晴明、佐野 命、泥田耕太郎、座敷紅子、入道連助、神酒凜太郎、秦中飯綱、学園長、たかはし明、たかはし暗の印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写イラストカード2枚セット vol.2

安倍晴明、佐野 命、狸塚豆吉、泥田耕太郎、座敷紅子、入道連助、神酒凜太郎、秦中飯綱、学園長、たかはし明、たかはし暗の印象的なシーンをイラストカード2枚セットに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \3,850(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼トレーディング場面写ブロマイド2枚セット

安倍晴明、佐野 命、狸塚豆吉、泥田耕太郎、座敷紅子、入道連助、神酒凜太郎、秦中飯綱、学園長、たかはし明、たかはし暗の印象的なシーンをブロマイド2枚セットに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \3,850(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼弐年参組集合 場面写F3号キャンバスボード

弐年参組の集合写真をキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\5,500(税込)

サイズ：F3号（273×220mm）

素材 ：木材、化繊

▼場面写BIGアクリルスタンド

※画像は「安倍晴明 場面写BIGアクリルスタンド」を使用しております。

各キャラクターの印象的なシーンをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種（安倍晴明、佐野 命、泥田耕太郎、座敷紅子、入道連助、神酒凜太郎、秦中飯綱、学園長、たかはし明、たかはし暗）

サイズ：（約）15.2×9.9cm 台座：（約）13.4×2.9cm 厚み： 3mm

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1461?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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