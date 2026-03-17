マッチングアプリ以外の「自然な出会い」を希望する人は82.50％、アプリ以外で出会えた経験は73.50％｜自然な出会い実態調査（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、異性との出会いを求めている成人男女200人を対象に、「マッチングアプリ以外の出会い（自然な出会い）」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では

● マッチングアプリ以外での自然な出会いを希望しているか

● マッチングアプリ以外で出会いにつながった経験の有無

● マッチングアプリ以外で出会えた具体的な方法

● 自然な出会いを叶えるために意識していた行動

について、複数の選択式アンケートを実施し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、各設問における選択結果の傾向を中心に調査結果を公開します。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/meet-without-apps/

1.マッチングアプリ以外での「自然な出会い」を希望する人は82.50％

成人男女200人に「マッチングアプリ以外での自然な出会いを希望しているか」を尋ねたところ、「はい」165人（82.50％）となりました。男女別でも8割を超え、「自然な出会い」へのニーズが広く存在していることが分かります。

【内訳（人数）】

● はい：165人（男性85人／女性80人）

● いいえ：35人（男性15人／女性20人）



1-1.自由回答から見えた「自然な出会い派」「アプリ容認派」のリアルな理由

本調査では、自由回答にて「アプリ以外で出会いたい理由／アプリでもよい理由」も収集しました。

その結果、出会いに対する価値観は「安心感」を重視する層と、「効率性・合理性」を重視する層に大きく分かれる傾向が見られました。

【マッチングアプリ以外で出会いたい理由（回答例）】

マッチングアプリはトラブルに巻き込まれそうで不安だからです（男性）

自然に出会えた方が知り合いや家族に紹介するときに安心感があるからです（男性）

マッチングアプリは恋愛に対して真剣ではない人が多そうだから（女性）

友達にマッチングアプリで出会ったと言いづらいからです（女性）

これらの回答から、アプリ以外での出会いを望む人は「安全性」「信頼性」「周囲への説明のしやすさ」といった心理的安心感を重視していることが分かります。

特に、将来的な交際や結婚を見据えた出会いを意識する人ほど、自然な文脈で始まる関係性を求める回答が見られました。

【マッチングアプリでの出会いでもよい理由（回答例）】

人と関わる機会少なすぎて自然な出会いでは可能性低すぎる（男性）

趣味嗜好が似ている人と出会いたいから（男性）

手軽に効率よく自分の条件に合う人に出会えるため（女性）

いろんな人と出会えるからです（女性）

一方で、マッチングアプリを容認する層からは、「出会いの母数を広げられる」「条件に合う相手と効率的に出会える」点を評価する声が多く挙がりました。

このことから、出会いの機会そのものが限られている人にとって、マッチングアプリは現実的な選択肢として受け入れられていることがわかります。

本調査の自由回答結果から、出会いの手段に対する選好は二極化しており、「安心感を重視する人ほど自然な出会いを求め、効率性を重視する人ほどアプリを活用する傾向」が明確になりました。

出会いの形に正解はなく、自身のライフスタイルや価値観に合った手段を選択することが、出会いを実現する上で重要であるといえます。

2.マッチングアプリ以外で「出会いにつながった経験がある」は73.50％

「マッチングアプリ以外で出会いにつながった経験があるか」を尋ねたところ、「ある」147人（73.50％）となりました。

希望が多いだけでなく、実際にアプリ以外で出会いを実現した人が多数派であることが確認されました。

【内訳（人数）】

● ある：147人（男性75人／女性72人）

● ない：53人（男性25人／女性28人）

3.出会いのきっかけ上位は「友人・知人の紹介」「職場・仕事関係のつながり」

「マッチングアプリ以外で出会えた経験がある」と回答した男女147人（男性75人／女性72人）に、どのような方法で出会えたかを尋ねました（複数回答可）。

その結果、「友人・知人の紹介」と「職場や仕事関係のつながり」がいずれも4割前後を占め、他の項目を上回る結果となりました。

【主な回答（人数）】

● 友人・知人の紹介：男性38人／女性34人

● 職場や仕事関係のつながり：男性33人／女性29人

● 趣味や習い事：男性26人／女性16人

● 合コン：男性9人／女性13人

● 行きつけのお店：男性8人／女性10人

● X・Instagram：男性7人／女性3人

● その他（大学、ナンパなど）：男性6人／女性6人

この結果から、マッチングアプリ以外の出会いは、新たな場に飛び込むよりも、既存の人間関係や日常の延長線上で生まれやすいことが分かります。

特に、第三者が介在する「紹介」や、継続的な接点が生まれる「職場・仕事関係」は、相手の人となりを事前に把握しやすく、安心感を持って関係を築きやすい出会いの形といえます。

4.自然な出会いを叶えた人の多くが「何らかの工夫」を実施

続いて、マッチングアプリ以外で出会えた経験がある男女147人に、「自然な出会いを叶えるために意識していたこと」を尋ねました（複数回答可）。

その結果、「とくに意識していたことはない」と回答した人は1割程度にとどまり、多くの人が何らかの行動や心がけを持っていたことが分かりました。

【主な回答（人数）】

● 友人・知人のつながりを大切にしていた：男性33人／女性34人

● 清潔感や身だしなみに気を配っていた：男性29人／女性21人

● 趣味を持つようにした：男性24人／女性16人

● 人の集まる場に定期的に参加していた：男性21人／女性18人

● 初対面の人に笑顔で接するよう心がけていた：男性14人／女性18人

● 自然な会話が生まれる環境に足を運んでいた：男性13人／女性12人

● とくに意識していたことはない：男性11人／女性9人

自然な出会いは偶然に任せたものではなく、人との関係性を丁寧に保つことや、第一印象・接し方に配慮する姿勢によって生まれやすくなることが示唆されました。

特別な行動を起こさなくても、日常の人付き合いや振る舞いを意識することが、結果として出会いの機会につながっている実態がうかがえます。

調査結果まとめ

本調査では、以下の点が明らかになりました。

● マッチングアプリ以外の「自然な出会い」を希望する人は82.50％

● アプリ以外で出会いにつながった経験が「ある」は73.50％

● 出会いのきっかけ上位は「友人・知人の紹介」「職場・仕事関係」

● 自然な出会いを叶えた人は、つながり維持・身だしなみ・趣味など何らかの工夫をしている傾向

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/meet-without-apps/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：異性との出会いを求めている成人男女200名

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2026年1月16日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/meet-without-apps/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/