NEOWIZ　20日よりSteamにて4タイトルのセールを開始！

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ （本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン）)は、本日2026年3月20日（金）午前2:00～27日（金）午前2:00（日本時間）まで、当社の人気ゲーム4タイトルについて、Steamにて割引イベントを実施いたします。

◆Steamでの割引情報

Steamにて、NEOWIZの4タイトルがセール（3/20～）

“泣けるゲーム”として人気を博している『SANABI』本編は35％割引（988円）、サウンドトラック（以降 OST）は10％割引（522円）となります。全世界で200万本以上を売り上げた『Skul: The Hero Slayer』は、50％割引（1,025円）となり、「暖雪 Warm Snow」や「マジッククラフト」とのバンドル商品もリリース（割引あり）します。

この他、当社の代表的なリズムゲーム『DJMAX RESPECT V』本編およびDLCは、最大で80％割引となります。リリース後約3カ月で全世界累計販売本数100万本を突破したアクションローグライト『Shape of Dreams』も30％割引（1,960円）でお求めいただけます。

◆YouTubeでOSTのMVやライブ放送も

SANABI :https://store.steampowered.com/app/1562700/SANABI/Skul :https://store.steampowered.com/app/1147560/Skul_The_Hero_Slayer/?l=japaneseDJMAX RESPECT V :https://store.steampowered.com/agecheck/app/960170/

2026年3月19日（木）19:00から、『DJMAX RESPECT V』での新規コラボDLC発売を記念して、DJMAX YouTube公式チャンネル(https://www.youtube.com/@DJMAXOfficialChannel)にて生放送を実施します。

その翌日、2026年3月20日（金）に、NEOWIZのYouTube公式チャンネル(https://www.youtube.com/@NEOWIZ_Official)にて、『SANABI』のOSTから「Ending Means Starting Again」のMVを公開いたします。

◆『Shape of Dreams』にてアップデート

全世界でプレイヤーが急増している『Shape of Dreams』では、本日2026年3月17日（火）にアップデートを行いました。本アップデートでは、旅人コスチュームの実装、新規イベントの実施、新システム「幸運と運命」などが含まれます。

Shape of Dreams :https://store.steampowered.com/app/2444750/Shape_of_Dreams/?l=japanese

Shape of Dreams

Shape of Dreams

Shape of Dreams