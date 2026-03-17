【3月限定】水流のようなアクリルマルチトレー「Eau」がサガテレビ1FのPOPUP「うつわ展」に参加中。～新生活準備やお祝いに～

大栄工業株式会社「うつわ展」JONAI SQUARE POPUP

サガテレビ1Fの「JONAI SQUARE」にて、3月7日（土）から「うつわ展」が開催されています。

同ショップがおススメしたい「うつわ」を集めたPOPUPで、佐賀、福岡から焼き物、シリコン、プラスチックと素材様々な「うつわ」を揃えています。

佐賀県の自社工場で製造されているアクリルマルチトレー「Eau / ウー」(https://corecica.com/products/list?category_id=2)も好評販売中です。

POPUP 開催概要

期間：2026年3月7日(土)～22日(日)

場所：JONAI SQUARE 佐賀県佐賀市城内1丁目6番10号 サガテレビ1F

営業日時：月-金：9時～18時／土日祝：10時～18時

まるで水流のような模様と透明感。アクリルマルチトレー「Eau / ウー」

Eau（ウー）」はアクリルでできたマルチトレーです。水流を連想させる模様から、フランス語で水の意味をもつ「Eau」と名付けました。手作業による成形は１つ１つ個体差をもち、流れるような穏やかさの中にも、さまざまな表情がうまれます。生活シーンの中に心地よさを感じるプロダクトを提案していきます。

手仕事ゆえのわずかな気泡や個体差も、一期一会ひとつひとつ、心を込めて丁寧に

自動車のヘッドランプカバーなど透明成形のOEM製造を長年手掛けてきたことから、その技術を活用したものづくりの過程で生まれました。

工業技術と人の手仕事を組み合わせたオリジナルの技法を用い、佐賀県の工場でひとつひとつ職人が仕上げています。

トレー中央にかけて緩やかなくぼみがあり、リングやアクセサリーなどの小物置きとして

トレー45 / スモークブルーロングトレー170 / クリア

食品衛生にも対応◎ 食卓を彩る「うつわ」としても

トレー180 / クリアコースター110コースター110

ご家庭をはじめ、カフェや食堂、ホテル、旅館など 和洋問わず様々なシーンでご利用頂けます。

全7サイズ

クリア・スモークブルーの2色展開

トレー45トレー75トレー110コースター110

トレー180ロングトレー170ロングトレー200

オンラインショップ［CORECICA / コレシカ］でも好評販売中です。

詳細を見る :https://corecica.com/products/list?category_id=2

新生活に、透き通る喜びを。

新たな門出やお祝いに。

JONAI SQUAREでも、オンラインショップでも。

みなさまのお越しをお待ちしております。

CORECICA［コレシカ］ / 大栄工業株式会社 和歌山支店

これ以上ない選択肢を目指して・・・



和歌山を拠点に、資源を最大限に活かした暮らしに寄り添うプロダクトをご提案。一味違うこだわりを大切に、和歌山弁で「こっちの方が」という表現をする「これしか」という名にふさわしいモノづくり・ショップを目指しています。

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