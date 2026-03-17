異文化摩擦はなぜ起こる？海外ビジネスに必要な「異文化適応力」を解説する動画を公開｜インサイトアカデミー

インサイトアカデミー株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rah9tEui5jI ]

グローバル人材育成・研修事業を展開するインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区、代表：金 珍燮）は、海外ビジネスや海外駐在で求められる「異文化適応力」の理解を深める講座「異文化適応の方法論（講師：岡田昭人）」のサマリー動画を公開しました。

本動画では、異文化コミュニケーションにおいて発生しやすい誤解や摩擦の仕組みを解説するとともに、異文化環境で成果を上げるために必要な具体的な対応方法やスキルについて分かりやすく紹介しています。

本サマリー動画は、会員登録不要でどなたでも無料で視聴いただけます。

異文化適応の方法論（岡田 昭人講師）

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/1044

「異文化適応」とは、自分の所属する文化とは異なる環境下で、言語や文化を理解し、日常生活や仕事上の適切な慣習、コミュニケーションの仕方を身に付け、快適な生活を送ることです。この異文化適応をする能力は、誰にでも身につけられます。



グローバル環境下でのビジネスパーソンは、様々な異文化の背景を持つ人達と協働しながら成果を上げていくということが求められます。しかし、そこには多くの異文化による高いハードルがあり、苦労している方も多いのではないでしょうか。



本コースは、異文化の環境ならではに求められる「異文化適応力」について知識を深め、そのスキルを習得するための具体的な方法について解説します。まずはなぜ異文化の環境下で誤解や摩擦といった問題が起こるのかという仕組みについて解説します。具体的には「謝罪」や「断り方」といった例を挙げ、日本と諸外国でどのような考え方の違いがあるのかについて理解を深めます。その後、異文化摩擦の問題に対応するために１.異文化ギャップへの対応方法２.D.I.Eメソッド３.言語コミュニケーション４.非言語コミュニケーションの４つのスキルを事例を交えながら詳しく説明します。本コースの視聴により、異文化によるハードルの乗り越え方をご理解いただけます。



現在駐在中の方、駐在予定の方だけではなく、国内で海外事業に従事している方、身近に外国籍の社員がいる方など、多くの立場の方にとってお勧めできるコースです。

講座構成

EP.1 異文化適応力とは？

・自己紹介＆本講座について

・異文化適応とは？

・異文化適応に必要な３つのスキル

EP.2 異文化摩擦はなぜ起きる？１.ステレオタイプ

・異文化摩擦とは？

・なぜステレオタイプを持つのか？

・ステレオタイプを克服する３ステップ

EP.３ 異文化摩擦はなぜ起きる？２.ケーススタディ

・「すみません」だけでは通用しない

・理由のある「断り」を心がける

EP.４ 異文化適応スキル １.異文化ギャップへの対応

・避けては通れないカルチャーショック

・信頼関係を築く自己開示

・エポケーとは？

・相手の視点に立って考える２つのスキル

EP.5 異文化適応スキル ２.状況の分析（D.I.E.メソッド）

・異文化問題を解決に導くD.I.E.メソッド

・ケーススタディ

・D.I.E.を利用した分析

EP.6 異文化適応スキル ３.言語コミュニケーション

・アサーティブ・コミュニケーションとは？

・習得に必要な５つのポイント

EP.7 異文化適応スキル ４.非言語コミュニケーション

・非言語コミュニケーションとは

・異文化における表情の伝達

・話者のアイコンタクト

EP.8 異文化適応スキル ４.非言語コミュニケーション（続き）

・海外における接触行動

・対人距離の違い

・ジェスチャー

講師紹介

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/1044

岡田昭人（おかだ あきと）

東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授

オックスフォード大学教育学博士

ニューヨーク大学大学院で異文化コミュニケーション学の修士号を取得。オックスフォード大学教育学大学院にて日本人で初めて教育学の博士号を取得。東京外国語大学で15年以上にわたり教育学・異文化コミュニケーション学を教授。留学生教育学会副会長、日本国際教育学会元副会長、留学生奨学財団選考委員、ＮＰＯ法人理事等、グローバル人材育成に関する公的機関の委員を数多く歴任。

《グローバル思考》シリーズとは

グローバルビジネスで成果を上げるために欠かせない要素の1つが、「世界で通用する思考力」です。



「日本人には当然である価値観や思考習慣が、世界ではそのまま適用されない」ことに気づき、対象国の文化や商習慣を自国の基準で評価するのではなく、どのような違いがあるのか、またその裏にはどのような背景があるのか、正しく理解しようとする姿勢を持つが大切です。

本シリーズでは、異文化理解に関する学識者や海外ビジネスの専門家から厳選した講師陣が、グローバル思考力を身に付けるためのポイントを体系的にわかりやすく解説いたします。

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」とは

インサイトアカデミーは、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」を提供し、大手上場企業200社以上、10,000名以上のグローバル人材育成を手掛けているグローバル人材育成の専門カンパニーです。

約11,000名の海外ビジネス専門家の知見を集約し、グローバルビジネスで必要となるスキル・マインド・応用力を体系的に強化できるグローバル人材育成専門のプログラム（１.グローバルマインド、２.異文化マネジメント力、３.経営知識、４.海外ビジネス環境理解、５.実務言語力、６.実戦適用力）が、「INSIGHT ACADEMY」の最大の特徴です。

また、「国別に」カスタマイズした研修プログラムを設計することが可能です。

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ご担当者様向けに、160講座以上をすべてご視聴いただける「Eラーニングの2週間無料トライアル」をご用意しております。

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会社概要

無料トライアルを申し込む :https://client.insighta.co.jp/trialインサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

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