杉並の日本茶専門店・東京繁田園茶舗、国際コンテスト「Golden Leaf Awards 2025」「Japanese Tea Selection Paris 2025」でメダルラッシュの快挙！

株式会社東京繁田園茶舗

日本茶小売および卸売業を営む株式会社東京繁田園茶舗（本店：東京都杉並区、代表：繁田穣）は、茶の国際コンテスト「Golden Leaf Awards 2025（豪）」および「Japanese Tea Selection Paris 2025（仏）」に各種日本茶を出品いたしました。結果、下記7つの出品茶が、「金賞」4点を含む計9点のメダルを獲得いたしました。

・献上煎茶 特撰鳳凰

Golden Leaf Awards 2025 Green Tea部門 金賞受賞

Japanese Tea Selection Paris 2025 煎茶普通蒸し部門 銅賞受賞

・煎茶 千代の香

Golden Leaf Awards 2025 Green Tea部門 銅賞受賞

Japanese Tea Selection Paris 2025 煎茶普通蒸し部門 銅賞受賞

・ほうじ茶 はんだかおりNo.1

Golden Leaf Awards 2025 Functional/Wellness部門 金賞受賞

・抹茶入り玄米茶

Golden Leaf Awards 2025 Matcha Genmaicha部門 金賞受賞

・釜炒り茶 ごえもん

Japanese Tea Selection Paris 2025 玉緑茶部門 銅賞受賞

・有機抹茶「実利」

Golden Leaf Awards 2025 Matcha Ceremonial Grade部門 銅賞受賞

・ティーバッグ煎茶

Golden Leaf Awards 2025 Green Tea Best Tea bags部門 金賞受賞

■受賞茶の詳細

・献上煎茶 特撰鳳凰 Golden Leaf Awards金賞、Japanese Tea Selection Paris銅賞受賞

献上煎茶 特撰鳳凰 100g 2,800円（税込）

鹿児島県霧島・西製茶工場さんの手摘みのお茶を主原料に、品評会出品茶をブレンド。伝統的な浅蒸し製法を採用することで、高品質な茶葉にのみ備わる繊細な香り「本質香」を最大限引き出しました。

・煎茶 千代の香 Golden Leaf Awards銅賞、Japanese Tea Selection Paris銅賞受賞

煎茶 千代の香 100g 1,650円（税込）

鹿児島県霧島・西製茶工場さんの茶葉をベースに、静岡県山間部のお茶を加えることで、創業者・繁田弘蔵が「山の香り」と呼んで愛した爽やかな香りを付加し、上質な香りと味わいのバランスを実現しました。当店人気No.1の煎茶です。

・ほうじ茶 はんだかおりNo.1 Golden Leaf Awards金賞受賞

ほうじ茶「はんだかおりNo,1」100g 880円（税込）

茎茶「かりがね」を主原料にした、自家焙煎のほうじ茶です。甘香ばしい風味を最大限引き出すために、浅煎りで仕上げています。

・抹茶入り玄米茶 Golden Leaf Awards金賞受賞

抹茶入り玄米茶 100g 800円

"米茶発祥の店"である熊本の安永商会さんの炒り米と、宇治・丸久小山園さんの上質な宇治抹茶を使用。香ばしい香りと抹茶の甘み、鮮やかな水色をお楽しみいただける人気商品です。

・釜炒り茶 ごえもん Japanese Tea Selection Paris銅賞受賞

釜炒り茶「ごえもん」90g 1,650円

全国茶品評会に出品された高品質な茶葉を使用。「釜香」と呼ばれる香ばしい香りと、苦みや渋みが少なく豊かな味わいが特徴です。

・有機抹茶「実利」 Golden Leaf Awards銅賞受賞

有機抹茶「実利」30g 3,800円（税込）

鹿児島県霧島・西製茶工場さんの茶葉を100％使用した、有機JAS認証取得済のお抹茶。新鮮で優雅な香りと柔らかな口当たりが特徴で、薄茶はもちろんお濃茶にもご利用いただけます。

・ティーバッグ煎茶 Golden Leaf Awards金賞受賞

「ティーバッグ煎茶」5個入り 450円（税込）

鹿児島県霧島・西製茶工場さんの「あさつゆ」、末吉製茶工房さんの「さえみどり」などを使用した「特撰 濃いみどり」を主原料に、ティーバッグに最適なブレンドに仕上げました。やや強めの火入れをすることで、鮮やかな水色に、すっきりとした香りを加えています。

■「Golden Leaf Awards」について

オーストラリア最大級の国際的なティー・コンペティション。世界各国の茶生産者やブレンダーが参加し、お茶の専門家、ティーマスター、バイヤーなどから構成される厳格な審査員団によって評価されます。審査は完全にブラインドテイスティングで行われるため、ブランド名に左右されない「純粋な品質」が証明される場として、国際的に高い注目を集めています。

https://goldenleafawards.com.au/

■「Japanese Tea Selection Paris」について

フランス・パリで開催される、日本茶に特化した世界最大級のコンテスト。日本茶インストラクター協会より任命されたフランスにおける日本茶大使の監修の下、フランス人一般人からフランス料理界トップシェフ、フランス茶業界バイヤーなど、様々な審査員を迎え、厳正な審査が行われます。

https://japaneseteaselection-paris.com/

■東京繁田園茶舗 会社概要

商号：株式会社東京繁田園茶舗（トウキョウハンダエンチャホ）

設立：1947年3月14日

代表者：代表取締役 繁田穣（ハンダミノル）

所在地：〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1-14-16（阿佐ヶ谷本店）

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-28-7（荻窪店）

電話番号：03-3314-4187

FAX：03-3314-4188

お問合せ先：info@tokyohandatea.com

オンラインショップ：https://handaen.official.ec/

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海外向けオンラインショップ：https://www.tokyohandatea.com/

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■店舗情報

阿佐ヶ谷駅南口「パールセンター商店街」内季節商品も含め、約50種類の日本茶を取り扱っております。

【阿佐ヶ谷本店】

〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1-14-16

丸ノ内線「南阿佐ケ谷」駅 徒歩3分、JR「阿佐ヶ谷」駅南口 徒歩8分

営業時間：10:00~18:00 定休日：日曜日

TEL：03-3314-4187 FAX：03-3314-4188

荻窪駅南口徒歩1分自家製の「宇治抹茶ソフトクリーム」「ほうじ茶ソフトクリーム」は荻窪店限定で販売しております。

【荻窪店】

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-28-7

丸ノ内線・JR「荻窪」駅南口 徒歩1分

営業時間：10:00~18:00 定休日：水曜日

TEL：03-3392-0607