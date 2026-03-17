生産性向上・省人化・新ビジネスのヒントが集まる2日間。プリントビジネスの未来を体感できる展示会「Printing Voyage」開催

ユーロポート株式会社

ユーロポート株式会社は、プリントビジネスに関わる最新設備と技術が一堂に会する展示会「Printing Voyage（プリンティングボヤージュ）2026」 を開催いたします。

本展示会では、生産性向上・省人化・新ビジネス創出をテーマに、国内外メーカーの最新印刷機器や加工設備、最新プリントシステムを展示。

人手不足や属人化といったものづくりの現場課題に対し、最新技術とワークフローの実例を通じて解決のヒントを提供します。

実機のデモンストレーション、セミナー、体験イベントなどを通じて、プリントビジネスの現在と未来を体感できる展示会です。

展示会名

Printing Voyage（プリンティングボヤージュ）

開催日時

2026年7月15日（水）・16日（木）

10:00～17:00（最終日16:00まで）

会場

東京都立産業貿易センター 台東館 5F

（東京都台東区浅草）

参加費

無料（事前予約制）

展示会の詳細・来場予約はこちら :https://cp.europort.jp/printingvoyage2026_prtimes

Printing Voyageとは

Printing Voyage（プリンティングボヤージュ）は、プリントビジネスの現在と未来を体感できる展示会です。

国内外のプリント機器メーカーや資材メーカーが出展し、最新機種や人気機種を一度に比較していただけます。

会場では、オーダーグッズ、ウェアプリント、サイン、テキスタイルなど、幅広いプリントビジネスに活用できる設備やシステムをご紹介します。実機デモンストレーションやサンプル展示を通じて、導入検討やビジネス拡張のヒントを得ることができます。

4つのテーマでみるものづくりの未来

Printing Voyage 2026では、ものづくりの未来を支える4つのテーマを軸に展示を行います。

生産性と安定性を叶えるDTFプリントシステム『MUSE』生産性×省人化

作業効率の向上や自動化設備など、

人手不足や属人化の課題解決につながる最新機器をご紹介します。

溶剤プリンターの可能性を引き出すインクジェットメディア『INNOVAART』付加価値×新ビジネス

オーダーグッズ、アパレル、サインなど、

新しいビジネスモデルや収益機会を生み出すプリント技術を提案します。

業界注目の『UV-DTF』も展示予定最新技術×トレンド

話題の最新プリントシステムや新製品など、業界のトレンドとなる技術をいち早く体感できます。

印刷の様子や手順をご覧いただけます。体験×ワークフロー改善

実機デモや体験型展示を通じて、

制作現場のワークフロー改善のヒントをご紹介します。

展示会の見どころ

複数メーカーの最新・人気機種を比較できる

国内外メーカーの最新設備を一度に比較可能。印刷品質や操作性を実機で確認できます。

昨年2025年開催の様子プリントビジネスの最新トレンドを体感

オーダーグッズ、アパレル、サイン、テキスタイルなど多様な用途のプリント技術が集結します。

会場で体験、学べるイベントも開催予定

展示会では、プリントビジネスやものづくりの未来をテーマにしたセミナーや体験イベントを開催予定です。

最新プリント技術の解説や、新しいビジネスモデルの提案、実際の制作ワークフローを紹介する内容など、来場者のビジネスに役立つ情報を発信します。

展示会の詳細・来場予約はこちら :https://cp.europort.jp/printingvoyage2026_prtimes

こんな企業におすすめ

- オリジナルグッズやアパレル事業を展開する企業- 店舗でのカスタマイズ商品やオンデマンド生産を検討している企業- 自社ブランド商品の内製化を進めたい企業- 生産性向上や省人化設備の導入を検討している企業

アパレル、小売、EC、エンターテインメント業界など、幅広い分野の企業にご活用いただける展示会です。

出展企業

株式会社ミマキエンジニアリング,エプソン販売株式会社,ブラザー販売株式会社,ローランド ディー.ジー.株式会社,武藤工業株式会社,理想科学工業株式会社,アンカー・ジャパン株式会社,ユーロポート株式会社 ほか

※出展企業は順次公開予定です。

前回2025年の出展企業

「Printing Voyage」は、プリントビジネスの可能性を広げる最新設備や技術を、実際に見て・触れて体験できる貴重な機会です。

機械の導入を検討している方はもちろん、新しいビジネスのヒントを探している企業様にもおすすめの展示会となっています。

ぜひこの機会にご来場ください。

展示会の詳細・来場予約はこちら :https://cp.europort.jp/printingvoyage2026_prtimes

主催者についてユーロポート株式会社（EUROPORT.Co.,Ltd.）

ユーロポート株式会社は、特殊プリント機材システム、材料を取り扱う専門商社です。特殊プリント機材のプロフェッショナルとして、40年以上全国のものづくり現場をサポートしてきました。



導入提案から運用サポートまで一貫して対応し、お客様の課題解決とビジネスの成長を支援しています。

確かな知識と経験をもとに、新たな価値創造のパートナーを目指しています。