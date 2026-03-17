安全を前提に「飛ばせる」から「任せられる」へ～　ドローン×AIインフラ点検の肝は”現場判断力”～　【SKYINSPECT AI オペレーター資格】認定講座　第1回受験者募集開始！

いま先端のドローンインフラ点検求められているのは「ドローンが飛ばせる人材」「AIを使える人材」ではなく、安全を前提にAI点検を任せられる人材です。

株式会社トラストクリエイティブコーポレーションドローンとAIによるインフラ点検は、人が立ち入れない場所を可視化できる一方で、現場判断や安全配慮を欠けばリスクにもなり得る技術です。

このような背景を受け、株式会社トラストクリエイティブコーポレーション（群馬県前橋市、代表取締役：日野澤 秀一）は、デルタ電子株式会社（東京都港区、代表取締役社長：華 健豪）が開発したAIインフラ点検システム「SKYINSPECT AI」を活用したオペレーター資格認定試験講座の受験者募集を開始しました。

インフラ点検の現場で求められる「判断できる人材」

日本では橋梁・トンネル・インフラ設備の老朽化が進み、点検需要は年々増加しています。

一方で、危険を伴う現場作業や人材不足の問題も深刻化しており、ドローンやAIを活用した点検技術への期待が高まっています。

しかし、AIは万能ではありません。重要なのは、どの条件でドローン飛行を行うべきか、

点検を実施してよい現場状況か、AI解析結果をどう解釈するか、想定外の状況にどう判断するか

といった現場判断力です。

SKYINSPECT AI オペレーター資格は、こうした判断力を備えた人材を育成・認定する資格制度です。

開催概要

資格名SKYINSPECT AI オペレーター資格取得講座

開始予定

2026年5月より

内容

１.事前オンライン座学講習「SKYINSPECT AI」の設定など3時間

２.実践（座学＋実地講習）2日間（9：00～17：00）

３.資格試験1日

開催場所

上記２.より以下の場所をメインに行います。

「トラクリUAV訓練施設」群馬県前橋市高井町1-29-21

https://maps.app.goo.gl/Dj2Xp1PDVETFuJDm8

受講費用

300,000円（税別）

募集人数

定員制（最大8名まで）

講座の特徴

１.インフラ(橋梁・太陽光）点検実務を想定した実践講習

２.認定試験合格者には「SKYINSPECT AI OPERATOR資格証」を発行

３.本講座は企業研修として受講することで人材開発支援助成金の対象となる可能性があります。

※条件により受講費の最大75％が助成される場合があります。

申し込み方法

お申し込みは、こちら https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPMPGEUFbVgzlAGETJXJt7LcOJcgtADSUarDs3qljlaohaVQ/viewform?usp=publish-editor

お支払い方法

申し込みフォームを送っていただくと、ご返信メールにお振り込み先の記載がございますので,

ご振込み完了時点で受講の受付が完了いたします。

今後の展開

SKYINSPECT AIを使った橋梁点検を認定オペレーターと共に、安全に実施することを計画しています。株式会社トラストクリエイティブコーポレーションはこれからも価値あるサービスを提供するために、挑戦的に取り組んでまいります。

お問い合わせ

株式会社トラストクリエイティブコーポレーション

群馬県前橋市南町3-46-14ヴィラ前橋1階

📩info@torakuri.com