【春の入会キャンペーン実施中】東員町の子どもたちが通う「東員町サッカースクール」が新規会員を募集

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）は、東員町の城山多目的グラウンドで開催している「東員町サッカースクール」において、春の入会キャンペーンを実施し、新規会員を募集しています。

本スクールは、東員町を中心に多くの子どもたちが参加しているサッカースクールです。三重県生涯スポーツ協会のサッカースクールは、未経験者や初心者への指導を得意としており、楽しみながら運動能力や技術の向上を目指していることが特長です。健康福祉や子どもの発達に関する学びを深めた指導者が多数在籍し、安心して参加できる環境を整えています。

東員町サッカースクールでは、平日の放課後に通いやすい時間帯で開催しており、サッカーの基礎はもちろん、運動に親しむ習慣づくりにもつながります。仲間と声をかけ合いながら取り組むことで、協調性や社会性も自然と育まれていきます。

保護者の当番などの負担もなく、日々の生活の中で無理なく続けられるスクールです。

このたび実施する春の入会キャンペーンでは、期間中に入会した方を対象に、入会金無料（11,000円）、スクールTシャツプレゼントに加え、先着10名にサッカーボールをプレゼントします。新年度から新しいチャレンジを始めたいお子さまにもおすすめです。

無料体験も随時受け付けています。東員町周辺で子ども向けのサッカースクールや習い事をお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

〇春の入会キャンペーン概要

期間：2026年5月末まで

特典：

・入会金無料（通常11,000円）

・サッカースクールTシャツ（3,300円・税込）プレゼント

・先着10名にサッカーボール（2,000円相当）プレゼント

〇スクール概要

スクール名：東員町サッカースクール

会場：城山多目的グラウンド（東員町城山3-4-1）

練習日：水曜日（月3回）

クラス・時間：

・年長～小学2年生クラス 15:30～16:30

・小学生クラス（小学1年生～6年生） 16:40～18:00

費用：

・月会費：5,500円（税込）

・年会費：5,500円（税込・保険料含む）

※年度途中入会の場合、年会費は保険料を除き月割りとなります。

指定ウェア：

・サッカースクールTシャツ 3,300円（税込）

または

・サッカーユニフォームセット 9,000円（税込）

担当コーチ：橋川恵介、木村達也

〇法人概要

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル6F

TEL：059-273-5300

FAX：059-273-5303

https://lifelong-sport.jp