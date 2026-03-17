アジアVIP向け「次世代型・メディカルヘルスツーリズム」を本格始動。株式会社ICE

株式会社ICE

iPS細胞の技術を活用したウェルビーング（美容・スポーツ・健康/メディカルヘルスケア）エージェントである株式会社ICE（本社：東京都新宿区、代表取締役：阪本欣也）と、グローバルなビジネスコンサルティングを展開するS＆T国際総研合同会社（本社：東京都江東区、代表：銭江、以下「S＆T国際総研」）は、両社の強みを結集し、海外の富裕層・健康志向・プロアスリート層に向けた画期的な「次世代型・メディカルヘルスツーリズム」の提供においてパートナーシップを締結いたしました。

世界中で再生医療への期待が高まるなか、圧倒的な品質と安全性を誇る日本発のiPS細胞作製技術は、未来の健康リスクに備える究極のソリューションとして熱い視線を集めています。

本プロジェクトでは、ICEが誇る最先端のバイオテクノロジーと、S＆T国際総研の卓越した国際ネットワークおよびVIPアテンドのノウハウを融合。パーソナライズ仕様など、最上級のヘルスケア＆ビューティー体験をご提供していきたい構想。

アジア圏VIPやプロアスリート向け■ 医療×スポーツの融合：アジア圏を見据えた「複合型ウェルネスツーリズム」の構築

従来のメディカルツーリズムの枠組みにとどまらず、メディカルヘルスケアの領域に「スポーツツーリズム」を掛け合わせた新たな事業構想も。 弊社ICEが提携等をする最先端の医療機関や総合医療モールをはじめ、ラグジュアリーホテル、さらには国内主要百貨店の外商催事など、多岐にわたるトップクラスの業界と強力に連携。高度なバイオ技術による身体のリカバリー・ケアと、スポーツを通じた健康増進をシームレスに体験できるプレミアムなプログラムを提供する構想。 まずは健康・美容への関心が著しいアジア圏の富裕層・VIP・プロアスリート層をメインターゲットに集客を展開し、日本ならではの極上のホスピタリティと先進医療が交差する、全く新しいヘルスケア体験を創出いたします。

さらなるグローバル展開■ 今後のグローバル展開とビジョン

本パートナーシップを通じ、両社は以下のビジョンを実現してまいります。

グローバルな医療ツーリズム市場の牽引

日本の高度なiPS細胞技術を求める海外のお客様へ向け、最高品質のサービスを提供します。第一弾として、国際交流が盛んであり、医療およびバイオ産業の国家特区に指定されている中国・威海市を戦略的拠点と位置づけ、本サービスの本格的な市場導入を推進します。

究極のパーソナライズ医療・美容の提供

お客様一人ひとりの生体情報に最適化されたiPSのマネジメントや、生涯にわたる健康維持をサポートします。ICEが提携するクリニックでの提供にとどまらず、医療ツーリズムに注力する関西圏・関東の主要病院等との連携網を順次拡大していく予定です。

日本発・最先端バイオテクノロジーの世界貢献

再生医療分野における日本の卓越した研究成果と応用技術を世界に向けて発信し、国際的なヘルスケアの発展と新たな価値の創造に貢献いたします。

■ S＆T国際総研合同会社について

S＆T国際総研合同会社は、国際的なビジネスコンサルティング、特に医療ツーリズムや国際貿易の支援において豊富な実績と強みを持つ企業です。国内外の多様な企業間連携をプロデュースし、お客様のグローバルな事業展開を多角的にサポートしています。

■ 株式会社ICEについて

「人生100年時代」において人々が前向きにアクティブに生きるための「ウェルビーイング（美容・スポーツ・健康/メディカルヘルスケア）」領域に特化した、独立系のプロエージェントです。最大の特長は、自社を「製造元でも販売元でもない」と位置づけ、日本が世界に誇る最先端サイエンス（特にiPS細胞培養上清液など）の希少価値を見出し、それを最も必要としている現場へ最適な形で届ける「橋渡し役（エージェント）」に徹している点です。これを実現するために、以下の強みを持っています。多様で強固なネットワークの構築: 医療機関（クリニック）、大学などの研究機関（アカデミア）、高品質な製造工場、商社、さらには美容DX（AIテクノロジー）企業など、領域を超えた多様なパートナーと独自のエコシステムを形成しています。「モノ」と「コト」の包括的なソリューション: 化粧品OEMによる商品開発や、クリニックやエステユース品の卸売といった「モノ」の提供にとどまりません。大学との共同研究を通じた地方創生（スポーツ・メディカルツーリズムなど）や、個人向けのオーダーメイドな美の体験（Private Cellar(TM)）の企画など、「コト」や「場」の創出までを総合的にプロデュースしています。総じて、「最先端のテクノロジーを用いてコンプレックスから解放し、心を豊かにする」という企業理念のもと、サイエンスと現場のニーズをスピーディに結びつけ、人々の健康寿命の延伸とウェルビーイングに貢献する次世代のビジネスモデルを展開しています。

・ウェブサイト: https://ice-ips.com

・公式ブログ：https://ameblo.jp/iceips/

・公式Facebook：https://www.facebook.com/complexdoctor/

・公式X：https://x.com/complexdoctor

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ICE 営業部 Email: info@ice-ips.com