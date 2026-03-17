離婚18.3万組、慰謝料の認容率39%・平均95万円 ── 相場をAIがシミュレーションする無料サービスが公開

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、離婚・交通事故等の慰謝料相場をAIがシミュレーションするサービス「慰謝料AI」（https://isharyo.xyz）を公開したことをお知らせいたします。

背景：年間18.3万組が離婚、慰謝料の相場は不透明

厚生労働省の人口動態統計によると、2023年の離婚件数は183,808組に上ります。離婚に伴う慰謝料は、多くの当事者にとって重大な関心事でありながら、「相場がわからない」ことが不安の最大の要因となっています。

（出典：厚生労働省「人口動態統計」令和5年）

裁判データから見る慰謝料の実態

東京家庭裁判所における令和5年1月～令和6年3月のデータでは、慰謝料を判断した事件のうち認容率は39%、平均認容額は約95万円となっています。

また、裁判例310件の統計分析によると、離婚原因別の慰謝料相場は以下の通りです。

- 不貞行為が原因で離婚に至った場合：200～300万円- 不貞行為があったが離婚には至らない場合：100～200万円- DV（暴力）が原因の場合：50～300万円

ただし、これらはあくまで統計上の傾向であり、個別の事案によって金額は大きく異なります。

（出典：弁護士法人リバーシティ法律事務所「東京家裁判例分析」、裁判例310件の統計分析）

「慰謝料AI」の概要

当サービスでは、いくつかの質問に回答するだけで、AIが過去の裁判例データに基づいた慰謝料の目安を算出します。

- 離婚原因の選択（不貞行為、DV、モラハラ等）- 婚姻期間、子どもの有無等の基本情報入力- AIによる慰謝料相場の目安表示

本サービスは法律相談や弁護士業務の代替ではなく、弁護士に相談する前の「事前情報収集」を支援するものです。具体的な法的判断については、弁護士にご相談ください。

サービスURL: https://isharyo.xyz

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love