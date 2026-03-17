ヘアケアブランド「hiritu(ヒリツ)」から柔軟剤が登場！記憶に残る“香水仕立て”の香りをまとい、衣類の美しさをキープ

株式会社magicnumber

株式会社magicnumber(本社：東京都港区)は、ヘアケアブランド「hiritu(ヒリツ)」より、ブランド初となる柔軟剤『ヒリツ バランスケアソフナー』を発売いたします。3月17日(火)よりOFFICIAL WEB SHOPにて先行販売を開始し、4月1日(水)より一部バラエティショップおよび全国のイオンリテール、Vドラッグにて順次販売をいたします。

『ヒリツ バランスケアソフナー』は、ヒリツのヘアケアシリーズで採用している「上品で華やかなペアー&ムスクの香り」と、「甘く上品なアプリコット&ジャスミンの香り」の2種を展開。香水のような上質な香りが、衣類をふんわりとやさしく包み込みます。さらに、衣類の美しさを保つ”バランスケア処方”を採用。ヘアケア由来の保湿成分や柔軟成分を配合することで、繊維をなめらかに整え、おろしたてのような美しさをキープします。加えて、24時間抗菌&防臭※1、衣類ダメージ防止※2、静電気防止、ほこり・花粉吸着抑制、部屋干しOKと5つの機能も持ち、機能性と香りを両立しました。

公式サイト :https://hiritu.com/

商品特徴

01 まるで着る香水！ヘアケアシリーズとおそろいの選べる2つの香り

髪にまとう香りとして開発したオリジナルフレグランスのため、上品かつ繊細で高級感のある

香り。毎日身に着ける衣類が、まるで“着る香水”のような存在です。

02 おろしたてのような美しさに導く黄金バランスに着目

■美しい形状を保つスタイルキープケア

シワ抑制設計で、洗濯後のシワを防ぎながら毛羽立った繊維にアプローチし、毛玉や毛羽立ちを防ぎ美しい状態をキープします。

■やわらかさとボリュームを保つ柔軟ケア

ふっくらとやわらかな仕上がりでつい頬ずりしたくなるような心地よい肌触りに。

アルガ二アスピノサ核油 / ホホバ種子油 / カミツレ花エキス / シア脂 / トウキンセンカ花エキス / モモ葉エキス

■ヘアケア発想の保湿ケア

お肌にうれしいうるおい成分配合。衣類との摩擦を抑え、デリケートな肌にもしっとり優しい幸福感。保湿してふんわりなめらかな仕上がりに。

植物セラミド※3 / ヒアルロン酸Na / コラーゲン※4

03 こだわりの5つの機能

04 6つのフリー

衣類をやわらかくなめらかに整え、お肌と衣類の摩擦を抑えます。

蛍光剤 / 漂白剤 / 着色料 / タルク / 石油系界面活性剤 / マイクロカプセル

プロダクト

・ヒリツ バランスケアソフナー ペアー＆ムスク

本品：500mL 880円(税込) / 詰め替え：800mL 1,320円(税込)

・ヒリツ バランスケアソフナー アプリコット＆ジャスミン

本品：500mL 880円(税込) / 詰め替え：800mL 1,320円(税込)

発売日 / 流通

3月17日(火)：OFFICIAL WEB SHOPにて先行販売開始

4月1日(水)：一部バラエティショップ、全国のイオンリテール、Vドラッグにて順次販売開始

===

※1 すべての菌の繁殖を抑えるわけではありません ※2 柔軟剤不使用時と比較して ※3 ユズ果実エキス ※4 サクシノイルアテロコラーゲン