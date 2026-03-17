刺繍でも「翌々日出荷100％保証」刺繍利用率10％を目指す新サービス『刺繍曜日割』を開始～思い出を長く残す刺繍の魅力を、より多くの人に～

株式会社フォーカス◆刺繍曜日割の概要

本サービスは、10枚以上の刺繍注文を対象に、月曜日または金曜日にご注文いただいた場合、刺繍加工料金を割引するサービスです。

週の中でも特にお客様のアクセスが多い月曜日と金曜日に設定することで、より多くの方に刺繍という選択肢を検討いただくきっかけを作ります。

【サービス内容】

・ウェア・キャップ商品：1枚あたり80円引き

・バッグ商品：1枚あたり25円引き

◆刺繍の曜日割を開始した背景

現在、CLAT-JAPANにおける刺繍加工の利用割合は全体の7.64％となっています。そこでCLAT-JAPANでは、刺繍の魅力をより多くの方に知っていただくため、まずは刺繍利用率を10％まで高めることを目標に掲げています。

刺繍は、糸で表現される立体感や上質な風合いが特長の加工方法です。仕上がりはとても長持ちし、色あせしにくく、高級感のある仕上がりになります。

私たちは、刺繍で作るオリジナルウェアは、その時の思い出を形として残す一生ものの記念になる加工だと考えています。しかし、オリジナルウェアというと「プリント」というイメージが強く、刺繍という選択肢はどうしても埋もれてしまいがちです。だからこそ、刺繍で作るオリジナルウェアの良さを、もっと多くの方に知っていただきたいと考えています。

一方で、刺繍はプリントと比べると価格が高くなりやすい加工方法でもあります。もしその価格がご注文のハードルになっているのであれば、少しでもその負担を軽減し、刺繍を選んでいただきたい。そうした思いから、このたび「刺繍曜日割」サービスを開始いたしました。

◆CLAT-JAPANが掲げる想い

CLAT-JAPANでは、刺繍をもっと多くの方に選んでいただきたいという思いから、できるだけ早く商品をお届けする体制を整えてきました。一般的に刺繍加工は、納品まで7日～14日程度かかるケースが多いとされています。しかしCLAT-JAPANでは、お客様の大切な時間を守るため、「刺繍は時間がかかる」という常識を打ち破り、刺繍でも翌々日出荷100％保証という体制を整え、迅速に商品をお届けしています。

私たちは、「時間」はお客様の人生そのものだと考えています。商品を選ぶ時間、デザインを考える時間、仕事の時間、そして大切なプライベートの時間。そのすべてが、かけがえのないものです。お届け日の遅れやデザインの相違によってお客様の時間を損なうことがないよう、安心してお任せいただける体制づくりを徹底しています。だからこそ、刺繍でもできるだけ早くお届けできる仕組みを整え、安心して選んでいただける環境づくりを続けてきました。

今回の「刺繍曜日割」も、そうした取り組みの延長にあるサービスです。

刺繍ならではの風合いや長く使い続けられる仕上がりをより多くの方に体験していただき、その瞬間の思い出が長く残る一着になることを願っています。

CLAT-JAPANはこれからも、お客様の大切な時間と価値を守りながら、オリジナルグッズ制作を支えるサービスを提供してまいります。

【株式会社フォーカスについて】

◆直近5年の売上推移

2019年 12.6億円

2020年 9.9億円

2021年 14.7億円

2022年 20.6億円

2023年 29.2億円

2024年 32.9億円

2009年、現代表取締役の常松憲太が前職での経験をもとに独立し、株式会社フォーカスを設立。当初はBtoBのグッズ販売を中心とした事業展開で、現在主力となっているプリントTシャツ事業の売上構成比は約3割程度にとどまっていました。

転機となったのは、プリントTシャツを注文した高校生たちから届いた数多くの手紙や写真です。「思い出の一枚」を届けた感謝の声にふれたことで、それまでビジネスライクだった視点が大きく変わり、 2012年にはプリントTシャツ事業への特化を決断。「商品を届ける」こと以上に、「記憶に残る体験を届ける」事業へと舵を切りました。2014年にはEC販売を開始し、季節変動の大きい販売サイクルへの対応を進めてきました。

2020年にはコロナ禍による売上減少と社員の退職が重なり、経営の危機に直面。しかし、中小事業者向けの融資制度を活用して自社プリント工場への設備投資を行い、同時に社員の給与も引き上げるなど、環境改善にも着手。結果として、2021年には売上高が目標の1.5倍を超え、早期の業績回復を果たしました。現在は、海外市場へのEC展開や将来的な株式上場も見据え、社員一丸となって新たな成長フェーズへと挑戦を続けています。

私たちの理念は「集う価値に彩りを」。お客様の大切な記念となる日が彩るよう、仕組みや体制を日々整え続けています。お客様が私たちを信じて預けてくださる時間を、1分1秒でも「安心できる時間」「商品を楽しみに待つ時間」としていただくため、今後も「作りたい」という願いに全力で向き合ってまいります。

【会社概要】

企業名 ：株式会社フォーカス

本社所在地 ：山梨県甲斐市篠原984-1

電話 ：055-278-2311

代表取締役 ：常松 憲太

設立 ：2009年5月14日

資本金 ：9,900万円

従業員数 ：78名（2026年2月1日時点 グループ合計） 事業内容 ：オリジナルプリントウェアの販売

事業所 ：株式会社フォーカスクリエイティブ（静岡県浜松市）

ホームページ ：https://corp.forcus.co.jp/

ECサイト ：https://www.forcus.co.jp/