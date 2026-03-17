【2026年新作浴衣】京都発ブランドKIMONOMACHI オリジナル「綿浴衣」を3月17日正午より予約販売開始！テーマは「夏を感じる柄」。こだわりのデザインを一挙公開

豊彩株式会社

豊彩株式会社の子会社である京都発の和装ブランドKIMONOMACHI（有限会社京都きもの町、京都府京都市、代表取締役：久保村一文）は、2026年3月17日正午より、和装通販ショップ「京都きもの町」にて「2026年新作きもの町オリジナル綿浴衣」の予約販売を開始いたします。4月下旬より出荷予定。今年のデザインのメインテーマは「夏を感じる柄」。お客様のリアルな声とスタッフの想いを掛け合わせて誕生した、個性豊かでストーリーを感じさせる魅力的なデザイン4柄2配色の全8種をご紹介します。

商品の特徴：KIMONOMACHIの浴衣について

NEW LOOK :https://www.kimonomachi.co.jp/site/look/2026ss/[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]商品詳細を見る（浴衣＋兵児帯セット） :https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059703当店でしか購入できないオリジナルデザイン

KIMONOMACHIはオリジナルデザイン浴衣をつくり続けて15年以上。お客様のリアルな声にスタッフの想いを重ね、京都の着物屋さんとしてこだわりぬいたコレクションを毎年発表しています。

初心者さんも安心のお洒落なコーデセットを提案

「浴衣を着てみたいけれど、どんな帯を合わせればいいかわからない…」 「自分で選んだ組み合わせで、変に浮いてしまわないか不安…」

そんな着物初心者さんのために、KIMONOMACHIではデザイナーが数あるアイテムの中からベストな組み合わせを厳選した「浴衣コーデセット」を提案しています。

浴衣の柄の魅力を最大限に引き出す帯の色合わせはもちろん、「半幅帯」や「しわ兵児帯」との相性など、細部まで計算し尽くされたプロのスタイリング。和装の知識がなくても、届いたセットをそのまま着るだけで、周りと差がつく「こなれ感」のあるお洒落な浴衣姿が完成します。

2026年新作浴衣デザインテーマは「夏を感じる柄」

1．「お客様のリアルな声」を参照

新作デザインテーマ「夏を感じる柄」の出発点は、昨夏に実施した「2025年浴衣アンケート」です。

2024年夏に実施した浴衣アンケートよりも選択肢を増やし、より深く皆様のご要望を伺ったところ、王道の「古典柄」や「花・植物柄」と並んで、「夏を感じる柄」に多くの票が集まりました。

2.スタッフの「夏の思い出」を図案化

「夏を感じる柄」とは具体的に何か。それを形にするため、スタッフ自身の思い出や「こんなデザインを作りたい！」というアイディアを出し合いました。強い思いを形にするために、下絵をデザイナー自ら描いたものも。最終的に京都の図案家さんの手によって仕上げられ、個性豊かでストーリーを感じさせる魅力的なデザインが誕生しました。

3.「今、一番かわいい」を追求した配色

配色は、トレンドやデザイナー独自の感性を取り入れた複数の候補から、スタッフ全員の投票で決定しました。

・現代の女の子に好まれる

・女の子が着た時に可愛く見える！

この基準を大切に、自信を持って送り出せるカラーを厳選しました。

綿浴衣の特徴

1.涼しげな素材と多彩なバリエーション展開

素材は綿100％の「変わり紅梅織り」を採用。太さの違う綿糸を織り込むことで表面に凹凸を出し、麻のようなざっくりとした肌触りと、汗をかいてもベタつきにくい涼しげな着心地を実現しました。 「フリーサイズでは合わない」というお悩みに応え、通常浴衣はS / F / TL / LLの全4サイズ、3Lと4Lの大きいサイズをご用意。さらに、着付けがしやすいと大好評の「セパレート浴衣（二部式浴衣）」タイプは待望のS / F / LLの3サイズへと拡充しました。

また、綿浴衣は浴衣単品の他に、浴衣と半幅帯の2点セット、浴衣としわ兵児帯の2点セット、浴衣に初挑戦するお客様向けに、浴衣と帯に着付小物もセットになったフルセットも販売。

女の子浴衣も販売します。

綿浴衣ラインナップ（女性浴衣・女の子浴衣共通デザイン）

【女性浴衣】

・浴衣単品(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059701)

・大きいサイズの浴衣単品(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059708)

・浴衣＋半幅帯の2点セット(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059702)

・浴衣＋しわ兵児帯（単色）の2点セット(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059703)

・浴衣＋しわ兵児帯（グラデーションカラー）の2点セット(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059704)

・大きいサイズの浴衣＋しわ兵児帯の2点セット(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059709)

・セパレート浴衣＋しわ兵児帯（単色）の2点セット(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059707)

・浴衣＋半幅帯＋着付小物と下駄がついたフルセット(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059705)

・浴衣＋しわ兵児帯（単色）＋着付小物と下駄がついたフルセット(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059706)



【女の子浴衣（サイズ：120、130、140、150）】

・浴衣単品(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059710)

・浴衣＋しわ兵児帯の2点セット(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059713)

・簡単着付け浴衣＋しわ兵児帯の2点セット(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059712)

「夏を感じる柄」こだわりのデザイン全8種紹介

NEW LOOK :https://www.kimonomachi.co.jp/site/look/2026ss/■貝殻（かいがら）

デザイナーの地元にある、明るく美しい遠浅の海から発想したデザインです。水に足をつけながら浜辺を歩くと、夏の光が透過した水底にいろいろな貝殻が見える……そんなイメージを元に、海のようなぼかしの地に貝殻を散らしました。貝のデザインは本物の貝殻をデッサンしたものから作成しているため、単調で平面的な印象にならず、手描きの線のニュアンスが魅力的な浴衣になりました。

貝殻 デイドリーム

グレイッシュな青紫みの水色とパープルのぼかしが入った地。星のような白い泡に、白の線、浅いブルーの陰影、コーラルピンクの挿し色で表現されたいろいろな形の貝殻のデザインです。

真昼の日差しを受けて虹色に光る海のような浴衣です。「デイドリーム」とは白昼夢や夢想を意味する言葉で、その名前の通りゆめかわな雰囲気です。

貝殻 マリンブルー

青紫みのブルーとグレイッシュな淡いパープルのぼかしが入った地。星のような白い泡に、白の線、灰紫の陰影、青みピンクの挿し色で表現されたいろいろな形の貝殻のデザインです。

こちらは夜の海をイメージしています。夜空のような深い青紫に、浮遊感のある配置の貝殻が星座のように散らばっている幻想的な雰囲気の浴衣です。

■アガパンサス

初夏に優美な青紫の花を咲かせるアガパンサス。名前の由来は「アガペー（愛）の花」です。スタッフの思い出の花で、毎年父親が丹精して咲かせた花が庭を彩っていたとか。家族への優しい思いが込められた、まさしく愛の花としてデザインに起用しました。

図案化された曲線の茎が視線の流れを作り、高身長さんも低身長さんも着られる花の大きさなので、色々な方に着こなしていただけます。

アガパンサス ディープネイビー

深い紺地に白、浅い群青で表現されたアガパンサスの花。透明感のある花の中心に挿された淡いミントブルーが爽やかさを添えているデザインです。

注目ポイントは透明感の表現です。紺の透け感が出るように地の色と花の色で差をつけ、お花が透けているかのようなデザインになっています。遠目に見ると花火のようにも見えます。挿し色の青緑が目をひきます。

アガパンサス アンティークグリーン

やや鈍めの浅い緑地に白、淡いクリームイエローで表現されたアガパンサスの花。透明感のある花の中心に挿された淡い橙色が明るさを添えているデザインです。

アガパンサスには白花の種類もあります。こちらも透明感の表現にこだわり優し気な雰囲気に。地の緑は肌なじみの良い発色となるよう考慮しています。大人っぽくも可愛らしくも着られる万能柄です。

■ゆらぎ金魚（ゆらぎきんぎょ）

金魚モチーフの浴衣は、金魚を愛するデザイナーが理想を求めて過去に何度も作っています。

2026年新作の金魚は、丸みのある姿にふりふりのヒレの出目金にしました。地の部分には水彩風のにじみ、ぼかしを入れ、水の中を泳ぐ金魚を上から眺めているかのようなデザインにしています。

ゆらぎ金魚 レッド×ブラック

生成り色と薄墨色の水彩調のぼかしの地に白のあぶく。朱色と黒の出目金がゆらゆらと泳いでいる姿を上から眺めているかのようなデザインです。

金魚らしい朱と黒の配色が古典的でかわいいです。よく見るとちゃんと目や鱗が表現されており、生き生きとした存在感があります。薄墨色のぼかしが大人っぽく、透明感のある白い泡まで表現された繊細な美しさのあるデザインです。

ゆらぎ金魚 ブルーグレー

スモークブルーと薄い青墨色の水彩調のぼかしの地に白のあぶく。黒に近い藍褐色と薄墨色の出目金がゆらゆらと泳いでいる姿を上から眺めているかのようなデザインです。

デザイナーが制作のテーマにしていたのが「揺らぎ」です。金魚がヒレを揺らして泳ぐ姿、また金魚の動きによって揺らぐ水の表現にこだわりました。青墨色の配色がいかにも水墨画らしく、にじみ、ゆらぎのあるみずみずしい美しさがあります。

■天の川（あまのがわ）

スタッフから寄せられた天体モチーフの希望に応え、天体観測好きスタッフが夏の夜空に流れる天の川をデザインしました。思い切って大きなストライプにデフォルメしたデザインですが、ゆらぎのある斜めの線や、色彩のぼかしが抜け感を出し、手描きのお星さまが可愛らしさを添えます。

着る人をスラッと格好よくみせてくれる柄の配置ですので、夜空に輝く銀河のように、際立った着姿を求めている方におすすめです。

天の川 ミッドナイトグリーン

漆黒の地に天の川のようなよろけた太いストライプ、手描き調の星。ストライプの中は暗めの深い青緑のグラデーションに白い星々、星雲のようなほのかに赤い挿し色のデザインです。

夜空のような黒地に深い青緑から、ぼおっと浮かび上がる淡い色のぼかし。薄黄色の中にわずかに赤をいれたような色みは、まさに星間物質の複雑な色をはらんだ天の川です。星好きのスタッフこだわりのギャラクシー感を盛り込んだ浴衣です。

天の川 ラベンダーミスト

灰みの青藤色の地に天の川のようなよろけた太いストライプ、手描き調の星。ストライプの中はミスティな薄紫のグラデーションに白い星々、星雲のようなほのかな黄色の挿し色のデザインです。

全体的にはグレイッシュな浅いトーンなので大人っぽくも見せることができますが、黄色のぼかしがゆめかわな少女っぽさも感じさせます。星のロマンチックなイメージを表現した浴衣です。

KIMONOMACHIのこだわりがぎゅっとつまった

記事「【2026年新作浴衣】オリジナル変わり織り綿ゆかた全色柄を詳しく解説♪」を公式ブログにて公開しています。

ブログを読む :https://blog.kimonomachi.co.jp/?p=32929

公式youtubeでは浴衣の着方動画もご用意。初心者さんを応援します。※過去デザインの浴衣で解説しています。

■商品情報

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=4Eop1mkEouA ]

商品情報

【商品名】KIMONOMACHIオリジナル女性用浴衣

【デザイン展開】全8柄（2点セットの場合の帯）

1.貝殻 デイドリーム（帯：明るい白）

2.アガパンサス ディープネイビー（帯：明るい白）

3.ゆらぎ金魚 レッド×ブラック（帯：墨のような黒）

4.天の川 ミッドナイトグリーン（帯：わずかに黄みの深い紺色）

5.貝殻 マリンブルー（帯：明るい白）

6.アガパンサス アンティークグリーン（帯：明るい白）

7.ゆらぎ金魚 ブルーグレー（帯：わずかに黄みの深い紺色）

8.天の川 ラベンダーミスト（帯：明るい白）

【素材】

浴衣：綿100％／中国製

半幅帯：ポリエステル100％／日本製

しわ兵児帯：ポリエステル100％／中国製

下駄：台 桐／中国製

【サイズ】

【販売形態と価格（税込）】

<<女性浴衣>>

・浴衣単品 10,450円

・大きいサイズの浴衣単品 12,100円

・浴衣＋半幅帯の2点セット 17,160円

・浴衣＋しわ兵児帯（単色）の2点セット 12,100円

・浴衣＋しわ兵児帯（グラデーションカラー）の2点セット 12,100円

・大きいサイズの浴衣＋しわ兵児帯の2点セット 13,970円

・セパレート浴衣＋しわ兵児帯（単色）の2点セット 11,000円

・浴衣＋半幅帯＋着付小物と下駄がついたフルセット 21,450円

・浴衣＋しわ兵児帯（単色）＋着付小物と下駄がついたフルセット



<<女の子浴衣（サイズ：120、130、140、150）>>

・浴衣単品

・浴衣＋しわ兵児帯の2点セット

・簡単着付け浴衣＋しわ兵児帯の2点セット

【予約販売開始日】2026年3月17日

【販売店舗】和装通販ショップ「京都きもの町」オンラインストアにて販売

■今後の展望

NEW LOOK :https://www.kimonomachi.co.jp/site/look/2026ss/リンクコーデもおすすめです

KIMONOMACHIでは、「ワンピース感覚で着る普段着キモノ」をコンセプトに、日常の外出シーンで洋服のように和装を気軽に楽しめるライフスタイルを提案しています。今回の2026年新作綿浴衣のように、今後もお客様のリアルな声やニーズに寄り添いながら、スタッフの想いを込めたこだわりの商品開発を続けてまいります。着付けの難しさや体型のお悩みなど、和装へのハードルを下げる工夫を凝らし、誰もが自分らしくお洒落にキモノライフを楽しめるアイテムの拡充に努め、次世代へと和装の魅力を繋いでまいります。

豊彩株式会社（和装通販ショップ京都きもの町）

代表者： 久保村一文

所在地： 京都府京都市下京区高倉通五条上る亀屋町164番地

事業内容：自社オリジナルブランド「KIMONOMACHI」として、着物や浴衣などオリジナル商品開発、販売



本社URL：https://www.hosai.jp/

きもの町公式オンラインストアURL：https://www.kimonomachi.co.jp/

きもの町衣装協力実績：https://blog.kimonomachi.co.jp/category/information/media_coverage/



本件に関するお問合せは下記よりお問合せ願います。

TEL:075-354-8511

E-mail:info@kimonomachi.com