【入会キャンペーン開催中】津市の日硝ハイウエーアリーナで開校中の幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」が新規会員を募集

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）は、津市の日硝ハイウエーアリーナ（津市北河路町19番地1）で、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」を開校しており、新規会員を募集しています。

「忍者ナイン(R)」は、スポーツ科学を取り入れたオリジナルの指導メソッドに基づき、さまざまなスポーツに共通する9つの基本動作「走る・跳ぶ・投げる・打つ・捕る・蹴る・組む・バランス・リズム」を楽しく身につけることができる運動教室です。子どもの成長期に必要な多様な動きを効率よく学べるため、基礎運動能力を高めたいご家庭に適したプログラムです。

三重県生涯スポーツ協会のスクールでは、低年齢の子どもや未経験の子どもへの指導に力を入れており、基礎的な運動能力の向上に加えて、あいさつや礼儀、仲間との協調性など、カラダとココロの成長をサポートしています。これからスポーツを始める子どもにとっても、無理なくチャレンジできる環境を整えています。

日硝ハイウエーアリーナラボは、屋内施設で実施しているため、天候に左右されにくく、安定した環境で継続的に取り組めることが特長です。運動の基礎をしっかり身につけたいご家庭にとって、始めやすく続けやすい教室です。

このたび、新規会員の募集にあわせて入会キャンペーンを開催しています。津市周辺で幼児・小学生向けのスポーツ教室や運動系の習い事をお探しの方は、ぜひこの機会に「忍者ナイン(R)」をご体験ください。

〇入会キャンペーン概要

期間：2026年5月末まで

特典：

・忍ジャージプレゼント（7,535円～8,910円相当）

※本キャンペーンは、三重県生涯スポーツ協会が運営する忍者ナイン(R)スクールのみに適用されます。

〇日硝ハイウエーアリーナラボ概要

会場：日硝ハイウエーアリーナ（サオリーナ）：三重県津市北河路町19番地1

練習曜日：金曜日

クラス・時間：

・年中～小学1年生コース 15:30～16:30

・小学生コース（小学1年生～4年生） 16:40～17:40

費用：

・月会費：6,920円（税込）

・年会費：5,200円（税込・保険料含む）

・忍ジャージ：7,535円～8,910円（税込）

担当コーチ：眞野昇悟、下部琢巳

〇法人概要

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル6F

TEL：059-273-5300

FAX：059-273-5303

https://lifelong-sport.jp