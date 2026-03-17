カミナシ、イジゲングループとパートナー契約を締結

株式会社カミナシ

株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）は、イジゲングループ株式会社（本社：大分県大分市、代表取締役社長：池 尚大、以下、「イジゲングループ」）と製造業における現場DXへの取り組みを支援すべく、『カミナシ』シリーズの提供におけるパートナー契約を締結しました。

背景と目的

イジゲングループは、新規事業開発のコンサルティングから、UI/UXデザイン、システム開発までを一気通貫で手がける「イノベーションの社会実装」に強みを持つ西日本フィナンシャルホールディングスのグループ企業です。大分県を拠点に、独自の伴走型支援スタイルで九州をはじめとするスタートアップから大手企業まで多種多様なビジネスモデルの変革をリードし、デジタル技術を駆使した次世代の事業創出を実現し続けています。

昨今、あらゆる産業においてDXが叫ばれるなか、単なるツールの導入に留まらず、現場のオペレーションに深く根ざした本質的な業務改善と、データ活用による付加価値の創造が強く求められています。こうした背景から、今回のパートナー契約では、カミナシが提供する現場DXの知見と、イジゲングループが持つ高度な事業開発ノウハウおよびデジタル実装力を掛け合わせ、両社で『カミナシ』シリーズの利用促進を図ります。これにより、現場DXを起点とした攻めの経営への転換を促進し、製造・物流といったあらゆる現場において、生産性の向上と新たなビジネス価値の創出を支援してまいります。

パートナーに関するお問い合わせ

カミナシでは、積極的にパートナーを募集しています。パートナーに関することは以下よりお問い合わせください。

パートナーに関するお問い合わせ :https://hubs.ly/Q03Y_KZs0

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズについて

現場DXプラットフォーム『カミナシ』は、現場管理の要である「作業・人・設備」を軸に、多角的なソリューションを展開するクラウドサービス群です。帳票をデジタル化する『カミナシ レポート』をはじめ、設備保全、従業員教育、コミュニケーションツールなどの製品を幅広くラインナップ。アナログで分断されていた現場情報をクラウド上で統合・活用することで、生産性を飛躍的に高め、現場で働くノンデスクワーカーの誰もが活躍できるスマートな業務環境を構築します。

https://kaminashi.jp/

会社概要

イジゲングループ株式会社

会社名 ：イジゲングループ株式会社

本社所在地：大分県大分市大道町2丁目6-26 N2G

代表者 ：代表取締役社長 池 尚大

設立 ：2020年10月6日

資本金 ：241,285,000円（資本準備金を含む）

URL ：https://ijgn.group/

株式会社カミナシ

会社名：株式会社カミナシ

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3-7 神田カドウチビル3F

代表者：代表取締役CEO 諸岡 裕人

設立：2016年12月

事業内容：現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズの開発および提供

URL：https://corp.kaminashi.jp