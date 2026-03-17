PXG直営 PXG AOYAMA オープン２周年記念キャンペーン

PXG Japan合同会社

開店２周年を記念して、お客様向けに記念キャンペーンを実施しております。

PXGのブランドを多くのゴルファーに知っていただき、高性能クラブ、グッズだけでなく洗練されたアパレルを手に取って、PXGの世界観を感じて欲しいと願っています。

PXG AOYAMA 開店２周年記念キャンペーン

期間： 2026年3月15日～

内容： 税込5,000円以上ご購入のお客様に、PXGオリジナル Tour Tee をプレゼント

開催場所： PXG AOYAMA

詳細：

・Tour Tee（2本1セット）

・お一人様1点まで

・なくなり次第終了

PXG AOYAMA（直営店）

■ 住所：107-0062 東京都港区南青山6-3-16 1F

■ 営業時間：11:00～20:00

■ 電話番号：03-6712-6888

■ 店舗情報：https://www.pxg.com/ja-jp/locations/aoyama.html(https://jp.pxg.com/ja/pages/golf-stores/pxg-aoyama)

PARSONS XTREME GOLFについて

PXG（Parsons Xtreme Golf）は、起業家であり熱心なゴルファーでもあるボブ・パーソンズが設立しました。PXGは、「すべての新製品は飛躍的に優れたものであるべき」という信念に基づいています。ゴルフクラブからスポーツファッションまで、すべてのイノベーションが性能を大幅に向上させ、すべてのショットがゴルフの楽しさを引き上げることを目指しています。

PXGは右利き・左利きのゴルファー向けに、ドライバー、フェアウェイウッド、ハイブリッド、アイアン、ウェッジ、パターなどのカスタムフィットゴルフクラブを提供しています。また、パフォーマンス性に優れたゴルフ＆ライフスタイルアパレルやアクセサリーも展開しています。

PXGのプロフェッショナルスタッフには、Christiaan Bezuidenhout, Eric Cole, Patrick Fishburn, Jake Knapp, David Lipsky, Marco Penge, Aldrich Potgieter, Chad Ramey, Mason Andersen, Christian Banke, Paul Barjon, Sebastian Cappelen, Patrick Cover, Cristobal Del Solar, Kevin Dougherty, Joey Garber, Ryan McCormick, Henrik Norlander, Augusto Nunez, Nathan Petronzio, Garrett Reband, Shad Tuten, Celine Boutier, Olivia Cowan, Minji Kang, Megan Khang, Auston Kim, Christina Kim, Gina Kim, Mina Kreiter, Kaitlin Milligan, Linnea Stromなどが在籍しています。

◆報道関係者お問い合わせ先：

桑木野 洋二（PXG 広報代行）

Email: pxgjpr@gmail.com

今北 英二（PXG Japan Local Marketing Specialist）

Email：eimakita@pxg.com

◆一般のお客様お問い合わせ先

PXG JAPAN https://www.pxg.com/ja