毎日自炊も「しんどい」が本音？7割超が負担と感じる現代の食卓

ウェルネスダイニング株式会社

ウェルネスダイニング株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役：中本哲宏）は、全国の25～34歳の男女を対象に「自炊に関する調査」を実施。その結果、約6割の人が日常的に自炊を行う一方で、自炊を行う人の7割以上が「負担」を感じている実態が明らかになりました。

健康維持や節約の手段として広く実践されている自炊ですが、日々の献立考案や調理の負担、そして栄養バランスへの懸念など、さまざまな課題を抱える人が少なくありません。そこで、負担、栄養バランス、金銭面など様々な角度から自炊をする人のリアルな声を調査していきます。

■調査結果サマリー

・58.0％が普段から自炊をしていると回答

・73.6％が自炊に対して「とても負担に感じる」、「少し負担に感じる」と回答

・56.3％が自炊でバランスの良い食事が摂れていないと思うと回答

Q1：普段自炊はしますか？

普段自炊はしますか？

【ポイント】

回答者の58.0％が普段から自炊をしていると回答し、自炊は現代の食生活において、多くの人の食事の選択肢として浸透していることがわかる。

Q2：自炊の頻度はどれくらいですか？

自炊の頻度はどれくらいですか？

【ポイント】

自炊頻度では、「毎日」自炊する人が39.1％と最も多く、次いで「週5～6回」（22.4％）となった。合わせると約6割もの人が週に5回以上自炊をしており、普段から自炊をする人は高頻度で行っている傾向がわかる。

Q3：自炊は負担に感じますか？

自炊は負担に感じますか？

【ポイント】

自炊に対して7割以上の人が「負担に感じる」と回答した。高頻度で自炊をする人が多いため、日々継続して献立を考え調理する手間や時間が負担に影響していると考えられる。

Q4：自炊でバランスの良い食事が摂れていると思いますか？

自炊でバランスの良い食事が摂れていると思いますか？

【ポイント】

回答者の56.3％が、自炊でバランスの良い食事は摂れていないと感じていた。栄養の偏りに対する不安や、食生活に対する自信のなさが背景にあると考えられる。

Q5： 自炊にかける金額に変動はありますか？

自炊にかける金額に変動はありますか？

【ポイント】

回答者の約45.0％が自炊にかける金額について「増えた」と感じていることが分かった。物価高騰の影響もあり、必ずしも自炊が節約に繋がっているわけではない現状がうかがえる。

【本アンケートの結果について】

今回の調査から、「普段から自炊をする」と回答した人が58.0％に上り、そのうち多くの人が高頻度で自炊している実態が明らかになりました。その一方で自炊をしている人の7割以上が何らかの負担を感じていることが判明しました。

また、自炊でバランスの良い食事が摂れていないと感じる人が半数以上に上り、自炊をしていても栄養バランスの偏りへの懸念や自身の食生活への自信のなさが浮き彫りになりました。さらに、自炊にかける金額が「増えた」と回答した人が約45.0％に達し、物価高騰が続く現状では自炊が必ずしも節約に直結しない場合があり、新たな工夫が求められています。

自炊は、食費の管理や栄養バランスを考慮する上でとても有効な選択肢です。しかし今回の調査では、多くの人が自炊に対する「負担」や「栄養バランスへの不安」、さらには「費用が増加」しているという課題が浮き彫りになりました。これらの課題を解決するためには、電子レンジ調理や冷凍・下ごしらえ済みの野菜、作り置きなど、一人一人の生活スタイルに合った工夫が必要です。より無理なく自炊を継続し、健康的で豊かな食生活を送っていきましょう。

【管理栄養士が提案！自炊のコツ】

ウェルネスダイニングの管理栄養士

アンケート結果をふまえ、ウェルネスダイニングの管理栄養士が「フライパン1つでできる、栄養満点パスタレシピ」を提案します。

材料（１人分）

パスタ（乾）100g

さば水煮缶 1缶

しめじ 1/4パック

たまねぎ 1/2個

にんにく 1片（なければチューブ少々）

オリーブオイル 大さじ1

トマト缶（カット）1缶

水 300ml

酒 大さじ2

塩 小さじ1/4

こしょう 少々

作り方

１.しめじは根元を切り落とし、食べやすいようにほぐす。たまねぎは薄切りにする。

にんにくはみじん切りにする。

２.フライパンにオリーブオイルを熱し、にんにく、しめじ、たまねぎを炒める。

３.さば缶の身をほぐして入れる。

４.酒を入れ、少し煮立たせたらトマト缶を入れる。

５.水とパスタを入れ、蓋をしたら袋の表示時間より3～4分長く加熱する。

６.塩、こしょうで味を調える。

【ポイント】

さばからはオメガ3脂肪酸を効率良く摂取でき、パスタ料理に不足しがちなたんぱく質を補うことができます。水煮の場合も塩分が効いている場合が多いため、追加で味付けをしなくても味をしっかり感じられるおすすめの食材です。

トマトに含まれるリコピンは血液をさらさらにする効果があります。にんにくやオイルと併せてじっくり火入れをすることで旨味成分が引き出され、栄養価の吸収力もアップします。

缶詰や冷凍野菜を上手に活用すれば、コンビニ食や外食よりも一食あたりのコストを抑えられ、経済的に続けやすくなります。フライパン1つで完結するレシピなどを参考に、忙しい毎日でも実践しやすい工夫を見つけていきましょう。無理をせず、いろいろな食材や市販品を組み合わせながら、自分のペースで続けていけると良いですね。

【調査概要】

■調査名：自炊に関する実態調査

■調査実施主体：ウェルネスダイニング株式会社（ウェルネスダイニングからだ想い研究所）

■調査対象：全国の25~34歳の男女 計300名（男性100名／女性200名）

■調査方法：インターネットを活用したクローズド形式によるアンケート

■調査期間：2025年11月

■備考：本調査結果は小数点以下を四捨五入して集計しているため、構成比の合計が100％にならない場合があります。

■出典について：本調査内容を引用・掲載される際は、出典として「ウェルネスダイニング株式会社」を明記いただくとともに、事前にご一報いただけますと幸いです。



▼問い合わせフォーム▼

https://www.wellness-dining.com/toiawase/

ウェルネスダイニング株式会社について

ウェルネスダイニングの管理栄養士

「からだ想い、家族想いのあったか健康応援団」を企業理念に掲げ、制限食に特化した気配り宅配食や、嚥下対応のやわらか宅配食の企画・販売を行っています。社内に管理栄養士が常駐しており、食事制限中においても”食の楽しみ”を忘れず、前向きな気持ちになれるようなご提案やサポートを心がけています。宅配食を購入してもらうことが目的ではなく「健康になってもらうこと」を目的として、商品に関するご相談だけでなく普段のお食事についてのご相談も積極的に承ることで、健康な食生活をトータルサポートすることに努めており、“日本で一番、栄養相談を承る会社”を目指して参ります。

【会社概要】

所在地：東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル6階

代表者：代表取締役 中本 哲宏

設立：2011年6月

電話番号：03-6807-0280

問い合わせ先：光嶌(みつしま）

サービスサイト：https://www.wellness-dining.com

コーポレートサイト：https://www.wellness-dining.com/corporate/