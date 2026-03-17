電通、「Spikes Asia 2026」においてCreative Strategy部門でのグランプリを含め、計9つの賞を受賞

株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：佐野 傑）は、3月12日にシンガポールで開催されたアジア太平洋地域最大級の広告祭「Spikes Asia※ 2026」（スパイクス アジア 2026）において、Creative Strategy（クリエイティブストラテジー）部門でのグランプリに加え、シルバー2個、ブロンズ6個と、計9つの賞を受賞しました。また電通は、Creative Effectiveness部門とCreative Strategy部門の両方で総合的に最も多くのポイントを獲得したアジア太平洋地域のエージェンシーに贈られる「Strategy & Effectiveness Agency of the Year」の第2位に選ばれました。なお、電通グループ全体では、計13個（グランプリ1、ゴールド1、シルバー3、ブロンズ8）の賞を受賞しています。







＜Spikes Asia 2026 ハイライト＞

・Strategy & Effectiveness Agency of the Year の第2位を受賞

・Creative Strategy部門で部門最高賞のグランプリを受賞

・株式会社電通 7部門で計9個（グランプリ1、シルバー2、ブロンズ6）の賞を獲得

・電通グループ全体 11部門で計13個（グランプリ1、ゴールド1、シルバー3、ブロンズ8）の賞を獲得

※ Spikes Asia（スパイクス アジア）は、アジア太平洋地域（APAC）における高いクリエイティビティーを讃えることを目的に、毎年シンガポールで開催されている地域最大級の広告祭です。詳細は、Spikes Asiaのホームページをご覧ください。

https://www.spikes.asia

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