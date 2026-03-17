【春の入会キャンペーン実施中】津市・松阪市の子どもたちが通う「津市桃園サッカースクール」が新規会員を募集

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）は、津市の桃園小学校体育館で開催している「津市桃園サッカースクール」において、春の入会キャンペーンを実施し、新規会員を募集しています。

本スクールには、津市をはじめ、松阪市などからも子どもたちが参加しています。三重県生涯スポーツ協会のサッカースクールは、未経験者や初心者への運動指導を得意としており、楽しみながら技術や体力の向上を目指しています。競技成績を優先するのではなく、子どもの発達や健康づくりの視点を大切にした指導を行っていることも特長です。

津市桃園サッカースクールは、屋内で実施しているため、天候の影響を受けにくく、継続しやすい環境が整っています。平日夜の開催のため、学校生活や他の予定との両立もしやすく、落ち着いて運動習慣を身につけたいご家庭にも適しています。また、少人数でも安心して参加しやすい雰囲気づくりを大切にし、子どもたちが「サッカーって楽しい」と感じながら成長できる時間を提供しています。

このたび実施する春の入会キャンペーンでは、期間中に入会した方を対象に、入会金無料（11,000円）に加え、先着10名にサッカーボールをプレゼントします。新しい学年のスタートに合わせて、無理なく始められる習い事をお探しの方におすすめです。

無料体験も随時受け付けています。津市や松阪市周辺で子ども向けのサッカースクールや習い事をお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

〇春の入会キャンペーン概要

期間：2026年5月末まで

特典：

・入会金無料（通常11,000円）

・先着10名にサッカーボール（2,000円相当）プレゼント

〇スクール概要

スクール名：津市桃園サッカースクール

会場：桃園小学校体育館

三重県津市新家町1350

練習日：月曜日（月3回）

クラス・時間：

・小学生クラス（小学1年生～4年生） 19:00～20:00

費用：

・月会費：4,400円（税込）

・年会費：5,500円（税込・保険料含む）

※年度途中入会の場合、年会費は保険料を除き月割りとなります。

担当コーチ：下部琢巳、後藤暉織

〇法人概要

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル6F

TEL：059-273-5300

FAX：059-273-5303

https://lifelong-sport.jp