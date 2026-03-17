Authense弁理士法人、「World Trademark Review 1000」に3年連続で選出

Authense弁理士法人

Authense弁理士法人（本社：東京都港区、代表弁理士：五味和泰）は、世界中の優れた商標事務所および実務家を評価するランキング、2026年版「World Trademark Review 1000 (WTR 1000)」において、事務所部門（Bronze）および個人部門で選出されました。個人部門では、代表弁理士の五味和泰（Silver）が3年連続で選出されたほか、本年新たにパートナー弁理士の淡路里美（Bronze）が選出されました。

評価のポイント

当事務所は、信頼性とコスト効率に優れた商標サービスの提供と、IT技術を活用した戦略的なアドバイスが評価されています。年間約7,000件の商標登録出願を手掛け、2021年から2024年まで4年連続で国内商標出願件数トップの実績を持ちます。国内市場にとどまらず外国出願にも幅広く対応し、企業のグローバルな知財戦略を支援しています。

代表弁理士の五味和泰は、オンライン商標登録サービス「Cotobox（コトボックス）」の運営をはじめ、知的財産の取得・管理に関する実務的かつ戦略的なアドバイスが継続して高く評価されています。

今回初選出となった淡路里美は、国内外の商標実務においてクライアントのビジネスに寄り添ったきめ細やかなサポートと高度な専門知識が認められました。同一事務所から複数名が個人部門で選出されたことは、当事務所の人材の厚みを示すものと考えております。

今後もテクノロジーと専門性を融合し、お客様の知財価値の最大化に努めてまいります。

※World Trademark Review (WTR）は、世界における商標の法的専門知識を求める人々のための著名なメディアです。

事務所部門の受賞ページ(https://www.worldtrademarkreview.com/rankings/wtr-1000/profile/firm/authense-intellectual-property-firm)

個人部門の受賞ページ（五味和泰）(https://www.worldtrademarkreview.com/rankings/wtr-1000/profile/person/kazuyasu-gomi)

個人部門の受賞ページ（淡路里美）(https://www.worldtrademarkreview.com/rankings/wtr-1000/profile/person/satomi-awaji)

Authense弁理士法人とは

Authense弁理士法人は、創業以来、テクノロジーと豊富な経験を融合し、効率的かつ高品質な知財サービスを提供しています。2021年から2024年まで4年連続で国内商標出願件数トップの実績をもつほか、外国出願も幅広く対応し、企業のグローバルな知財戦略を力強く支援しております。

2023年にはAuthense Professional Groupに参画し、弁護士法人、税理士法人、社労士法人、司法書士法人、コンサルティング会社と連携し、包括的なワンストップサービスを展開しています。

「すべての依頼者に最良のサービスを」というグループの理念のもと、高い専門性の更新とともに幅広い見識をを深め、独創的な発想を発揮することでお客様の知財価値の最大化に貢献しています。

Authense弁理士法人 概要

代表弁理士：五味 和泰

設立：2015年10月1日

所在地：〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウンタワー22階

所員数：23名

TEL：050-8881-6025（代表）

ホームページ： https://authense-ip.com/