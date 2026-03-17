【ココロを贈る 名入れギフトOkulu】枯れないソープフラワー×バルーンの華やかブーケ「Balloon Bloom」発売

株式会社MIYABI

大切な人への想いを、華やかな花束で届けたい。

そんなギフトシーンに向けて、名入れギフト専門店「Okulu」から、枯れないソープフラワーとバルーンを組み合わせたフラワーブーケ「Balloon Bloom（バルーンブルーム）」が登場しました。

本商品は、花びら一枚一枚が石けん素材でできたソープフラワーを使用した花束に、ハートバルーンとメッセージバルーンを添えた華やかなギフトブーケ。花瓶がなくてもそのまま飾れる自立式のスタンディングタイプで、誕生日や送別、母の日など、さまざまなギフトシーンで活躍するフラワーギフトです。

「枯れない花束」で長く楽しめるギフト

「Balloon Bloom」に使用されているソープフラワーは、石けん素材から作られた観賞用のお花。生花のような美しい見た目を持ちながら、水やりやお手入れの必要がなく、長期間きれいな状態を楽しめるのが特徴です。

また、ほのかに石けんの優しい香りが漂い、インテリアとしても人気が高まっています。

生花とは違い枯れる心配がないため、受け取った方が長く飾ることができるのも魅力のひとつ。

「思い出として残る花束」として、ギフト市場でも注目されているアイテムです。

花瓶不要、届いてすぐ飾れるスタンディングタイプ

花束を贈る際に意外と多いのが「花瓶がない」という悩み。

本商品は自立式のスタンディングタイプのブーケのため、花瓶がなくてもそのまま飾ることができます。

ラッピング済みでお届けするため、箱から出してそのままプレゼントとして渡せるのもポイント。

また、手提げ袋も付属しており、贈り物としての使いやすさにも配慮されています。

写真映えするバルーン付きブーケ

本商品には、ブーケカラーに合わせたハート型バルーンと、用途に応じて選べるメッセージバルーンの2本がセットされています。

メッセージバルーンはギフトシーンに合わせて選択可能。

バルーンが加わることで花束の華やかさがより引き立ち、写真映えするギフトとしても人気を集めています。

近年、SNSを中心に「バルーンフラワー」や「バルーンブーケ」と呼ばれるフラワーギフトが注目されており、誕生日や発表会、サプライズ演出などで選ばれる機会が増えています。

「Balloon Bloom」は、そんなトレンドを取り入れたフラワーギフトとして開発されました。

選べる5カラーでさまざまなギフトシーンに

「Balloon Bloom」は、贈る相手やシーンに合わせて選べる5色のカラーバリエーションを用意しています。

・レッド

愛や情熱を象徴する華やかなカラー。記念日や誕生日のギフトにおすすめ。

・ピンク

優しく可愛らしい印象で、母の日や女性へのプレゼントとして人気。

・ブルー

爽やかで落ち着いた雰囲気。男性への贈り物にも適しています。

・イエロー

明るく元気な印象で、さまざまなお祝いシーンにぴったり。

・パープル

上品で落ち着いたカラーで、年配の方への贈り物にも選ばれています。

母の日ギフトとしてもおすすめ

「Balloon Bloom」は、誕生日や送別、結婚祝いなど幅広い用途で利用できるフラワーギフトですが、特におすすめなのが母の日のプレゼントです。

枯れないソープフラワーは長く飾ることができるため、日頃の感謝の気持ちを形として残すことができます。また、バルーンが添えられた華やかなデザインは、特別な日の贈り物としてもぴったりです。

大切な想いを、形にして届けるフラワーギフト

花束は、言葉では伝えきれない想いを届けてくれる贈り物。

「Balloon Bloom」は、枯れないソープフラワーと華やかなバルーンで、大切な気持ちを“形”として残すことができるフラワーブーケです。

誕生日や母の日、送別など人生のさまざまな節目に、

大切な人への感謝やお祝いの気持ちを届けるギフトとしてお選びいただけます。

商品概要

Balloon Bloom

＼枯れない花×選べるバルーン／

ソープフラワーの華やかブーケに、想いを伝えるメッセージバルーン付き。

お手入れ不要で長く楽しめるから、

大切な気持ちを“形”に残せる贈り物です。



販売価格：3,300円 送料無料

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/nafuda-factory/std-boq-wb/

サイズ：

【スタンディングブーケ】

高さ26cm×横幅14cm×奥行14cm

【バルーン】

（THANK YOU）高さ11cm×幅11cm×厚み6cm

（mother’s day）高さ14cm×幅14cm×厚み8cm

（おめでとう）高さ11cm×幅11cm×厚み6cm

（おつかれさまでした）高さ11cm×幅11cm×厚み6cm

（感謝）高さ16.5cm×幅16.5cm×厚み8cm

（祝）高さ12cm×幅12cm×厚み6cm

（HAPPY WEDDING）高さ14cm×幅14cm×厚み8cm

（Happy Birthday）高さ14cm×幅14cm×厚み8cm

素材：

【スタンディングブーケ】

素材：石鹸・ポリエステル・紙

【バルーン】

2層フィルム（アルミ蒸着PET＋ポリエチレン）・PP（スティック）

※改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

※直射日光、高温多湿の場所での保管はお避け下さい。

※お掃除の際にアルコールは使用しないでください。

私たちについて

ココロを贈る 名入れギフトOkuluは、あなたと、あなたの大切な方が、名入れギフトを通じて心で繋がる、そんな温かな想いを込めて名付けたブランドです。

贈る方も、贈られる方も、そして私たちも、みんなが笑顔になれるお店でありたい。

その想いを大切に、一つひとつ丁寧に、心を込めたギフトをお届けしています。

誕生日、結婚祝い、出産祝い、入学・卒業祝い、退職祝い――

人生のさまざまな節目や日常のちょっとした「ありがとう」に、

名入れギフトが、世界にひとつだけの「特別な贈り物」として、記憶に残る瞬間を演出できることを願っています。

これからも「名入れギフトOkulu」は、人の気持ちをまっすぐに繋ぐ、心温まるギフトショップを目指してまいります。

■楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/nafuda-factory/

■公式Instagram

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■お問い合わせ先

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〒422-8046 静岡県静岡市駿河区中島644-1

TEL／054-260-7090 FAX／054-281-5978

E-MAIL／info-spf@nafudaya.com

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