【AIエージェントでMEO運用を半自動化】「口コミ365」、ビジネス情報の最適化・最新情報投稿の生成予約を可能にする新機能を提供開始

イエロ株式会社

イエロ株式会社（本社：東京都品川区、代表：稲葉 信）が提供する、口コミマーケティング支援ツール「口コミ365」は、2026年3月時点で導入店舗数が6,000店舗を突破しました。また、このたびGoogleビジネスプロフィール運用をより効率化するAIエージェントを活用した新機能として、「AIによるビジネス情報の最適化・更新機能」および「AIによる最新情報投稿の自動生成・予約機能」の提供を開始したことをお知らせいたします。

本アップデートにより、店舗事業者はこれまで手作業で行っていたGoogleビジネスプロフィール上の情報整備や投稿作成業務を、AIの支援によってより短時間かつ精度高く進められるようになります。

「口コミ365」は、店舗集客に直結するMEO運用を、診断・分析だけでなく、改善実行まで支援するAIエージェント搭載プロダクトへと進化しました。

口コミ365とは

「口コミ365」は、GoogleビジネスプロフィールやInstagram、LINEなど複数の口コミチャネルを一元管理できるクラウド型ツールです。主な機能は以下の通りです：口コミ自動収集・分析：Google／LINEレビュー／インスタ投稿などを自動取得AIサマリー機能：レビュー内容を自動要約し、改善点を提示返信テンプレート管理：ブランドトーンを保ちながら迅速対応レポート出力：期間別評価推移や店舗比較を自動生成これにより、現場スタッフの手間を減らしつつ、口コミを店舗経営の武器として活用できます。口コミ365導入店舗の平均成果：検索表示回数：平均+250%増ルート検索回数：平均+190%増主要キーワード10位以内表示率：73%導入1か月で「ヘッドスパ」「グランピング」「焼肉」などの主要KWで上位表示を達成するなど、成果が続出しています。

詳細を見る :https://365kuchikomi.com/

アップデート概要

1．AIがビジネス情報を最適化し、そのまま更新まで可能に

Googleビジネスプロフィールにおいて、営業時間、開業日、サービス内容、説明文などの基本情報は、来店率や検索上の信頼性に大きく影響します。

一方で、多くの店舗では情報の未設定・設定漏れ・古い情報の放置が発生しやすく、機会損失につながっています。

今回追加された機能では、AIが店舗のビジネス情報を分析し、不足項目や改善余地のある項目を自動で抽出。さらに、Web上の店舗情報や公開情報をもとに、具体的な改善案を生成し、そのまま反映できる状態まで支援します。

たとえば以下のような情報最適化に対応します。

・営業時間の設定・修正提案

・開業日の設定提案

・提供サービス・診療内容・メニュー情報の整理

・ビジネスプロフィール上の基本情報の改善提案

これにより、店舗担当者は「何を直すべきか分からない」状態から、AIエージェントが提案した内容を確認し、必要に応じて反映するだけで、ビジネス情報の品質を高められるようになります。

2．AIが最新情報投稿を自動生成し、予約まで可能に

Googleビジネスプロフィールの「最新情報投稿」は、店舗の鮮度や営業実態をユーザーに伝えるうえで有効な機能です。

一方で、継続的な投稿運用には、企画、文章作成、画像準備、スケジュール設定といった工数がかかり、多くの店舗で運用が止まりやすい課題がありました。

今回の新機能では、AIエージェントが店舗情報やメニュー情報、訴求内容をもとに最新情報投稿の文案を自動生成し、確認後にそのまま予約投稿まで設定可能となりました。

生成される投稿は、単なる定型文ではなく、店舗の特徴や提供価値を踏まえた内容で作成されます。さらに複数案の確認、承認・却下、投稿スケジュールの設定まで一連の流れをシステム上で完結できます。

これにより、店舗側は以下のような運用がしやすくなります。

・新メニュー、人気メニュー、季節訴求の定期発信

・ランチ営業、キャンペーン、営業案内などの継続投稿

・投稿業務の属人化防止

・Googleビジネスプロフィールの更新頻度向上

本アップデートで実現できること

ビジネス情報運用の効率化

・未設定項目や不備のある項目をAIが自動で可視化

・店舗情報をもとに改善案を自動生成

・内容確認後、更新作業までスムーズに実行

最新情報運用の効率化

・店舗の特徴や商材に応じた投稿文をAIが作成

・複数の投稿案から選択可能

・投稿日時を指定し、予約運用が可能

MEO成果に向けた継続運用のしやすさ向上

・情報の正確性向上

・店舗ページの更新頻度向上

・来店・予約導線の改善

・担当者負荷の軽減

詳細を見る :https://365kuchikomi.com/

会社概要

イエロ株式会社代表取締役：稲葉 信

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3-2-1 目黒センタービル 8階

代表稲葉のプロフィール：SNSを活用したマーケティング支援や効率化ツールの開発に特化し、複数のサービスを提供。Instagram向けチャットボット「iステップ」は、業界シェアNo.1を獲得し、導入アカウント数は15,000を突破。また、X（旧Twitter）の機能拡張ツール「XTEP」を開発・運営し、こちらは導入アカウント数4,500を突破。人気ビジネス系YouTube番組『令和の虎』に虎として出演し、多数の起業家を支援。また自社でも、登録者30,000人を超えるYouTubeチャンネル『虎イチャンネル』も運営。