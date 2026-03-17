『大人も子どもも楽しめる社会科見学　2026』大洋図書より３/17発売

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は３月17日（火）、『POWER MOOK94 大人も子どもも楽しめる社会科見学2026』を発売します。

「遊ぶ」「学ぶ」「食べる」をテーマに、日本全国にある見学・体験可能なスポットを200以上の施設を紹介します。ほかにも、【2026年新規オープン＆リニューアルオープン注目スポット８選】、【絶景と美観】、【今こそ訪れたい 能登半島の文化と暮らし】、【見ずには語れない 日本の世界遺産厳選15】、【大口径の望遠鏡で出会う星空のロマン 日本の天文台６】などを特集した、2026年版の社会科見学ガイドです。

【本書の構成】

◼︎PART1 遊ぶ

teamLab Planets TOKYO DMM.com／キッザニア東京／キッザニア甲子園／キッザニア福岡／リトルプラネット KITE MITE MATSUDO／うんこミュージアムTOKYO／沖縄こどもの国ワンダーミュージアム（沖縄こどもの国）／感覚ミュージアム／東武ワールドスクウェア／伊賀流忍者博物館／SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ映像ミュージアム／京都国際マンガミュージアム／東京おもちゃ美術館／日本玩具博物館／海洋堂スペースファクトリーなんこく／AQUARIUM×ART atoa／マクセル アクアパーク品川／横浜・八景島シーパラダイス／登別マリンパークニクス／青森県営浅虫水族館／サンシャイン水族館／沼津港深海水族館～シーラカンス・ミュージアム～／鳥羽水族館／長崎ペンギン水族館／ノーザンホースパーク／那須どうぶつ王国／旭川市旭山動物園／ANIMAL WONDER RezouRT 市原ぞうの国／恩賜上野動物園／富士サファリパーク／九州自然動物公園アフリカンサファリ／長崎バイオパーク／JUNGLIA OKINAWA／よみうりランド「グッジョバ!!」／北海道グリーンランド／富士急ハイランド／ハウステンボス／ニンテンドーミュージアム／サンリオピューロランド／アンパンマンこどもミュージアム（仙台・横浜・名古屋・神戸・福岡）／三鷹市アニメーション美術館／ムーミンバレーパーク

◼︎PART2 学ぶ

東京消防庁本所防災館／筑波宇宙センター／JAXA 宇宙科学研究所 相模原キャンパス／種子島宇宙センター／岐阜かかみがはら航空宇宙博物館／国立科学博物館／日本科学未来館／つくばエキスポセンター／航空科学博物館／JAL SKY MUSEUM／航空自衛隊 浜松広報館エアーパーク／京都鉄道博物館／鉄道博物館／九州鉄道記念館／登録博物館 船の科学館 初代南極観測船“宗谷”／海上自衛隊呉史料館（てつのくじら館）／首都圏外郭放水路／一般財団法人 青函トンネル記念館／東京湾アクアライン裏側探検／大阪ガス ガス科学館／東京都水の科学館／でんきの科学館／宮ヶ瀬ダム 水とエネルギー館／糸魚川フォッサマグナミュージアム／八丁原発電所展示館／トヨタ博物館／こまつの杜／カワサキワールド／陸上自衛隊広報センターりっくんランド／国会議事堂（参議院）／日本銀行金融研究所 貨幣博物館／警視庁本部／日本郵政 郵政博物館／東証Arrows／大阪取引所（5階 OSEギャラリー）／大谷資料館／広島平和記念資料館／ダスキンミュージアム／ヤマハ掛川工場／浜松市楽器博物館／越前和紙の里 紙の文化博物館・パピルス館・卯立の工芸館／江戸東京たてもの園／さかい利晶の杜（堺市立歴史文化にぎわいプラザ）／タタミワールド／庖丁工房タダフサ ファクトリーショップ／能作 本社工場／史跡 佐渡金山／仁摩サンドミュージアム／鳥取砂丘 砂の美術館／岩鋳鉄器館／佐賀県立九州陶磁文化館／会津武家屋敷／千葉県立房総のむら／野外博物館 北海道開拓の村／島根県立古代出雲歴史博物館／元祖食品サンプル屋／めがねミュージアム／タオル美術館／ベティスミス ジーンズミュージアム&ヴィレッジ

◼︎PART3 食べる

カップヌードルミュージアム 横浜（安藤百福発明記念館 横浜）／キューピー マヨテラス／グリコピア・イースト／グリコピア神戸／森永エンゼルミュージアム MORIUM／ロッテ浦和工場見学 おかしの学校／モンテール美濃加茂工場／明治なるほどファクトリー守谷／赤城乳業 本庄千本さくら『５S』工場／マザー牧場／白い恋人パーク／ロイズカカオ＆チョコレートタウン／うなぎパイファクトリー／えびせんべいの里 美浜本店／桔梗屋 信玄餅工場テーマパーク／ヤクルト本社代田記念館／コカ・コーラボトラーズジャパン 多摩工場／カゴメ野菜生活ファーム富士見／はままつフルーツパーク時之栖／オルタナティブファーム宮古／MIZKAN MUSEUM／味の素グループうま味体験館／ハナマルキみそ作り体験館／伯方塩業 大三島工場／タカノフーズ なっとく！ファクトリー／舟納豆納豆ファクトリー／つけもの処 本長／岩下の新生姜ミュージアム／崎陽軒 横浜工場／博多の食と文化の博物館ハクハク／こんにゃくパーク／中村屋 中華まんミュージアム／ナカノヤ琴平（中野うどん学校琴平校）／オタフクソース本社工場 Wood Eggお好み焼き館 ／新横浜ラーメン博物館／アサヒビール 茨城工場／サントリー 山崎蒸留所 ／サッポロビール 北海道工場／酒ミュージアム（白鹿記念酒造博物館）／月桂冠 大倉記念館／八海山 雪室／焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン

◼︎特集１2026年新規オープン＆リニューアルオープン注目スポット８選

◼︎特集２絶景と美観

◼︎特集３今こそ訪れたい 能登半島の文化と暮らし

◼︎特集４見ずには語れない 日本の世界遺産厳選15

◼特集５大口径の望遠鏡で出会う星空のロマン 日本の天文台６

●概要

書名：『大人もこどもも楽しめる社会科見学 2026』

発行・発売：大洋図書

発売日：2026年３月17日（火）

価格：1,390円（税込）

判型：A4（210×297mm）

仕様：総112頁／オールカラー

商品ページURL：https://taiyohgroup.jp/magazine-mook/hobby/id005686/