「売る」から「届ける」へ。omeme導入サロン4社が語る、売上と人生を変えた伴走支援の全貌

株式会社andUS

美容サロン専売コスメブランド「omeme」を展開する株式会社andUS（本社：富山県富山市、代表取締役社長：廣岡伸那）は、全国の導入サロンへの伴走支援を通じ、売上・スタッフ育成・経営マインドの面で多くのサロンに変化をもたらしています。このたび、導入サロン4社のオーナー・スタッフへのインタビューをまとめた事例集を公開いたしました。

■ なぜ今、「伴走型支援」が求められているのか

美容業界では、個人事業主の約90%が10年以内に廃業するという厳しい現実があります。

「売上を上げる方法がわからない」「相談できる相手がいない」

そうした孤独な経営者を支えるため、andUSは商品提供にとどまらない「コーディネーター制」による伴走支援を展開しています。

今回ご紹介する4社の事例は、その支援がサロンの現場でどのような変化を生んでいるかを、リアルな声でお伝えするものです。

■ 導入事例１. ARIA（神奈川県小田原市）／まつ毛パーマ専門・一人サロン

オーナー：神保育美さん

開業前から工事遅延・売上ゼロという厳しいスタートを経験した神保さん。

FTGトレーニングを通じて「お客様に情報を届けているか」という視点に気づき、売上が数字として明確に改善。サロスタのセミナーについては「毎回感動して泣きながらノートを取っている」と語り、担当コーディネーター・蒔田との関係は「仕事版の伴走者」と表現します。

「仕事も人生も変わる。ビジネスしてないくらい人間っぽさが残っている会社だからこそ、信頼できる。」

インタビュー記事はこちらから :https://corp.and-us.jp/case-study/4DLhVLKZ

■ 導入事例２. MISEREL OKAZAKI（愛知県岡崎市）／トータルビューティーサロン

オーナー：新里綾さん

「最初は営業っぽいかも」という第一印象から始まった関係が、今ではサロンの未来を共に描く存在へ。美容業界出身でないオーナーのもとで現場を一人で切り盛りする中、担当コーディネーター・蒔田が経営の悩みを客観的に整理し、「もっと自分を大切にしてください」という一言で働き方の見直しにもつながりました。

「お店のことも、自分自身のことも。ここまで続けてこられたのは、蒔田さんの支えがあったからだと感じています。」

インタビュー記事はこちらから :https://corp.and-us.jp/case-study/vmqWn-9v

■ 導入事例３. ohana eyelash（北海道札幌市）／まつ毛サロン

オーナー：田中さん

「物販は苦手」「DM営業は基本スルー」という田中さんが、andUSの経営理念「美容で地域に灯美を」に共感し、少量仕入れからスタート。サロスタや朝勝会への参加を通じてマインドが変化し、これまで超えられなかった月売上100万円を突破、120～130万円を安定達成するまでに成長しました。

「"どうせ無理"と思っていたことが、"やってみよう"に変わった。そのきっかけをもらえたことが大きかったです。」

インタビュー記事はこちらから :https://corp.and-us.jp/case-study/0fTmh1Ci

■ 導入事例４. joieange株式会社（大阪市内・14店舗展開）/アイ・ヘア・ネイル・エステ複合サロン

店長・マネージャー：中山愛さん

2019年のomeme導入時、コーティングの月間販売本数は1本以下。担当コーディネーター・中嶋による定期勉強会とスタッフへの「売るではなく情報を届ける」という意識改革を経て、現在は月約50本を販売。物販を通じたコミュニケーション力の向上が、スタッフの指名増加にもつながっています。

「伝え方を覚えたら、他の商品も売れるようになる。あるスタッフは物販だけで月50万円を達成しました。」

インタビュー記事はこちらから :https://corp.and-us.jp/case-study/EK_0hBEi

■ 株式会社and USについて

and US（アンダス）は、全国の美容サロンに向けてサロン専売コスメブランド「omeme」「BIOteA」を展開するとともに、美容サロンの経営課題解決を支援する「サポーティブ・カンパニー(R)」です。

「サポーティブ」とは、相手を主役として支援する姿勢を意味します。

サロンが自ら成長し続けられる環境づくりを大切にし、単なる商品提供にとどまらない伴走型支援を行っています。

私たちは、“ウェルエイジング（自分らしく年齢を重ねること）”という価値観を基盤に、美容を通して人が健やかに、そして美しく生きるためのサポートを行っています。

個人事業主のプライベートサロンから大規模法人サロンまで、それぞれの課題やフェーズに合わせた幅広い支援を提供。専任コーディネーターが伴走する「コーディネーター制」を採用し、一人ひとりのサロンに寄り添ったきめ細やかなサポートを実施しています。

■ 株式会社and US 会社概要

代表： 代表取締役社長 廣岡伸那

本社： 〒939-8204 富山県富山市根塚町3丁目8-7

電話： 076-491-6050（代表）

事業内容：

（1）サロン専売コスメメーカー事業

（2）教育・コンサル・会計サポート事業

（3）テストマーケティングサロン事業

◆ブランドサイト

https://omeme-cosme.com/

◆コーポレートサイト

https://corp.and-us.jp/

◆アンダス採用サイト

https://corp.and-us.jp/recruit (https://corp.and-us.jp/recruit)