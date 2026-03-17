【名古屋】【開業10周年記念】今季の「いちご」パフェを締めくくる、和と洋の贅沢なマリアージュ！「大人のご褒美パフェ～いちご抹茶～」

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する、ストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7）は、2026年1月21日（水）に開業10周年を迎えました。

この10年の歴史の中で、ホテルの看板スイーツとして愛され続けているのが、フレンチレストラン「グラマシースイート」の『大人のご褒美パフェ』。記念すべきシリーズ第70作目となる今回は、2026年4月14日（火）～5月14日（木）までの1か月限定で、『大人のご褒美パフェ～いちご抹茶～』を販売いたします。旬のいちごを贅沢に使用し、香り高い抹茶を合わせた本品は、春の息吹を感じさせる華やかなビジュアルが魅力です。アーティスティックに重なる層を食べ進めると、中からはもちもちとした食感の「いちご大福」と、ひんやり濃厚な「抹茶アイス」が現れます。和菓子の持つどこか懐かしい味わいと、洋菓子ならではの華やかさが一度に楽しめる、まさに贅沢の粋を尽くした逸品に仕上げました。今季のいちごパフェを締めくくる特別感あふれる一杯を、ホテルのラグジュアリーな空間で、名残惜しい春の余韻とともに心ゆくまでお楽しみください。

▲ 『大人のご褒美パフェ～いちご抹茶～』 イメージ

■販売期間

2026年4月14日（火）～5月14日（木）

■提供時間

月～木／11:30～21:00（LO.19:30）

金土日／11:00～22:00（LO.20:00）

■料金

2,860円（※消費税込・サービス料15％別）

■HP

https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_15441/

■商品概要

『大人のご褒美パフェ』は、上段と下段で構成されたアーティスティックな見た目が特徴の、ご褒美感満載の大人気スイーツです。ホテル開業より始まり、第70作目という節目を迎える今回は、 今季のいちごパフェの締めくくりにふさわしい“いちごと抹茶”の贅沢なマリアージュをお届けいたします。上段は、サクサクのタルト生地に、深みのある抹茶クリームをモンブランのように絞り、フレッシュないちごとエディブルフラワーをデコレーション。繊細なピンク色のチョコレート細工を添え、凛とした気品あふれる姿に仕上げました。下段は、ひんやり濃厚な「抹茶アイス」の下に、もちもち食感が楽しい「いちご大福」を忍ばせ、瑞々しい「いちご」やザクザクとした「いちごのチョコレートクランチ」、なめらかな「抹茶クリーム」が美しい層を描き、ひと口ごとに異なる表情を見せます。最後の一口まで爽やかに、そして名残惜しい春の余韻を心ゆくまでお楽しみください。

▲パフェ上段イメージ

【パフェ上段】

香ばしく焼き上げたサクサクのタルトを土台に、濃厚な抹茶クリームを丁寧に絞り、宝石のようないちごや可憐なエディブルフラワーをあしらいました。

【上段使用食材】

チョコレート／タルト／抹茶のクリーム／いちご／エディブルフラワー

▲パフェ下段イメージ

【パフェ下段】

ひんやりと深みのある抹茶アイスを食べ進めると、もちもちの「いちご大福」が姿を現し、和菓子特有の優しい甘みが広がります。

【下段使用食材】

トンカ豆のジュレ／いちご大福／抹茶のクリーム／いちごのチョコレートクランチ／いちご／抹茶のアイス

歓送迎会やお集まりで利用可能な個室を完備

■個室使用料（2時間）：

半個室／小（2～6名様） 中（7～12名様） 大（13～24名様）

完全個室／4～6名様 ※平日は2名様～：11,000円

※消費税込・サービス料15％別

＜店舗概要＞

▲半個室 小▲半個室 大▲完全個室

【店名】「グラマシースイート」（1F）

【営業時間】

＜ランチ＞平日11:30～15:00（L.O. 14:00）／土日祝11:00～15:00（L.O. 14:00）

＜ティータイム＞15:00～17:00（L.O. 16:30）

＜ディナー＞平日（月～木）17:00～21:00（L.O. 19:30）／金土日祝17:00～22:00（L.O. 20:00）

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【HP】https://www.strings-group.jp/nagoya/restaurant/cafe/

＜ホテル開業10周年ロゴマークに込めた想い＞

▲ストリングスホテル 名古屋 開業10周年ロゴマーク

・感謝と創造の10年を形に、次の未来をひらく

ホテル名“ストリングス”の由来である“弦”もモチーフに、これまでの感謝と未来への決意をシンプルかつ力強く

表現したロゴマークです。

・感謝と調和

この“弦”は、一人一人のプロフェッショナルが生み出す「統一されたおもてなし」の精神を表しています。

・未来への創造

過去の経験を力に変え、次の10年へ向けて新しい価値を「創造」し続ける姿勢を象徴しています。

次のステージへ進む原動力として、これからも「革新（イノベーション）」を忘れず、お客様に新しい感動と記憶に

残る体験を提供し続けるという決意が込められています。