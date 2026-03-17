「ライバー1,000人を、1人で運営できる時代へ。」ライバー事務所が自社開発したAI運営支援SaaS「Livra」をリリース

株式会社Buhne

TikTokライバー事務所「Traum」は、ライバー事務所・代理店向けAI運営支援SaaS「Livra（リブラ）」を正式リリースしたことをお知らせいたします。

Livraは、TikTokライバー事務所の運営に必要な「教育」「レポート」「問い合わせ対応」「休眠フォロー」をAI搭載のLINE Botと管理画面で自動化するクラウドサービスです。

サービスサイト: https://livra-app.com

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■ 開発の背景

TikTok LIVEの市場拡大に伴い、ライバー事務所の数は急増しています。しかし、事務所運営の現場では深刻な課題が山積しています。

・ライバーからの質問対応に追われ、戦略業務に時間を割けない

・新人教育が属人化し、マネージャーの退職でノウハウが失われる

・配信データの集計・レポート作成が手作業で膨大な時間がかかる

・休眠ライバーのフォローが後回しになり、離脱率が高止まりする

Livraを開発したTraum事務所は、自らTikTokライバー事務所を運営する"現場のプレイヤー"です。日々の運営で直面する課題を、外注ではなく自社でAIシステムを開発することで解決してきました。

ライバー事務所が作ったからこそ、現場に刺さる。 IT企業が想像で作ったツールではなく、実際の運営から生まれた機能だけを搭載しています。

「本当に必要な機能は、現場にしかわからない」--その確信から、自社システムをSaaS化し、同じ課題を抱える事務所に提供することを決めました。

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■ Livraの特徴

🤖 1. AI LINE Bot - 24時間365日、ライバーの相棒

ライバーからのLINE質問にAIが即座に回答。還元率・配信ルール・BAN対応・換金方法など、事務所独自のマニュアルを学習済みのAIが対応。対応できない内容は担当スタッフに自動転送されるため、対応漏れの心配もありません。

📚 2. 自動ステップ配信 - 新人教育を完全自動化

登録から90日間、段階的に教育コンテンツを自動配信。配信テクニック・メンタルケア・モチベーション維持まで、新人が一人前になるまでをシステムがサポート。教育品質のばらつきをなくします。

📊 3. 自動レポート - データ分析をワンクリックで

Backstageのデータをアップロードするだけで、週次・月次の成績レポートを自動生成。ライバーごとの成績推移・総合評価（S～D）・改善アドバイスまで、AIが分析してLINEで自動配信。

🔔 4. 休眠ライバー自動検知

配信が途絶えたライバーを自動検知し、段階的にフォローメッセージを送信。早期発見・早期対応で離脱率の低下に貢献。

💬 5. 管理画面からLINEチャット - PCで直接やりとり

管理画面からライバーとLINEチャットが可能。スマホでいちいちLINEを開く必要なし。複数のライバーとのやりとりをPCで一括管理でき、対応スピードが格段に上がります。

🖥 6. 管理画面 - すべてを一元管理

ライバー一覧・チャット履歴・オンボーディング進捗・データアップロード・レポート閲覧。直感的な管理画面で、事務所運営の全体像を把握できます。

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■ 料金プラン

・Livra Core（AI Bot・教育・レポート・管理画面）

初期 \200,000 / 月額 \80,000～（50名込み、以降\1,000/人）

・Livra Ask（問い合わせBot・面談予約・リード獲得）

初期 \150,000 / 月額 \60,000（定額）

・セットプラン（Core + Ask）

初期 \250,000 / 月額 Core + \50,000

リリース記念キャンペーン（先着20社・4月末まで）

・Core初期 \200,000 → \50,000

・Ask初期 \150,000 → \30,000

・セット初期 \250,000 → \80,000

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■ 導入実績

Traum事務所（自社運営）

・開発元であるTraum事務所自身が、日々の運営でLivraをフル活用

・AI自動応答・ステップ配信・週次/月次レポート自動配信を稼働中

・現場で使いながら改善を続けているため、アップデートの質とスピードが違います

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■ 今後の展望

ダッシュボード機能の強化、多言語対応（英語・中国語）に加え、Pococha・17LIVE・IRIAM・YouTube LIVEなど他のライブ配信プラットフォームへの対応拡大を予定。TikTok LIVEにとどまらず、ライブ配信業界全体の事務所運営を変えていきます。

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■ 会社概要

会社名：株式会社Buhne

事務所名：TikTokライバー事務所 Traum（トラウム）

所在地：東京都江東区青海2-7-4 the SOHO 803

事業内容：TikTokライバー事務所運営、SaaS事業（Livra）

URL https://traum-live.com

サービスサイト https://lp.livra-app.com/core

https://lp.livra-app.com/ask