伝説の元編集長「島地勝彦×iPS」　至高のアルティメットフェイスマスク完成

株式会社ICE

「人生は冥土までの暇つぶし」

そう語る希代のダンディズムの体現者であり、伝説の元『週刊プレイボーイ』編集⾧・島地勝彦が、商品の企画開発に５年の歳月をかけプロデュース。最先端の科学と大人の美意識を融合させた、iPS細胞上清液原液を贅沢に配合した「Ultimate iPS face mask SHIMAJI」が誕生しました。

開発を手掛けたICEは、日本発の「希少価値が高い物」に特化するエージェント企業ですが、独自の哲学と類稀なる審美眼を持つ島地勝彦氏ご本人こそが、まさに「日本発の希少価値の高い人物」と言えます。そんな両者の「運と縁とタイミング」が交錯し、この至高のマスクは完成しました。

また、会員制オーセンティックバー・サロン・ド・シマジのバーカウンターから、定期的に「洗練された大人の嗜み」を配信してまいります。

島地勝彦 氏

■ 島地勝彦氏が追求する 「本物の美」

「男も女も、年齢を重ねるほどに深まる魅力がある。しかし、そのためには日々の手入れが欠かせない。」 ⾧年のバー経営と執筆活動を通じて多くの紳士淑女と交流する中で、島地氏は単なる表面的な美しさではなく、内側から輝く「本物の美」の重要性を痛感してきました。「微差は絶対的な大差である」という氏の言葉通り、日々の密かなケアが、後々圧倒的なオーラの違いとなって表れるのです。

これまでも自身がプロデュースした香水やアメニティを手掛けてきた島地氏が次に着目したのは、最先端の再生医療技術であるiPS細胞。その研究過程で得られる「iPS細胞培養上清液」が持つ、肌本来の力を引き出す可能性に強く惹かれました。

実は、現在84歳を迎える島地氏ご自身もICEのiPSコスメの熱烈な愛好家です。サロンのカウンターに立つその顔には、84歳とは到底思えないほどの驚異的なハリとツヤが宿っており、製品の確かな実力を自らの肌で証明しています。 原液を高純度の超高級iPS細胞培養上清液を贅沢に配合したこのフェイスマスクは、島地氏が⾧年培ってきた美学と最先端のバイオテクノロジーが融合した、まさに「大人のためのご褒美」です。

会員制サロン「salon de bar SHIMAJI」■ 特別な日のためのスペシャルケア ＆ ジェンダーレス設計

普段使いはもちろんのこと、大切なイベントの前や、日頃の疲れを癒したい特別な夜の集中ケアアイテムとしてお使いいただけます。 香りも肌触りも、性別を問わず心地よくお使いいただけるジェンダーレス設計。「えこひいきされる人間になりなさい」と島地氏は説きますが、このマスクはまさに、自分自身の肌を最高に“えこひいき”するための逸品。こだわりのある大人の男女に、ぜひお試しいただきたい至高のアイテムです。ただし、限定生産のため、サロンに行かなければ手に入らない逸品となっている。

■ 圧倒的な浸透力。Hybrid Nano-Liposome

iPS細胞培養上清液を製造し、ナノ化×リポソーム化を施すことで、さらなるグレードへと昇華させたiPS原液 「Drs. iPS Premium(TM)」。 マスク本体には、90％が水分で99.9%植物由来のナチュラルなバイオセルロースマスクを採用しました。コットンの300倍繊細なシートで、保水力が9倍のナノ繊維が肌に吸い付くように密着。Drs. iPS Premium(TM)との相性が抜群な、黄金比率処方となっています。

他のプレミアムなマスクと迷ったあなた、「迷ったら、２つとも買え」。 このマスクは、私の⾧年の美意識の結晶だ。歳を重ねることは素晴らしいことだが、それと同時に、肌の衰えは避けて通れない。しかし、諦める必要はない。最先端の科学と私のこだわりを詰め込んだこのマスクで、君たちの肌はきっと、もう一度輝きを取り戻すだろう。 夜、バーでシガーをくゆらせ、シングルモルトを傾けるように、ゆっくりと、そして贅沢に、このマスクで自分を慈しんでほしい。

AUTHENTIC BAR SALON DE SHIMAJI■ バーカウンターは、人生の勉強机

東京・西麻布に佇む、会員制オーセンティックバー 「サロン・ド・シマジ」 は、単なるバーではありません。それは、伝説の編集者である島地勝彦氏の美学と哲学が息づく、紳士淑女のための隠れ家。 天井までの高さが6mもあり、喧騒から離れ、ゆったりと流れる時間の中で、本物の豊かさを味わえる空間。ここに二流の酒も、二流の会話も存在しない。そう言い切れるのが「サロン・ド・シマジ」なのです。

AUTHENTIC BAR SALON DE SHIMAJI (https://www.instagram.com/salon_de_shimaji/)

東京都港区西麻布4丁目2-5 アートサイロB1F

Tel.03-6427-1477（月曜休）

■ 洗練された大人の嗜みを出荷（配信）構想

「知る悲しみ」という言葉があるように、一度本物を知ってしまえば、もう元には戻れません。 そんなこだわりしかない大人の語らいを、ここでしか飲むことができない他店にはないオリジナルのウイスキーや、レアなウイスキーを嗜みながら定期配信予定です。ファシリテーターには、iPSマスクを共同開発した、iPSのスペシャリストである、株式会社ICE取締役の加賀谷梨恵が担当します。

【島地勝彦 プロフィール】

エッセイスト、オーナーバーマン

iPS ultimate mask 開発者、対談場所提供 「週刊プレイボーイ」（集英社）を100万部雑誌に育て上げた伝説の元編集⾧。 柴田錬三郎、今東光、開高健、瀬戸内寂聴、塩野七生をはじめとする、 錚々たる面々と仕事を重ねてきたことで知られる。 「PLAYBOY」、「Bart」創刊編集⾧、 集英社インターナショナル社⾧を歴任した後に、文筆業に転身。 シガーとシングルモルトとゴルフをこよなく愛する。 『人生は冥土までの暇つぶし』など著書多数。 新宿伊勢丹メンズ館で7年半続けてきたバーを西麻布に移転し、 84歳になった今も、会員制・オーセンティック・バー・サロン・ド・シマジのカウンターに立つ。

ICE 取締役 加賀谷■ ファシリテーター 加賀谷梨恵

「自分自身、がん領域において細胞培養を行う研究者としてキャリアをスタートしました。その中で、科学技術や知識を、目に見える形で「今」社会に還元したいという想いが強まり、医療ビジネス分野へと軸足を移しました。医薬品、健康食品、化粧品、美容医療と領域を横断する中で、最終的に辿り着いたのが、iPS細胞の社会実装です。iPS細胞技術と再生医療の可能性を深く理解する立場として、世界中の人々が健康寿命を最大化して生きられる未来を目指し、本事業をICEにて推進してまいります。」

【経歴】

英オックスフォード大学および同大学院にて分子生物学を専攻。修了後、英インペリアル・カレッジ・ロンドン大学医学部にて研究職に従事。米国5年間、英国10年間にわたる海外生活を経て帰国。外資系医療戦略コンサルティングファームにて、メガファーマを対象とした製品ポートフォリオ戦略立案や海外法人設立プロジェクトに携わる。その後独立し、医学論文の翻訳家・同時通訳として活動するほか、医療英語を指導する英会話スクールを起業。株式会社ICE代表・阪本との出会いを契機に、iPS細胞を活用したコスメ事業に参画し、東証プライム上場医療グループにて6年間、iPS細胞コスメの研究、企画開発、製造、広報を統括。世界初のiPS細胞コスメ開発者。2025年8月より株式会社ICE取締役に就任。コスメOEM、美容医療事業、ならびにiCAMの推進を担当。20年以上にわたる医療・美容業界での経験を持つ一方、海外で絵画および声楽を学び、個展を開催するなど、画家・ボーカリストとしても活動するアーティストとしての一面を併せ持つ。

＜ICEについて＞

「人生100年時代」において人々が前向きにアクティブに生きるための「ウェルビーイング（美容・スポーツ・健康/メディカルヘルスケア）」領域に特化した、独立系のプロエージェントです。最大の特長は、自社を「製造元でも販売元でもない」と位置づけ、日本が世界に誇る最先端サイエンス（特にiPS細胞培養上清液など）の希少価値を見出し、それを最も必要としている現場へ最適な形で届ける「橋渡し役（エージェント）」に徹している点です。これを実現するために、以下の強みを持っています。多様で強固なネットワークの構築: 医療機関（クリニック）、大学などの研究機関（アカデミア）、高品質な製造工場、商社、さらには美容DX（AIテクノロジー）企業など、領域を超えた多様なパートナーと独自のエコシステムを形成しています。「モノ」と「コト」の包括的なソリューション: 化粧品OEMによる商品開発や、クリニックやエステユース品の卸売といった「モノ」の提供にとどまりません。大学との共同研究を通じた地方創生（スポーツ・メディカルツーリズムなど）や、個人向けのオーダーメイドな美の体験（Private Cellar(TM)）の企画など、「コト」や「場」の創出までを総合的にプロデュースしています。総じて、「最先端のテクノロジーを用いてコンプレックスから解放し、心を豊かにする」という企業理念のもと、サイエンスと現場のニーズをスピーディに結びつけ、人々の健康寿命の延伸とウェルビーイングに貢献する次世代のビジネスモデルを展開しています。

ウェブサイト: https://ice-ips.com

公式ブログ：https://ameblo.jp/iceips/

Facebook：https://facebook.com/profile.php?id=61574949166888

公式X：https://x.com/complexdoctor

株式会社ICE

所在地：東京都新宿区新宿2-12-13 2階

設立：2025年3月

代表取締役：阪本 欣也

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ICE 営業部 info@ice-ips.com