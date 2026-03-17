【浄水型ウォーターサーバーを選んだ理由に関する実態調査】利用しようと思ったきっかけは、「おいしい水」と「水道水の安全性」

株式会社インサイトウェブ

株式会社インサイトウェブ（本社：東京都渋谷区、 代表取締役：秋葉武彦）は、運営する「ウォーターサーバーナビ（https://www.wsnavi.net/）」にて、現在、浄水型ウォーターサーバーを利用している方295人を対象に、2026年3月に「浄水型ウォーターサーバーを選んだ理由に関する実態調査」を実施致しました。

調査の背景・目的

近年、水道水浄水型のウォーターサーバー機種が数多く登場しており、昨年当社にて実施した「ウォーターサーバーの利用状況に関するアンケート調査」でもウォーターサーバーを利用している36.1%の方が水道水浄水型を利用していました。

また、水道水からPFAS（ピーファス）が検出されるなどの社会問題を背景に、浄水型ウォーターサーバーを選ぶ際に重視した点や、知ったきっかけ、などの実態把握を目的として「浄水型ウォーターサーバーを選んだ理由に関する実態調査」を実施致しました。

この調査は、消費者行動の変化を明確にし、運営する「ウォーターサーバーナビ」の発信する情報に応用することで、ユーザーの方のウォーターサーバー選びに役立てることを目的としています。

調査概要

調査結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160856/table/2_1_c2266aa930577f8e668c3b1063ce7615.jpg?v=202603171251 ]

浄水型ウォーターサーバーを利用しようと思ったきっかけでは、「おいしい水」と「水道水の安全性」を重視している傾向が見られました。

現在利用中の浄水型サーバーを最初に知ったきっかけは、「検索エンジン」が最も多く、次いで「比較サイト・ランキングサイト」が多くなっており、検索エンジンや比較サイトなどを利用して認知している傾向が見られます。

現在利用中の浄水型ウォーターサーバーに決めた理由については「料金の安さ」や「お水の味」、「浄水性能」や「デザイン」などが決めてとなっている傾向が見られました。

浄水型ウォーターサーバー本体を選ぶ際に重視した点では、「費用面」と「使えるお水の温度帯」を重要視して選んでいる傾向が見られます。

浄水の性能面で重視した点では、「総ろ過水量（一日に使えるお水量）」や、「除去できる不純物」などが多く見られ、使えるお水の量と質が重視されていました。

アンケート項目

Q1．現在何人暮らしですか？

浄水型ウォーターサーバーを利用している方に何人暮らしかを尋ねたところ、3人暮らしが29.5%と最も多く、また、4人暮らしが20.7%、2人暮らしが18.3%、5人以上が9.5%と、全体の78%が数人暮らしでの利用となっています。

Q2．現在お使いの浄水型ウォーターサーバーを教えて下さい。

現在利用中の浄水型ウォーターサーバーでは、ウォータースタンドが37.6%と最も多く、次いでクリクラ浄水サーバーが26.1%、ハミングウォーターが22.7%、エブリィフレシャスが20%となっています。

（複数回答）Q3．浄水型のウォーターサーバーを利用しようと思ったきっかけは何ですか？

浄水型ウォーターサーバーを利用しようと思ったきっかけでは、「おいしい水」と「安全性」を重視している傾向が見られました。

「おいしい水が飲みたいと思った」が35.6%と最も多く、次いで「水道水の安全性が気になった」、「冷水・温水がすぐ使えるから」が共に26.8%、「水道水の味やにおいが気になった」が24.7%となっています。

また、浄水型ウォーターサーバーの特徴である、「水の使用量を気にせずに使えると思った」は14.6%、「宅配水のようにお水の受取の必要がなかったため」は11.9%となりました。

（複数回答）Q4．現在お使いの浄水型ウォーターサーバーを最初に知ったきっかけは何ですか？

現在利用中の浄水型サーバーを最初に知ったきっかけでは、「検索エンジン」や「比較サイト」などを利用して認知している傾向が見られます。

検索エンジン（Google、Yahoo!など）が19.0%と最も多く、次いで比較サイト・ランキングサイトが15.6%、その次がWebサイト内のバナー広告が9.8%となっています。

Q5．現在お使いの浄水型ウォーターサーバーに決めた「一番の理由」は何ですか？

現在利用中の浄水型ウォーターサーバーに決めた理由としては、「お水の味」や「料金の安さ」、「浄水性能」や「デザイン」などが決めてとなっている傾向が見られました。

「水の味がおいしいと感じた」が27.1%と最も多く、次いで「月額料金が安かった」が23.4%、「浄水性能（除去物質・フィルター性能）が良かった」が22.0%、「デザイン・見た目が良かった」が21.3%となっています。

（複数回答）Q6．浄水型ウォーターサーバー本体を選ぶ際に重視した点を教えて下さい。

ウォーターサーバー本体を選ぶ際に重視した点としては、「費用面」と「使えるお水の温度」を重視している傾向が見られました。

「サーバーのレンタル料金」が32.5%と最も多く、次いで「冷水の温度」が24.7%、「常温水が使える」が23.7%、「お湯の温度」が20.0%、「白湯モード付き」18.0%、「再加熱が使える」17.3%と、費用面以外では冷水やお湯の温度を気にされる方が多くなっています。

（複数回答）Q7．浄水性能で重視した点を教えて下さい。

浄水型ウォーターサーバーを選ぶ際に浄水の性能面で重視した点でじは、「使えるお水の量」と「浄水能力」を重視している傾向が見られました。

「総ろ過水量（一日に使えるお水量）」が35.9%と最も多く、次いで「PFAS（PFOS・PFOA）が除去できる」、「フィルターの交換時期」が共に33.2%、「除去物質数が多い」が29.5%となっています。

（複数回答）Q8．ウォーターサーバーの形状で重視した点はありますか？

ウォーターサーバーの形状では、サーバーのサイズ、床置き・卓上の型など、「サーバーの置き場所」を気にしている傾向が見られました。

「ウォーターサーバーのサイズ」が45.1%と最も多く、次いで「サーバータイプ（床置き、卓上）」が31.9%、「お水の交換、補充のしやすさと」が31.2%と多くなっています。

また、「おしゃれなデザイン」22.7%、「サーバーの色」24.1%など、サーバーの見た目気にしている方も多く見られています。

（複数回答）Q9．契約内容で重視した点はありますか？

契約内容で重視した点では、「解約時の解約金・撤去費」48.8%と半分近い方が解約金や撤去費を重視しており、次いで「初期費用」が34.6%、「料金の支払い方法」が32.5%と高い割合となりました。

アンケート結果をご利用いただく場合のご注意

（複数回答）

本データをご利用いただく際は、情報の出典元として「ウォーターサーバーナビ調べ」と記載し、出典元として以下のURLへのリンク設置をお願い致します。

https://www.wsnavi.net/survey/reason-choosing.html

ウォーターサーバーナビについて

ウォーターサーバーナビ（https://www.wsnavi.net/）は、ウォーターサーバー選びに役立つコンテンツの配信を目的としたWEBメディアです。各社の特徴や料金、検索機能や費用シミュレーション機能、契約時のチェックポイントなど、総合的なウォーターサーバーの情報を提供しています。

会社概要

株式会社インサイトウェブでは、WEBメディアの企画・運営を通じて、人々が求めているもの、情報を洞察し、消費行動において人々に役立つ情報やサービスの提供を目的としたビジネス展開を行っています。

会社名：株式会社インサイトウェブ

代表取締役：秋葉武彦

事業内容：自社開発のWEBメディアの企画運営、及びそのノウハウを生かしたWEBマーケティングに関する全般のプランニング、運用

URL：https://insight-web.co.jp/

お問合せ：https://insight-web.co.jp/contact.html