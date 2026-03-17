「チャップアップサプリ」が2026年3月23日にリニューアル！特許取得の2成分を新配合し、全90種類の成分へパワーアップ

株式会社ソーシャルテック

チャップアップサプリ

株式会社ソーシャルテック（本社：東京都新宿区、代表取締役：望月 亨、以下「ソーシャルテック」）は、同社が展開するブランド「CHAP UP（チャップアップ）」のサプリメントを2026年3月23日（月）よりリニューアル販売いたします。

今回のリニューアルでは、お客様からのご要望にお応えし、錠剤のサイズを小型化して飲みやすさを向上させました。さらに、新たに特許取得成分2種を含む、こだわりの成分を追加し、配合成分数は従来品の64種類から全90種類へと大幅に増強しています。チャップアップサプリは、より効率的な栄養補給をサポートする仕様へと進化を遂げました。

■リニューアルの背景と概要

チャップアップサプリは、日々の栄養補給やイキイキとした毎日をサポートする栄養機能食品（亜鉛）として、多くのお客様にご愛用いただいております。

この度、お客様の声に真摯に向き合い、「より飲みやすく」「より多角的に健康をサポートできる」商品を目指し、リニューアルいたします。

配合成分を一から見直し、現代人に不足しがちな栄養素を凝縮。これまでの使い心地はそのままに、さらなる満足度を追求した新仕様へと生まれ変わります。

＜リニューアルのポイント＞

1．錠剤を小型化・新コーティングで「飲みやすさ」を追求

毎日続けていただきやすいよう、錠剤を従来の直径9mm（300mg）から8mm（250mg）へ小型化。新たに粉立ちを抑えるコーティングを施すことで、舌触りや喉越しが良くなり、よりスムーズにお召し上がりいただけるようになりました。

2．注目の「特許取得成分」2種を新配合

配合原料を一から見直し、ポリフェノール豊富な「トウビシ果皮抽出エキス末（ひしめき黒エキス(R)）」と、過酷な環境で育つ生命力あふれる「シーベリーエキス加工粉末」の、2つの特許取得成分を新たに追加しました。

3．全90成分へ大幅増強！厳選された自然由来成分

成分数を従来品の64種から90種へパワーアップ。従来の充実した配合成分に加え、以下の成分などを新配合しています。

■従来品から引き継ぐ、変わらない品質とこだわりの成分

- おきなわ島野菜28種粉末：伝統的な地域固有の野菜を独自ブレンド- 本わさびエキス末：希少成分「6-MSITC」を含有- ユーグレナ：59種類もの栄養素を含むスーパーフード- ツバキ種子抽出物：サステナブルな注目成分

新しく生まれ変わった「チャップアップサプリ」ですが、これまで多くのお客様にご支持いただいてきた「品質へのこだわり」と「ベースとなる良質な成分」はそのまま引き継いでいます。

徹底した品質管理と安全性

- 10種の無添加：香料、保存料、甘味料、酸味料、苦味料、乳化剤、漂白剤、発色剤、防かび剤（又は防ばい剤）、膨脹剤の10項目において無添加を実現しています。- 国内GMP認定工場での製造：原料の受入れから出荷まで、厳格な品質管理基準をクリアした国内工場で製造。- 安全性試験の実施・各種試験のクリア：放射性物質検査*1 や残留農薬試験*2 をクリアし、安心してお飲みいただける品質を徹底しています。

*1 一般財団法人日本食品分析センター調べ

*2 日本エコテック株式会社福島分析センター調べ

ご好評の主要成分も継続配合

国内製造の「ノコギリヤシエキス末」をはじめ、「赤ショウガエキス加工粉末」、10種類の「黒色原材料（黒胡椒抽出物、黒胡麻、黒米など）」、6種類の「海藻系成分（アスコフィラン、メカブ抽出物など）」など、従来の充実した配合成分はそのままに、さらなる進化を遂げました。

■今後の展望

株式会社ソーシャルテックは、これからもお客様一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、皆様の健やかな毎日をより多角的にサポートできるよう、商品の継続的なブラッシュアップに努めてまいります。 飲みやすく、さらにパワーアップした新しい「チャップアップサプリ」を通じて、より多くの方のイキイキとした毎日を応援してまいります。

■商品概要

商品名 ：チャップアップサプリ

名称 ：トウビシ果皮抽出エキス末含有加工食品

リニューアル時期 ：2026年3月23日

内容量 ：30g（1粒重量250mg×120粒）

1日当たりの摂取目安量：4粒（1,000mg）

栄養機能食品 ：亜鉛

《 CHAP UP公式ショップ 》

公式サイト：https://chapup.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/TOP/page/09065293-B88C-40F6-82CD-36524690D548

楽天：https://www.rakuten.co.jp/chap-up/

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Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/socialtech/

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