アース製薬から、『湯上がり涼肌ボディジェル』を新発売

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、お風呂上がりの濡れた肌にぬるだけで涼やかな素肌へ導く『湯上がり涼肌ボディジェル』を2026年3月23日（月）に全国で発売します。

湯上がり涼肌ボディジェル

近年、猛暑日や真夏日の日数は増加傾向にあり、暑い期間が長期化し、夏の暑さはこれまで以上に過酷なものとなっています。（※1）こうした環境下において、しっかりとお湯に浸かって身体を温めることは、熱中症対策として暑さに慣れる身体づくり（暑熱順化）（※2）や疲労ケアの観点からも重要です。しかし、多くのお客様が「お風呂上がりの汗やべたつき」を不快に感じ、浴槽入浴を避けてシャワーだけで済ませてしまう傾向があります。そこで当社は、夏のお風呂上がりの時間を涼やかに心地よく過ごしていただくために、本製品を発売します。汗ばむ暑い日でも快適にバスタイムを楽しんでいただける新しい習慣をご提案します。

【製品特長】

【製品概要】

- お風呂上がりの濡れた肌にぬるだけ、洗い流し不要入浴後、タオルで身体を拭く前の濡れた肌に直接ぬり広げるだけの簡単ケアです。洗い流す必要がないため、手間なくご使用いただけます。- 「ひんやり」と「サラサラ」が続く快適な使用感清涼成分（※3）配合により、お風呂上がりのほてった肌にひんやりとした心地よさを与えます。加えて、さらさら成分（※4）が肌のべたつきを抑え、衣服を着た後も快適なサラサラ肌が続きます。- 植物性保湿成分配合で肌にうるおいアロエエキスとハトムギエキスの植物性保湿成分を配合しており、夏の紫外線や冷房で乾燥しがちな肌にうるおいを与えます。- 家族みんなで使いやすい「冷やし柑橘の香り」汗ばむ暑い日にぴったりの、すっきりと爽やかな「冷やし柑橘の香り」を採用しました。パラベンフリー処方で、夏のお風呂上がりを快適にお過ごしいただけます。

製品名：湯上がり涼肌ボディジェル

分類：化粧品

内容量：200g

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年3月23日（月）／全国

※1：気象庁 年間猛暑日・真夏日日数（東京）2019年～2024年（2024年は9月までのデータ）

※2：夏場の入浴習慣として

※3：メントール

※4：ジメチコン