アース製薬から、『きき湯ファインヒート 爽快メンテ』を新発売

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、2026年3月23日（月）に、発泡炭酸入浴剤『きき湯ファインヒート 爽快メンテ』を全国で発売します。

きき湯 ファインヒート 爽快メンテ 400g

近年の気象データによると、猛暑日や真夏日は増加傾向にあり、暑い期間が長期化しています。このような環境下において、お客様の約4割が高頻度で「疲れ」を感じているという調査結果もあり、現代人は慢性的な疲労と隣り合わせの生活を送っています（※1）。 暑い季節はシャワーだけで済ませがちですが、冷房による冷えやだるさなど、夏特有の不調は蓄積しやすいものです。そこで当社は、入浴効果を高めて血行を促進し、疲労回復を促しながらも、湯上がりは驚くほど涼やかに過ごせる製品を開発いたしました。特に、日々の活動量が多く、短時間で効率的なリカバリーを求めるお客様に向け、新しい入浴習慣をご提案します。

【製品特長】

【製品概要】

- 高濃度炭酸（※2）と温泉ミネラルで「抜けにくい疲れ」にアタック「きき湯ファインヒート」シリーズ特有の高濃度炭酸ガスに加え、温泉ミネラル（硫酸ナトリウム）を配合。温浴効果を高めて血行と新陳代謝を促進し、夏などの抜けにくい疲れや、肩こり、腰痛を緩和します。- 超爽快な「COOL」な使い心地清涼成分であるメントールを高配合（※3）。入浴中はしっかりと温まりながらも、湯上がりは肌がベタつかず、スカッと爽快な清涼感を体感いただけます。汗ばむ季節でも、お風呂に入ることが楽しみになるような設計です。- コンディションを整える成分を配合疲労回復に欠かせない要素に着目し、クエン酸とビタミンC（保湿成分）を配合しました。日々のパフォーマンス維持を重視する、若い世代のお客様やアクティブなライフスタイルを送る方々の「メンテナンス入浴」をサポートします。- 気分をリフレッシュさせる香りと湯色香りは突き抜けるような「スプラッシュレモンの香り」。湯色は、涼やかさを演出する透明タイプの「ブルーグリーンのお湯」です。

製品名：きき湯ファインヒート 爽快メンテ 400g

販売名：きき湯FH爽快メンテ浴A-a

分類：医薬部外品

効能効果：疲労回復、肩のこり、腰痛、冷え症、あせも、しっしん、にきび、荒れ性、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、神経痛、リウマチ、痔、産前産後の冷え症

内容量：400g （約8～10回分）

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年3月23日（月） ／ 全国

【『きき湯』について】

『きき湯』は、2003年に、温泉ミネラルと炭酸ガスを凝縮した「ツブ」が特長の入浴剤として発売されました。その日の症状や気分に合わせて選べるラインナップを展開し、2012年には『きき湯ファインヒート』を発売。2023年には環境に配慮した「サステナパック」へ容器を一新するなど、人々の健康と地球環境に寄り添い進化を続けています。

※1：2024年自社調査、または関連資料に基づく推計

※2：きき湯清涼炭酸湯比

※3：当社比