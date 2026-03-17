「モロッカンビューティ」初のキャラクターコラボ！「シナモロール」「マイメロディ」スペシャルデザインが数量限定で登場！

ボトルワークス株式会社

ボトルワークス株式会社は、オーロラのように光り輝く美髪へ導くアルガンオイル*配合のヘアケアブランド「MOROCCAN BEAUTY（以下：モロッカンビューティ）」より、株式会社サンリオの「シナモロール」「マイメロディ」とコラボしたスペシャルデザインのアイテムを数量限定で発売いたします。

モロッカンビューティ公式HP：https://moroccanbeauty.jp/(https://moroccanbeauty.jp/)

ボトルワークス公式オンラインストア：https://ssbw.store/(https://ssbw.store/)

■コラボレーション背景

毎日のヘアケア時間をより前向きに楽しめるきっかけをつくいたいという想いのもと、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「マイメロディ」との限定コラボレーションを実現いたしました。

もこもこ泡に包まれたキャラクター達をあしらった愛らしいスペシャルデザインにより、バスルームでのヘアケアタイムに彩りとときめきをお届けします。

■商品ラインアップ

●しっとりまとまるディープモイストシリーズ ×「シナモロール」

乾燥やパサつきが気になる髪に向けたシリーズ。アルガンオイル*を配合したシャンプー&トリートメント。きめ細やかな濃密泡で優しくしっとり洗い上げ、しっとりとしたまとまり感のある仕上がりへ導きます。

【商品名】モロッカンビューティ ディープモイスト シナモロール デザイン 限定キット

【キット内容】

・モロッカンビューティ ディープモイスト シャンプー シナモロール デザイン 430mL

・モロッカンビューティ ディープモイスト ヘアトリートメント シナモロール デザイン 430mL

【希望小売価格】\3,190（税込）

●うねりケアするハイドロリペアシリーズ ×「マイメロディ」

うねりや広がりが気になる髪に向けたシリーズ。PPT補修成分*¹とハイドロコラーゲン*²を配合したシャンプー＆トリートメント。髪内部の水分バランスを整えて、毛先までなめらかにまとまる艶髪へと導きます。

【商品名】モロッカンビューティ ハイドロリペア マイメロディ デザイン 限定キット

【キット内容】

・モロッカンビューティ ハイドロリペア シャンプー マイメロディ デザイン 430mL

・モロッカンビューティ ハイドロリペア ヘアトリートメント マイメロディ デザイン 430mL

【希望小売価格】\3,190（税込）

■発売日

2026年3月17日（火）・・・ボトルワークス公式オンラインストア(https://ssbw.store/)にて先行販売開始。

※先行発売を記念し、ポイントキャンペーンを実施予定。詳しくはこちら(https://ssbw.store/products/moroccanbeauty-09)

2026年3月24日（火）・・・楽天市場(https://www.rakuten.co.jp/stellaseed/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stellaseed/moroccanbeauty-09.html)などのECサイトやプラザにて順次発売開始。

2026年4月20日（月）・・・全国の一部バラエティショップ・ドラッグストアにて順次展開予定。

■「MOROCCAN BEAUTY」について

厳選したモロッコ産のアルガンオイル*を配合。髪の芯から毛先まで補修するモロッカングロス処方で、オーロラのように輝く美しい艶髪へ導くヘアケアブランド。

＊ アルガニアスピノサ核油（保湿） ＊1 ポリペプチド：加水分解シルク、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解シルク（全て保湿） ＊2 加水分解コラーゲン（保湿）