【磐梯山温泉ホテル】目指せ日本一の酒処！楽しく日本酒に触れられる「会津よっぱら日本酒祭り」今年も登場

星野リゾートお祭り気分で楽しく日本酒を堪能する

磐梯山（ばんだいさん）の麓に位置するリゾートホテル「磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート」は、2026年4月9日～6月30日までの期間、日本酒に楽しく触れるイベント「会津よっぱら(*1)日本酒祭り」を開催します。全国新酒鑑評会で9年連続日本一を達成した福島県の日本酒の魅力を、お祭り気分で楽しく体験できるイベントです。新酒鑑評会を模した「ノムリエ(*2)品評セット」で評価者気分で飲み比べを楽しめるほか、地元酒造とデザイナーがコラボしたオリジナルカップ酒の販売、赤べこが描かれたおちょこガチャなど、会津の日本酒文化を深く知ることができます。

(*1) 「よっぱら」とは、会津の方言で「たくさん」の意味です。

(*2) 本イベントで飲み比べをするお酒が好きな参加者の呼び名を「ノムリエ」と名付けました。

背景

磐梯山温泉ホテルの位置する会津は、県内の酒蔵の約半数にあたる約30蔵がある酒処です。毎年4月から5月中旬にかけて、新酒の出来栄えを競う「全国新酒鑑評会」で、福島県は、都道府県別金賞受賞蔵数において、2012酒造年度から9連覇を達成しました。2022酒造年度と2023酒造年度では惜しくも一位を逃しましたが、2024酒造年度で3年ぶりに日本一を奪還しました。全国的に高い評価を受ける福島の日本酒を体験する機会として、本イベント「会津よっぱら日本酒祭り」を考案しました。

特徴1 評価者気分で日本酒を飲み比べ「ノムリエ品評セット」

日本酒とおつまみがセットになった「ノムリエ品評セット」イメージ

新酒鑑評会を模して、評価者気分で日本酒の飲み比べを体験できる「ノムリエ品評セット」が新登場します。当館の利き酒師が厳選した5種類の日本酒を、福島の酒造技術を支える「福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター（*1）」協力のもと、味の成分や特徴を多角的に分析。それぞれの日本酒が持つ個性を最大限に引き出すため、専門的なアドバイスを受けて導き出した、おすすめのおつまみとともに提供します。ただ飲むだけでは気づけない、味の深みや変化を楽しく学ぶことができます。

(*1) 福島県が県内における工業の振興を図るため設置した試験研究機関。支所である会津若松技術支援センターでは、醸造、漆工等の地場産業に関連した分野の試験・研究・技術指導を行っています。

「ノムリエ品評セット」

料金 ：1500円

時間 ：15:00～21:00

販売場所：会津SAKE Bar

内容 ：5種の日本酒、5種のおつまみ

特徴2 酒蔵×デザイナーのコラボでつくるオリジナルカップ酒を販売

「オリジナルカップ酒」デザインイメージ

普段日本酒を飲まない方も気軽に手に取って楽しめるよう、会津の酒蔵とデザイナーがコラボレーションしたオリジナルカップ酒を販売します。カップ酒の瓶には、デザイナーが思う会津らしさを表したイラストがプリントされています。日本酒の味だけでなく、視覚でも楽しむことができる、当館ショップのみの限定商品です。

参加デザイナー

Atelier Karasu

会津若松市を拠点に活動するデザイナー。会津の郷土玩具である 「赤べこ」や「起き上がり小法師」に独自のペイントや装飾を施し た個性溢れる作品が特徴。

＜デザインに込めた思い＞

会津若松に嫁いで10年目にこのデザインをさせていただけることに とても縁を感じます。会津のいいところ、これまで知り得たたくさ んの素敵を赤べこに詰め込んで、私の会津を表現できたなと思いま す。たくさんの方々によくしていただいて今の私があると思うと感 慨深く、これからもここで頑張ろうと決意を込めた一枚となりまし た。様々な方に見ていただけたら嬉しいです！

平野 憲吾（Kengo Hirano）

福島県会津を拠点に制作を行うアーティスト。手書きの線と構成を軸に、絵画・ドローイング・グラフィック作品を制作。地域や土地性と向き合いながら、展示やプロジェクトへの参加を行っている。

＜デザインに込めた思い＞

会津の土地に流れる時間や、日常の中にある静かな強さを、線と余白で表現しました。はっきりとした物語を描くのではなく、見る人それぞれの記憶や感覚に委ねることで、この場所に触れるきっかけになることを意図しています。

料金 ：700円

時間 ：8:00～11:30、16:00～21:00

販売場所：ショップ

特徴3 赤べこの絵柄が描かれた「赤べこおちょこガチャ」

当館オリジナルの赤べこの絵柄が描かれた「赤べこおちょこ」

イベント期間中、当館オリジナルのおちょこが手に入る「赤べこおちょこガチャ」が今年も登場。おちょこには、「乾杯べこ」や「泥酔べこ」など、オリジナルの赤べこの絵柄が描かれており、日本酒好きな友人や家族へのお土産にも最適です。

料金：500円

時間：9:00～11:00、15:00～21:00

場所：会津SAKE Bar

特徴4 新酒鑑評会結果発表当日は「枡タワー」でお祝い

金賞受賞蔵数に応じて高さが変わる「枡タワー」

全国新酒鑑評会の結果発表日には、金賞受賞蔵を盛大にお祝いします。お祝いに登場するのは、金賞受賞蔵数分の段に枡を積み重ねてつくる「枡タワー」です。てっぺんから注がれた日本酒は、振る舞い酒として配られ、金賞受賞の酒蔵を乾杯にてお祝いします。

日程：全国新酒鑑評会 結果発表当日

時間：20:30～「あいばせ！踊らんしょ」内にて

料金：無料

「会津よっぱら日本酒祭り」概要

期間：2026年4月9日～6月30日

料金：プログラムにより異なる

対象：ホテル宿泊者

備考：商品の仕入れ状況により、内容が変わる可能性があります。

状況により、実施内容が変更または中止となります。

磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート

磐梯山の麓、猪苗代湖を見下ろす絶好のロケーションに建つマウンテンリゾート。春夏秋冬で刻々と変化する景色と、会津の食や文化の魅力を堪能することができます。

所在地 ：〒969-3396 福島県耶麻郡磐梯町大字更科字清水平6838-68

電話 ：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）

客室数 ：149室・チェックイン15:00／チェックアウト11:00

料金 ：1泊14,900円～（2名1室あたり、税・サービス料込、夕朝食付き）

アクセス：東北自動車道郡山JCT経由磐越道「磐梯河東IC」より車で20分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/bandai/