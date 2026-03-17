【「車購入」から「親孝行」まで】広島・呉の総合リサイクル企業が、若手社員の自立を支える新福利厚生制度を26年4月から導入

株式会社こっこー

総合リサイクル・建材加工販売を展開する株式会社こっこー（本社：広島県呉市、代表取締役：槙岡達也、以下 当社）は、若手社員が社会人としての「最初の一歩」を安心して踏み出し、自分らしく輝ける環境を作るため、新たな福利厚生制度「COCCOのたまご支援制度」を2026年4月1日より導入いたします。

本制度は、画一的な手当ではなく、若手社員一人ひとりの状況に寄り添うため、以下の3つのプランから自由に1つを選択できるのが特徴です。また、新卒採用者に限らず、中途入社や既在籍の社員も卒業年次に基づいた計算により対象となります。幅広い若手層が、それぞれのライフステージに合わせて活用できる仕組みです。

１. 奨学金返還支援プラン：最大84万円を会社が直接返還。手取り額の減少を抑え、心理的・経済的な負担を軽減します。

２. 通勤車両購入支援プラン：地方生活の必需品であるマイカー購入を最大48万円（マツダ車なら最大62.4万円）補助します。

３. 親孝行支援プラン：上記2つの必要がない社員へ、家族への感謝を形にするための資金として最大36万円を支給します。

1．制度導入の背景

近年の大学生の奨学金利用率は高く、学生の3人に1人が利用している現状があります 。平均貸与額は323万円にのぼり、返還期間は平均15年という長期にわたります 。また、地方での生活に不可欠なマイカー購入も、若手社員にとっては大きな負担です 。 当社は、次世代を担う若手が「生活基盤の不安」から解放され、安心して業務に集中できる環境が組織の成長に不可欠であると考え、今回の「未来への先行投資」を決定いたしました 。

奨学金事業に関するデータ集より

■独立行政法人日本学生支援機構 奨学金事業に関するデータ集https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin_data/__icsFiles/afieldfile/2026/01/09/01_datashu_1.pdf

2．「COCCOのたまご支援制度」3つのプランの概要

本制度は、社員の多様なライフスタイルに合わせて、以下の3つのプランから1つを選択して受給できる画期的な仕組みです。

【プラン１.】 奨学金返還支援（代理返還）

日本学生支援機構への返還を、会社が直接代行する制度です 。

【プラン２.】通勤車両購入支援（マイカーローン補助）

- 内容：月額10,000円を最大7年間支給（総額 最大84万円） 。- 対象：大学・大学院、短大・高専・専門・高校卒の全区分 。- メリット：会社が直接支払うため、支援額に所得税がかからず、給与から返還するよりも手取り額の面で有利になります。

車社会である地方の生活に欠かせない、通勤車両の購入をサポートします 。

- 内容：月額10,000円を最大4年間支給（総額 最大48万円） 。- マツダ車特典：地元の基幹産業であるマツダ車を購入する場合、支給額を月額13,000円（総額 最大62万4千円）にアップし、地域経済への貢献も目指します 。【プラン３.】親孝行支援

奨学金やマイカーローンの必要がない社員へ、家族への感謝を伝えるための手当です 。

3. 名称に込めた想いと今後の展望

- 内容：月額10,000円を最大3年間支給（総額 最大36万円）。- 特徴：報告や領収書の提出は不要。食事やプレゼントなど、自由な形で家族への感謝を形にするお手伝いをいたします。

当社のロゴマークは、再生の象徴である卵を形づくるように社名「COCCO」の文字を重ね、「あらゆるものを再び生かす」という私たちの思いを重ねています。このロゴマークにちなみ、これから社会に羽ばたく若手社員を「たまご」に見立て、彼らが殻を破り、健やかに成長してほしいという願いを込めて「COCCOのたまご支援制度」と命名しました。

この制度を通じて、若手社員という大切な「人財」の循環と成長を支援し、一人ひとりが経済的な不安なく、長期的にキャリアを築ける魅力的な職場環境を実現してまいります。

株式会社こっこー

広島県呉市に本社を置き、鉄・非鉄スクラップや廃棄物、鉄鋼材加工やエクステリアを取り扱う、総合リサイクル企業です。