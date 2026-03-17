フロッグウェル株式会社、医療機関マスタ提供サービスのLINE公式チャネルを開設

フロッグウェル株式会社

フロッグウェル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：小谷直也）は、医療機関マスタ提供サービスのお問い合わせ対応として、LINE公式チャネルを開設したことを発表いたします。LINE上でSalesforce AgentforceによるAI Chatbotが自動応答することで、ユーザーが日常的に利用するコミュニケーションツールから、24時間365日いつでもお問い合わせが可能になります。

■背景・課題

フロッグウェルが提供する医療機関マスタ提供サービスは、全国の医療機関（医科・歯科・薬局）の情報を網羅的に収録したデータベースです。医療機関をはじめ、社会福祉施設、医薬品・医療機器メーカー、販売会社など、幅広い業界の企業にご利用いただいています。

これまで当サービスでは、Webフォームやメールを中心にお問い合わせを受け付けてきましたが、近年のデジタル環境の変化に伴い、より手軽で身近なチャネルでのコミュニケーションを求める声が高まっていました。特に、スマートフォン利用の拡大や業務スタイルの多様化により、以下のような課題が顕在化していました。

- より日常的に利用しているツールで問い合わせを行いたいというニーズの増加- 営業時間外のお問い合わせに対応できないことによる機会損失- 外出先からでも気軽に質問したいという要望の高まり- スマートフォンを前提とした利用シーンの増加- 迅速な初動対応によるユーザー満足度向上の必要性

こうした課題を解決するため、当社はLINE公式チャネルを新たに開設し、あわせてAgentforceを活用したAIチャットボットを導入しました。これにより、ユーザーがより身近なチャネルから、時間や場所を問わずスムーズに問い合わせできる環境を整備しました。

■LINE公式チャネル開設の概要

導入システム

- Salesforce Agentforce- Digital Engagement

対応範囲

- 医療機関マスタ提供サービス（無償版・有償版）に関するお問い合わせ- サンプルデータ請求の受付- 利用申込手順の案内- データ項目・更新頻度に関する質問- よくある質問（FAQ）への回答

AI Chatbotの主な機能

本AI Chatbotは、ユーザーの利便性向上とサポート業務の効率化を両立するため、以下の特長を備えています。

- LINEを通じた24時間365日の自動応対日常的に利用されているLINEから、時間や場所を問わず問い合わせが可能です。営業時間外でも即時対応を実現します。- 自然言語による高精度な問い合わせ理解ユーザーの自然な言葉による質問意図を的確に理解し、状況に応じた最適な回答を提示します。- ナレッジベースとの連動による迅速な回答蓄積されたナレッジを自動で検索し、必要な情報をスピーディーに提供します。- 有人対応へのスムーズな引き継ぎAIでは対応が難しい複雑な問い合わせについては、対話履歴をSalesforce上に保存し、サポート担当者へシームレスに引き継ぎます。- 継続的な学習による回答精度の向上対応履歴をもとに継続的な学習と改善を行い、より精度の高いサポート体験を提供します。■システム構成の特徴

対話履歴のSalesforce連携

LINE上でのAI Chatbotとユーザーの対話内容は、全てSalesforceのケース管理システムに自動保存されます。これにより、AIが対応できなかった問い合わせや、より詳細なサポートが必要な場合でも、サポート担当者は対話履歴を確認しながらスムーズに対応を引き継ぐことができます。

ハイブリッドサポート体制

AI Chatbotによる一次対応と、人による高度なサポートを組み合わせたハイブリッド体制により、効率性と品質の両立を実現しています。

マルチチャネル対応

Webサイト、メール、LINEなど、複数のチャネルからのお問い合わせを一元管理し、ユーザーの利便性を高めています。

■フロッグウェルの強み

当社は、自社サービスへのAI導入を通じて、以下の知見を蓄積しています。

豊富なSalesforce構築実績

- 100件超のSalesforce/Service Cloud導入実績- 医療機器、製造業、IT、不動産など多様な業界での支援経験- Salesforce Partner Award（Non Profit部門2019年、Healthcare & Life Science部門2023年）受賞

AI専門チームの稼働

Agentforce構築に特化したAI専門チームが稼働中です。自社サービスでの実践を通じて得られた知見を、お客様への導入支援にも活かしています。

LINE連携の実績

LINEとSalesforceの連携構築実績を活かし、シームレスなユーザー体験を提供しています。

実証済みの顧客満足度

CSAT（顧客満足度）4.9の高評価を獲得しています。AI導入後も、高い顧客満足度を維持しながら、サポート業務の効率化を実現しています。

■期待される効果

LINE公式チャネルの開設およびAI Chatbotの導入により、ユーザー体験の向上とサポート業務の高度化において、以下の効果が期待されます。

- アクセシビリティの向上日常的に利用されているLINEから、時間や場所を問わず気軽に問い合わせが可能となります。- ユーザー満足度の向上24時間365日、待ち時間なく即時に回答を得られる環境を提供することで、ストレスのないサポート体験を実現します。- サポート業務の効率化定型的な問い合わせをAIが自動対応することで、サポート担当者はより高度で専門的な対応に注力できるようになります。- 対応品質の標準化AIによる一貫した回答を提供することで、担当者ごとの対応品質のばらつきを解消します。- 外出先からの利用促進スマートフォンを前提とした問い合わせが可能となり、外出先や移動中でもスムーズな情報取得を実現します。

■今後の展開

フロッグウェル株式会社は、自社サービスでのLINE公式チャネル運用で得られた知見を活かし、他企業へのAgentforce導入支援をさらに強化してまいります。

特に、LINE連携によるカスタマーサポート業務のAI化を検討されている企業様に対して、実践に基づいた具体的なアドバイスと導入支援を提供してまいります。

また、AI Chatbotの対応範囲拡大や、より高度な対話機能の実装など、継続的な改善にも取り組んでまいります。

医療機関マスタ提供サービスやLINE連携AI Chatbot導入にご興味のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▶▶▶LINE公式チャネルの友だち追加はこちら◀◀◀

https://lin.ee/fRvFQH3

■医療機関マスタ提供サービスについて

サービス概要

- 全国の医療機関（医科・歯科・薬局）マスタを提供- 無償版：医療機関、社会福祉施設、医薬品・医療機器メーカー、販売会社向け- 有償版：その他の業種向け- 毎月更新されるデータを提供- 独自コードによる医療機関コード変更への対応

収録件数（2023年8月現在）

- 医科マスタ：109,531件- 歯科マスタ：76,212件- 薬局マスタ：61,200件

▶▶▶医療機関マスタについてのお問い合わせはこちら◀◀◀

https://frogwell.co.jp/master-free-2/

▶▶▶サービス全般についてのお問い合わせはこちら◀◀◀

https://frogwell.co.jp/contact/

【フロッグウェル株式会社 会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

会社HP：https://frogwell.co.jp/

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工

◆所属団体

・MD-Net賛助会員

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム