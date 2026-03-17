【ロイズ】数量限定「ロイズスイートアンサンブル[12個入]」を、3月18日に発売。春ギフトにおすすめ！

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、春のギフトにおすすめの詰め合わせ「ロイズスイートアンサンブル[12個入]」をロイズ通信販売・ロイズ直営店にて2026年3月18日より期間・数量限定で販売開始いたします。

ロイズスイートアンサンブル[12個入]【期間・数量限定】

春ギフトおすすめ

春らしいベリー系のチョコレートの、ロイズアールショコラ[ストロベリー]とチョコレートウエハース[いちごクリーム]や、マドレーヌとガレットといった焼き菓子などを、花びらがあしらわれたような華やかなボックスに詰め合わせました。

商品名：ロイズスイートアンサンブル[12個入]

内容量：5種/計12個

価 格：税込1,701円(本体価格1,575円)

通信販売 ご注文期間：2026年3月18日正午頃(予定)～5月31日

（お届け希望日：2026年3月21日～6月4日）

※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

＼期間限定の詰め合わせは他にも／

ロイズコレクション[スイートイエロー]【期間・数量限定】

陽だまりに咲くお花をイメージした温かみのある雰囲気のボックスに、バトンクッキーやフルーツバーチョコレートをはじめ、ロイズの人気商品を10種類計66個と、バリエーション豊富に詰め合わせました。大切な方や、いつもお世話になっている皆様へ、たくさんの感謝を込めて贈りたいひと箱です。

商品名：ロイズコレクション[スイートイエロー]

内容量：10種/計66個

価 格：税込5,940円（本体価格5,500円）

通信販売 ご注文期間：販売中～2026年5月31日まで

（お届け希望日：2026年6月4日まで）

※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

ロイズプチギフト[スイートワルツ]【期間・数量限定】

お花のモチーフが描かれた華やかで上品なデザインのボックスに、ロイズラスクやチョコレートウエハースなど4種類の味わいを詰め合わせました。春のちょっとしたご挨拶などに使いやすいプチギフトです。

商品名：ロイズプチギフト[スイートワルツ]

内容量：4種/計11個

価 格：税込756円（本体価格700円）

通信販売 ご注文期間：販売中～2026年4月12日まで

（お届け希望日：2026年4月16日まで）

※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

ロイズハッピープチセット【期間・数量限定】

北海道・新千歳空港にあるロイズ チョコレートワールドで人気の、フクロウとリスのロイズポップチョコと、色とりどりのロイズフラワーチョコを、動物たちが描かれたかわいらしいパッケージに詰め合わせました。

商品名：ロイズハッピープチセット

内容量：3種/計10個

価 格：税込837円（本体価格775円）

通信販売 ご注文期間：販売中～2026年4月12日まで

（お届け希望日：2026年4月16日まで）

※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

ロイズラッキーモチーフチョコ【期間限定】

幸運の象徴とされる4つの生き物やアイテムをモチーフにしたひと口サイズのチョコレート。ストロベリー風味のクリームをまろやかなミルクチョコレートで包み、フクロウ・てんとうむし・ハト・招き猫の4種をデザインしました。通常は新千歳空港3階のロイズ チョコレートワールド限定販売ですが、期間限定で公式オンラインショップでも販売します。

※ロイズ公式オンラインショップ・ロイズ チョコレートワールド以外ではお取扱いがございません。

商品名：ロイズラッキーモチーフチョコ

内容量：12枚

価 格：税込648円（本体価格600円）

通信販売 ご注文期間：販売中～2026年4月12日まで

（お届け希望日：2026年4月16日まで）

※ロイズ チョコレートワールド以外の直営店では取扱いがございません。



＼4月5日「イースター」におすすめ！可愛いパッケージはギフトにもgood／

ロイズバニーショコラ[ストロベリー＆レモン]【期間・数量限定】【新商品】

カラフルでキュートなうさぎ型のショコラ

甘酸っぱいストロベリークリームと、さわやかなレモン風味のクリームをそれぞれひとロサイズのうさぎ型チョコレートに閉じ込めました。可愛らしい見た目と明るい色合いのパッケージは春のギフトにもぴったりです。

商品名：ロイズバニーショコラ[ストロベリー＆レモン]

内容量：2種 計20個

価 格：税込1,188円（本体価格1,100円）

ロイズチョコレートハントセット【期間・数量限定】

にぎやかなデザインの卵型ボックスに、イースター限定のひと口ショコラを4種類詰め合わせました。卵型ケースやデコレーションシールも一緒になった、イースターに行われるゲームのひとつ「エッグハント」をお楽しみいただけるセットです。

＜エッグハントの遊び方＞

好きなシールを卵型ケースに貼って、デコレーション！

ケースにチョコレートを入れて、家の中や庭に隠して、みんなで楽しくエッグハント！



商品名：ロイズチョコレートハントセット

内容量：チョコレート4種 計24個、卵型ケース3個、デコレーションシール1枚

価 格：税込2,997円（本体価格2,775円）

ロイズチョコレートボックス[スイートエッグ]【期間・数量限定】

イースターのモチーフをデザインした限定ボックスに、卵の形をしたひと口サイズのチョコレートを詰め合わせました。ココア風味のクリームをミルクチョコレートに閉じ込めた[ミルクショコラ]と、アーモンドプラリネのクリームをホワイトチョコレートに閉じ込めた[ホワイトショコラ]の2種類の味わいです。食感の良いクッキークランチがアクセントになっています。

商品名：ロイズチョコレートボックス[スイートエッグ]

内容量：2種 計14個

価 格：税込783円（本体価格725円）

ロイズバニーショコラ[ストロベリー＆レモン]・ロイズチョコレートハントセット・ロイズチョコレートボックス[スイートエッグ]

通信販売 ご注文期間：販売中～2026年4月12日まで

（お届け希望日：2026年4月16日まで）

※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

■ロイズ通信販売

公式オンラインショップ：https://www.royce.com

TEL：0120-373-612（ロイズ通販センター）



■ロイズ直営店

ロイズスイートアンサンブル[12個入]は2026年3月18日より販売。

※各店商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・

ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。

営業状況は当社公式ホームページの店舗情報( https://www.royce.com/brand/shop/ )でご確認ください。

※諸事情により、発売日は変わる場合がございます。

【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com

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