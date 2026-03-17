折りたたみ式で持ち運びラクラク！清潔＆便利なアウトドア用ゴミ箱「LOGOS トラッシュケース」2サイズ 新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、折りたたんでコンパクトに持ち運べる、清潔で使いやすいアウトドア用ゴミ箱「LOGOS トラッシュケース」2サイズを、2026年2月26日(木)より新発売いたしました。

【 LOGOS トラッシュケース M（30L袋用）】https://www.logos.ne.jp/products/info/11608

【 LOGOS トラッシュケース L（45L×2袋用）】https://www.logos.ne.jp/products/info/11609

本アイテムは、折りたたんでコンパクトに持ち運べる、清潔で使いやすいアウトドア用ゴミ箱です。Mサイズ(30L袋用)とLサイズ(45L×2袋用)の2サイズを展開し、使用人数やシーンに合わせて最適なサイズを選べます。

本体生地には、耐候性・耐水性に優れたテスリンメッシュ生地を採用。汚れや水にも強く、汚れても丸洗いが可能なためお手入れも簡単です。清潔な状態を保ちながら、繰り返しご使用いただけます。

また、脚付き構造でゴミ袋を地面から浮かせて設置できるため、泥や水はねの影響を受けにくく、雨上がりの環境でも快適に使用できます。さらに、フタ付き仕様のため雨や虫の侵入を防ぎ、キャンプやBBQなどの屋外シーンでも清潔にゴミをまとめることが可能です。

Mサイズ(30L袋用)は、ソロキャンプやデュオキャンプ、少人数BBQに最適なサイズで、分別用として複数使いにもおすすめです。Lサイズ(45L×2袋用)はファミリーキャンプやグループBBQなど、ゴミが多く出るシーンでも余裕をもって使用できる大容量モデルです。使用しないときはコンパクトに折りたたむことができ、収納時は薄型になりなるため、車載や保管時も場所を取りません。

折りたたんでスマートに持ち運べる、清潔に使えるアウトドア用ゴミ箱「LOGOS トラッシュケース」2サイズ をキャンプやBBQなど、様々なアウトドアシーンでぜひご活用ください。

・製品概要

屋外でも清潔に使用できる、折りたたみ式で持ち運びしやすいアウトドア用ゴミ箱。ソロや少人数キャンプなどに最適なMサイズ(30L袋用)と、ファミリーやグループキャンプなどに最適なLサイズ(45L×2袋用)の2サイズを展開。使用人数やシーンに合わせてサイズ選びが可能。

生地には、耐候性・耐水性に優れたテスリンメッシュ素材を採用。水や汚れに強く、使用後は丸洗いが可能なため、お手入れも簡単。清潔な状態を保ちながら、繰り返し使用できる。

脚付きデザインによりゴミ袋を地面から浮かせて設置できるため、泥や水はねの影響を受けにくく、雨上がりの環境でも快適に使用可能。フタ付き仕様のため、雨や虫の侵入を防ぎ、キャンプやBBQなどの屋外シーンでも衛生的にゴミをまとめられる。

使用しないときはコンパクトに折りたたみ可能。薄型仕様で、車内や保管場所でもかさばらない設計。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1055_1_964592d3e6ce8d7d6e718a853c502e4e.jpg?v=202603171251 ]・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年2月26日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 26モデル 第7弾 】https://www.logos.ne.jp/news/1573

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=837

「LOGOS トラッシュケース」2サイズは、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売しております。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【 LOGOS トラッシュケース M（30L袋用）】https://www.logos.ne.jp/products/info/11608

【 LOGOS トラッシュケース L（45L×2袋用）】https://www.logos.ne.jp/products/info/11609

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global （グローバルページ）

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［Android版］https://goo.gl/qupA9f

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