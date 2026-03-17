ジョイゾー、プロレス団体「Marvelous」旗揚げ10周年記念大会のメインイベントスポンサーに就任

株式会社ジョイゾー

kintone（キントーン）に特化したシステム開発会社である株式会社ジョイゾー（本社：東京都江東区、代表取締役社長：四宮 靖隆、以下ジョイゾー）は、プロレス団体「Marvelous（マーベラス）」（株式会社MarvelCompany、本社：千葉県船橋市、代表取締役：長与千種、以下Marvelous）が2026年5月5日に開催する「Marvelous横浜BUNTAI大会～旗揚げ10周年記念～」のメインイベントスポンサーに就任したことをお知らせいたします。

今回の舞台となる「横浜BUNTAI(https://yokohama-buntai.jp/)」は、通常ビッグマッチが行われる後楽園ホールの約3倍以上、最大収容人数約5,000席を誇る最新鋭のアリーナです。旗揚げ10周年という節目に、過去最大規模の挑戦を選択したMarvelous。ジョイゾーは、その挑戦を全面的にバックアップいたします。

■背景：なぜIT企業が、「女子プロレスの挑戦」を支援するのか

昨今、企業のスポーツ投資が注目される中 、ジョイゾーは単なる広告露出を目的としたスポンサーシップを超え、女性スポーツの社会的地位向上と、団体の持つ「社会的価値」に共鳴し、スポンサードを決

定しました。

ジョイゾーは、プロレスが持つ「精神性」や「エンターテイメント」をビジネスや福祉の場に繋げる活動を継続して行ってきました。2023年5月より参画している「7代目タイガーマスクプロジェクト(https://tigermask7.jp/)」にも、その想いが現れています。同プロジェクトにおいてジョイゾーは、児童養護施設出身者への自立支援として、ITリテラシー向上やプログラミング講義、キャリア教育などのスキルアップ授業を提供してきました。子どもたちが、自らの未来を諦めずに歩むためのサポートは、ジョイゾーの社会に対する重要な使命の一つです。

「Marvelous」もまた、プロレス界のレジェンド長与千種氏が掲げる「本物を育成する」という哲学のもと、リング上の戦いだけでなく、道場での生活や動物保護活動（譲渡会）を通じた「人間形成」を基盤としています。13歳～18歳といった若手がプロを目指し、泥臭く修練を積む姿勢を応援する様子は、私たちジョイゾー目指すお客様の世界をより楽しくすること「ENJOY YOUR WORLD. 」の想いにも共通していると考えています。

今回の新たな挑戦に対して、ジョイゾーは全面的にサポートいたします。

◼️株式会社MarvelCompany 長与千種様 からのコメント

我々プロレス団体 Marvelous は、2016年の旗揚げから「本物を育てる」という信念のもと、選手たちが日々泥臭く努力を積み重ねながら歩んできました。

今回挑戦する 横浜BUNTAIは、私たちにとって過去最大規模となる大舞台です。

決して簡単な挑戦ではありませんが、選手たちの成長、そして女子プロレスの未来を信じて、この大きな一歩を踏み出しました。

ジョイゾー様が掲げる「挑戦を支える」という姿勢は、私たちがリングの上で体現している想いと重なるものがあります。今回このような形でご一緒できることを、大変心強く感じています。

10周年という節目を、これまで支えてくださった皆様への感謝を形にする大会にするとともに、次の10年へと繋がる新しいスタートにしたいと思います。

ぜひ多くの方に会場で、その挑戦を見届けていただけたら嬉しいです。

株式会社MarvelCompany 代表取締役 長与千種

◼️株式会社ジョイゾー 代表取締役社長 四宮靖隆からのコメント

Marvelousさんの10周年記念大会が横浜BUNTAIで開催されること、そしてそのメインイベントスポンサーとして参画できることを大変光栄に思います。

ジョイゾーは、広告露出を目的としたスポンサーではなく、「挑戦を生み出す現場」を支援するパートナーとして今回のスポンサードを決定しました。

私たちはIT企業として、お客様の業務や現場の挑戦を支える仕事をしています。

同じように、Marvelousさんはリング上の勝敗だけでなく、人を育て、社会とつながる活動まで含めて“団体の価値”を作り上げていると感じています。

10周年という節目の大勝負が、次の10年へのスタートになるよう、全力で応援します。

株式会社ジョイゾー 代表取締役社長 四宮 靖隆

【Marvelous 旗揚げ10周年記念 横浜BUNTAI大会 概要】

日程： 2026年5月5日（祝・月）

会場： 横浜BUNTAI（神奈川県横浜市）

公式チケットサイト

チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2606946&rlsCd=001(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2606946&rlsCd=001)

イープラス：https://eplus.jp/sf/detail/4479350001

■独自企画！スナックジョイゾー「マーベラスナイト」を開催

5,000人を動員する横浜BUNTAI大会に向け、プレヒートイベントを開催いたします。

ジョイゾーが毎月第3金曜日に開催しているイベント「スナックジョイゾー」を、大会応援仕様の特別版として実施します。

スナックジョイゾー「マーベラスナイト」

開催日時： 2026年3月27日（金）19:00～21:00

内容： プロレスファンのみならず、プロレスに接点のないビジネスパーソンを招き、その魅力を直接語り合う場を提供します。まるで本物のスナックのように、皆さんのことをお待ちしています。

お申し込み方法：下記URLのフォームより事前登録をお願いいたします。

https://snack-joyzo-vol49.peatix.com/

株式会社MarvelCompanyについて

代表者：長与 千種

URL：http://www.marvelcompany.co.jp/marvelous/

概要：女子プロレス界のレジェンド長与千種が設立したプロレス団体「Marvelous（マーベラス）」を運営。リング上での戦いのみならず、道場での共同生活や、動物愛護活動「Marvelous Animal Rescue（MAR）」を通じた「人間形成」を育成の基盤としている。

13歳からプロを目指す若手選手の育成や、台風時の道場開放といった社会貢献活動など、プロレスの枠を超えた「本物のプロフェッショナル」の輩出に注力している。



社会貢献活動：MARVELOUS 協賛譲渡会

「命と向き合う本物の強さ」を育む活動の一環として、船橋道場を拠点に保護犬・保護猫の譲渡会を定期開催しています。

- 日時：2026年4月12日（日）13:00～15:00- 会場：Marvelous道場 in 船橋- 実施内容：保護犬・猫の紹介、プチフリマ、しつけ相談会- URL：https://www.marveloushogoinu.com/株式会社ジョイゾーについて

企業名：株式会社ジョイゾー

設立：2010年12月

代表者：代表取締役社長 四宮 靖隆

概要：kintoneに特化した業務改善開発のスペシャリストを擁し、アジャイルな開発アプローチでビジネス変革をもたらします。

URL：https://www.joyzo.co.jp/