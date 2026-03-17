ゴディバ創業100周年記念！フランスのパティシエ兼アイスクリーム職人＆日本の米糀とのコラボレーションから誕生！！「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」

ゴディバ ジャパン株式会社

2026年に創業100周年を迎えたゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、100周年を記念した、フランスのパティシエ兼アイスクリーム職人のエマニュエル・リオン氏とコラボレーションし、日本生まれの植物性ミルク「米糀ミルク」を使用した、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」を、2026年4月3日（金）より、全国のショコリキサー取扱店にて販売します。

なお、エマニュエル・リオン氏とのコラボレーションは本商品および「スター シェフ コレクション ジュエル オブ ジ アース」に続き、第3弾も予定しています。

ゴディバ創業100周年を記念した「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」を発売します。



「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」

ゴディバ100周年を記念して、フランスの名匠とともに生み出した特別なショコリキサー。甘酸っぱいストロベリーの華やかさに、ピスタチオの香ばしさが溶け合い、豊かな余韻を奏でます。ホイップクリームには「米糀ミルク」を加え、軽やかで洗練された口あたりに仕上げました。

フランスの感性と日本素材が融合した、この一杯ならではの贅沢なハーモニーをお楽しみください。

※「米糀ミルク」は、マルコメ株式会社が製造・販売している米と米糀をミルクテイストに仕上げた新しい植物性発酵飲料です

エマニュエル・リオン

Emmanuel Ryon

フランスの著名なパティシエ兼アイスクリーム職人。1999年にパティスリーの世界チャンピオンとなり、2000年にはフランスの国家最優秀職人章（MOF）をアイスクリームとソルベ部門で受賞。パリの歴史的なマレ地区に「Une Glace a Paris」というアイスクリームショップを共同創立しており、クリエイティブで高品質なアイスクリームを世界に向けて提案している。





▼本商品のサイトリンクはこちら

https://www.godiva.co.jp/drink/clr_100th_anniversary_strawberry_pistachio.html

■商品概要

商品名：

「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」



販売期間：

2026年4月3日（金）～ ※無くなり次第終了



取扱店：

全国のショコリキサー取扱店（https://shop.godiva.co.jp/product?id=69a1381123679c7951e4fb6f）

※一部お取扱いのない店舗がございます



価格（税込）/内容量：

レギュラーサイズ 830円／270ml

ラージサイズ 940円／350ml

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）