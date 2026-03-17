専用ソフト不要、自動レイアウトで業務効率化を実現！贈答用名札のオンライン筆耕サービス『ふでまる』をイーフローラが提供開始。

株式会社日比谷花壇オンライン筆耕サービス『ふでまる』

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）のグループ会社である株式会社イーフローラ（本社：東京都港区、代表取締役社長：近内光洋）は、2026年3月17日（火）より、直感的な操作で美しい名札を作成できるオンライン筆耕サービス『ふでまる』（商標登録第6996052号）の提供を開始しました。

■オンライン筆耕サービス『ふでまる』公式サイト：https://www.eflora.co.jp/f_fudemaru/(https://www.eflora.co.jp/f_fudemaru/)

スタンド花（左）、胡蝶蘭（右） イメージ

お祝いの場を彩るスタンド花や胡蝶蘭。その中心に据えられる名札は、贈り主の「顔」とも言える重要な要素です。しかし、これまで生花店の現場では名札の作成において、「専用ソフトが高価で導入しにくい」「操作が複雑で特定の担当者に負担が偏る」「OSのアップデートでソフトが動かなくなる」といった課題を抱えていました。そこでイーフローラは、伝統的な筆耕の美しさを守りつつ、デジタルならではの機動力が活かされた、生花店から一般企業まで、誰もが「最高の品質の名札」を「最短」で作成できる環境をつくりたいと思い、本サービスの開発に至りました。

≪オンライン筆耕サービス『ふでまる』の強み≫

1.迷わない、止まらない。直感的なインターフェース『ふでまる』 操作画面イメージ

難しい操作は不要で、画面上のガイドに従って文字を入力するだけで、文字のバランスを自動調整。パソコン操作に不慣れな方でも、プロ品質のレイアウトが数分で完成します。難しい旧字体にも対応しています。

2.完全オンライン化で「いつでも最新」の制作環境

インストール型のソフトとは異なり、WindowsやMacといったOSを選ばず、Webブラウザさえあれば、店舗のバックヤードやオフィス、外出先からでも作成・編集が可能。急な注文や内容変更にも、現場で即座に対応できます。また、多様なフォントやレイアウトテンプレートが用意されており、さらには地域特有の大型レイアウトを簡単にテンプレート化することもできます。常に最新版に更新されるため、自身でのメンテナンスの手間もありません。

3.初期費用0円。始めやすく、続けやすい料金体系

高額な初期投資は不要で、単発利用から大量作成まで柔軟に対応。必要に応じた合理的なプランを選択いただけます。

4.今までできなかったオリジナリティのある名札の作成が可能『ふでまる』で作成した名札（一例） 横イメージ『ふでまる』で作成した名札（一例） 縦イメージ

企業ロゴや独自のイラストなど画像データ挿入にも柔軟に対応。従来の専用ソフトでは制約の多かった細部までのカスタマイズを可能にし、顧客のこだわりを忠実に再現した名札を制作できます。これにより、競合との差別化を明確に打ち出し、ギフトとしての付加価値を最大化します。

≪サービス概要・料金プラン≫

・無料プラン：月額0円（1枚生成につき100円）

・ライトプラン：月額2,000円（月30枚生成まで）

・プロプラン：月額5,000円（月200枚生成まで）

・無制限プラン：月額10,000円（生成枚数無制限）

≪リリース記念キャンペーン≫

サービスのリリースを記念して、「利用料1ヶ月無料キャンペーン」を実施中です。

※全プラン対象です。

≪今後の展望≫

イーフローラは『ふでまる』の提供を通じて、制作現場の負荷軽減を推進するだけでなく、その先にある贈り主の想いを届ける文化のさらなる発展を目指します。伝統的な名札文化を現代のテクノロジーと融合させることで、より多くの方々が手軽に、そして美しく想いを形にできる環境を整えてまいります。花が繋ぐコミュニケーションをより円滑で価値あるものへと高め、心豊かな社会の実現に寄与してまいります。

≪オンライン筆耕サービス『ふでまる』に関するお問合せ≫

株式会社イーフローラ

TEL：03-5444-8718

（10：00～17：00 ※土日祝除く）

株式会社イーフローラについて：http://www.eflora.co.jp/(http://www.eflora.co.jp/)

全国約1,200店のフラワーショップが加盟し、常時10,000点以上の商品を掲載するECサイトを運営する『お花屋さんネットワーク』です。地域に根ざし、お花に関する知識と経験も豊富なプロが、お花とともに全国へ皆様の“想い”を大切にお届けしています。フラワーワールドカップ『INTERFLORA WORLD CUP』を主催する、世界最大の生花店組織 インターフローラに加盟しています。

株式会社日比谷花壇

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト・カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワーグラフィックサービス、地域のまちづくり事業等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けていきます。



企業サイト：https://hibiya.co.jp/

公式X：https://x.com/hibiyakadan

公式Facebook：https://www.facebook.com/hibiyakadan/

日比谷花壇オンラインショップ：https://www.hibiyakadan.com