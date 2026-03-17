株式会社SU-BEE

石川県のソウルフードとして、75年に渡り愛される「さぶろうべい」を展開する株式会社SU-BEE（本社：石川県金沢市、CEO：田端 弘一）は、SNS総フォロワー数約28万を誇る農業法人 有限会社安井ファーム（本社：石川県白山市、代表取締役：安井 善成）とコラボレーションし、2026年3月19日(木)より、安井ファームのブロッコリーをふんだんに使用した特別メニューの提供を開始いたします。 約半世紀ぶりに国の「指定野菜」へ追加されることで大注目のブロッコリーを、石川県のソウルフード「とり白菜鍋」にトッピングするほか、さぶろうべい秘伝のタレに漬けて揚げたブロッコリーなど、一品料理も提供。内閣総理大臣賞の受賞歴も持つブロッコリーのトップランナーと、石川県を代表するローカルチェーンの強力タッグで、ブロッコリーの新たな魅力を発信します。

半世紀ぶりの「指定野菜」追加で大注目のブロッコリー

【半世紀ぶりの「指定野菜」昇格記念】石川県のソウルフード「さぶろうべい」×ブロッコリーの県内シェア3割を誇る「安井ファーム」がコラボレーション！新旧“指定野菜”が鍋で夢の共演

2026年4月より、ブロッコリーが国民生活にとって重要な「指定野菜」に新たに追加されます。指定野菜の追加は、1974年の「じゃがいも」以来、実に約半世紀（52年）ぶりの歴史的快挙として大きな話題を呼んでいます。

この祝すべきタイミングで、石川県からブロッコリーの魅力を全国へ発信し続ける「安井ファーム」と、昭和25年創業・石川県民のソウルフード「とり白菜鍋」を提供する「さぶろうべい」による、地元企業同士の特別コラボレーションが実現しました。

さぶろうべいの看板メニューの主役である「白菜」は、すでに指定野菜として君臨する大先輩です。そして安井ファームは、今年1月に現行の指定野菜14品目にブロッコリーを加えた全15品目の魅力を網羅した書籍『お野菜ときめきトリセツ』を発売したばかり。まさに「新旧・指定野菜の夢の共演」を果たす最高の舞台が整いました。

「茹でる」「サラダ」が一般的なブロッコリーですが、さぶろうべいの秘伝の醤油だれに絡ませる「鍋のトッピング」や、さぶろうべい秘伝のタレに漬けたブロッコリーを揚げるといった新しい食べ方を提案。指定野菜への昇格を機に、ブロッコリーの計り知れないポテンシャルを引き出し、石川県から日本の食文化をさらに盛り上げてまいります。

コラボメニュー

コラボメニュー

今回コラボメニューに使用するのは、栽培面積ベースで石川県産ブロッコリーの「約3個に1個」を占める安井ファームの高品質なブロッコリーです。同社は令和元年度農林水産祭において内閣総理大臣賞を受賞し、令和の大嘗祭では明治神宮への奉納も果たしたトップランナー。品質・実績ともに日本トップクラスのブロッコリーを存分に味わっていただけます。『お野菜ときめきトリセツ』著者である安井ファームに話を聞きながら、さぶろうべい風アレンジを加えた共同開発メニューが完成しました。

白菜鍋＋ブロッコリー：300円(税込)白菜鍋＋ブロッコリー：白菜鍋の価格＋300円(税込)

白菜と同じく、国が認める指定野菜となるブロッコリーを、自慢の鉄鍋で焼き、秘伝のつけだれで味わう。今だけの特別な美味しさをご堪能ください。合言葉は”オッケーさぶロッコリー！”

蒸し鶏とブロッコリーの高タンパクご褒美サラダ さぶドレッシング：680円(税込)蒸し鶏とブロッコリーの高タンパクご褒美サラダ さぶドレッシング：680円(税込)

ビタミンCに加え、良質なタンパク質も同時にしっかりと摂れるサラダです。

さぶろうべい秘伝タレの漬け揚げさぶスパイス＆ハーブ：550円(税込)さぶろうべい秘伝タレの漬け揚げさぶスパイス＆ハーブ：550円(税込)

秘伝のタレに漬けて揚げた

ブロッコリーはやみつきになるうまさ！

茹でブロッコリーのそのまんま マヨ添え：350円(税込)茹でブロッコリーのそのまんま マヨ添え：350円(税込)

ブロッコリー本来の旨味をダイレクトに味わえる一品。

有限会社安井ファーム

石川県白山市に拠点を置く農業法人。「ブロッコリーの消費拡大」をミッションに掲げ、栽培面積ベースで石川県産ブロッコリーの約3割のシェアを誇るトップランナーです。令和元年度には農林水産祭において「内閣総理大臣賞」を受賞し、令和の大嘗祭で明治神宮への奉納も果たしました。公式SNSの総フォロワー数は29万人を超え、11月26日を「いいブロッコリーの日」に制定するほか、今年1月には書籍『お野菜ときめきトリセツ』を出版するなど、ブロッコリーの魅力を全国へ発信し続けています。

■ 会社概要

・会社名：有限会社安井ファーム

・代表取締役：安井 善成

・所在地：石川県白山市七郎町15番地

・主な受賞歴：令和元年度 農林水産祭「内閣総理大臣賞」受賞

・公式サイト：https://www.yasuifarm.net/

・公式X：https://x.com/yasuifarm

・公式Threads：https://www.threads.com/@yasuifarm_official

・著書：『お野菜ときめきトリセツ』（2026年1月発売）

販売店舗

＜さぶろうべい 高松本店＞

石川県かほく市高松丁42

TEL： 076-281-0529

営業時間 ： 11：00～21：00 (L.O 20：30)

＜さぶろうべい 藤江店＞

石川県金沢市藤江北4-472

TEL： 076-266-1555

営業時間 ： 11：00～14：30 (L.O 14：00)、17：00～22：00 (L.O 21：30)

＜さぶろうべい 野々市店＞

石川県野々市市本町6丁目13-29

TEL： 076-259-1751

営業時間 ： 平日11：00～14：30（L.O 14：00)、17：00～22：00（L.O 21：30)

土日祝 11：00～22：00（L.O 21：30)

＜さぶろうべい 尾山町店＞

石川県金沢市尾山町5-8

TEL： 076-208-7004

営業時間：平日 11:00～14:30(L.O14:00) / 17:00～22:00(L.O21:30)

土日祝 11:00～22:00(L.O21:30)

＜さぶろうべい 富山小杉店＞

富山県射水市戸破1633番地

TEL： 0766-54-0763

営業時間 ： 11:00～14:30 (L.O/14 :00)、17:00～22:00 (L.O/21:30)

75年に渡り愛されている”とり白菜鍋”

昭和25年(1950年)、戦後間もない寒さ厳しい北陸の地で、「さぶろうべい」は一杯のあたたかい鍋からはじまりました。創業者・三郎平氏が限られた食材を活かし、試行錯誤の末にたどり着いたのが「とり白菜鍋」です。新鮮な鶏肉と白菜を専用鍋で焼き煮する“無水調理”によって、素材本来の旨みが凝縮された、シンプルながら滋味深い逸品です。秘伝だれに卵を絡めて食すその味わいは、口コミでも高く評価され、〆まで楽しめると評判です。75年以上受け継がれる絶妙な味のバランスは、鶏油と秘伝の醤油だれが決め手。。それは単なる料理ではなく、人々の心と体をあたためる“ご飯”として、多くの食卓に幸せを届け続けています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8XSXs5MzOjU ]■さぶろうべい

さぶろうべいは、昭和25年(1950年)に石川県かほく市で創業し、75年に渡り石川県のソウルフードとして親しまれています。名物は、鶏油と秘伝の醤油だれが決め手である「とり白菜鍋」。2014年に事業を継承し、2025年6月現在、石川県内に4店舗、富山県にフランチャイズを1店舗展開中。伝統の味を「今」に、そして「次世代」に承継していきます。



『フランチャイズ募集中』

詳しくはこちら→ https://saburoubei.jp/fc/



＜公式アカウント＞

【HP】 https://saburoubei.jp/

【Twitter】 https://twitter.com/saburoobei

【Instagram】 https://www.instagram.com/saburoubei_326/

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@saburoubei326

【通販サイト】 https://saburoubei-shop.stores.jp/

■株式会社サビー

会社名： 株式会社サビー (SU-BEE.CO., LTD.)

所在地： 石川県金沢市玉川町9-15

代表者： CEO 田端 弘一

設立 ： 平成27年11月

URL ： http://su-bee.jp/

事業内容： 飲食店の経営及び運営、飲食店の企画及び経営、運営に関するコンサルタント、コントラクト事業、グリーン事業、農業