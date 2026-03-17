【数量限定発売】デュオ ザ クレンジングバーム　抹茶「宇治の抹茶※1」の力で夏のくすみ肌※2を洗うたび調子※3の良い透明感※4のある肌へ

プレミアアンチエイジング株式会社

プレミアアンチエイジング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：松浦 清、以下「当社」）の主力商品である、エイジングケア※5ブランド『DUO（デュオ）』は、数量限定※6商品「デュオ ザ クレンジングバーム 抹茶」を2026年5月7日（木）より、プレミアアンチエイジング公式通販にて先行発売。6月より、一部店舗、海外にも展開いたします。

※1 チャ葉（スクラブ剤）

※2 乾燥や汚れによる

※3 ハリ、ツヤのこと

※4 うるおいによる

※5 年齢に応じたお手入れのこと

※6 なくなり次第終了

■販売の背景

当社は「Forever vivid 人の時間（とき）を、解き放つ」というスローガンのもと、誰もが実年齢にとらわれず、自分の時間を生きて輝くことをアンチエイジングと考えています。デュオ ザ クレンジングバームシリーズは、売上7年連続No.1※1ベストコスメ173冠※2と、多くのお客様にご愛用いただいてまいりました。2023年に限定品として宇治の抹茶のクレンジングバームを発売しましたが、その後、公式通販のお客様からの再販を望む声が寄せられたこと、また昨今、インバウンド市場における「抹茶ブーム」のニーズが高まっていることを捉え、日本の伝統的素材である、「宇治の抹茶」を使用し、数量限定で発売することといたしました。プレミアアンチエイジング公式通販、インバウンド顧客に対応した店舗、海外展開など、販売チャネルを強化いたします。これにより、幅広い層へのブランド価値浸透を加速させてまいります。

※1 (株)富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025 No.2、2022 No.1、2021 No.1」クレンジングバームブランドシェア（2018年～2024年 金額）

※2 様々なメディアでの受賞数 2018年12月1日～2025年7月7日

■商品特徴

夏の二大くすみ※1徹底ケア！

洗うたび、抹茶※2の力で透明感※3を底上げ

1. どんより皮脂くすみをクリア※3に！

宇治の抹茶※2の力で澄んだ肌※3へ

カテキンやビタミンC、16種のアミノ酸を豊富に含む機能性のある宇治の抹茶※2を贅沢に配合。気温の上昇と共に溜まりがちな「皮脂くすみ」汚れをオフし、やわらかく澄んだ素肌※3へ。

若葉のやわらかな葉のみを微粉砕した、フレッシュで薫り高い抹茶粉末を使用。

2. 日本産の美容成分を厳選配合し、

透明感※４をサポート

夏くすみのもう一因「乾燥くすみ」に着目。宇治の緑茶エキス※7など国産の美容成分を組み合わせた「透明感※4サポート成分※5」が、うるおいを与え皮脂×水分バランスをサポート※4。キメの整った澄んだ素肌※4へ。

宇治の緑茶エキス※7

夏ダメージ※8をケア

日本産コメ由来エキス※9

皮脂・水分のバランスサポート※4

丹波産黒大豆エキス※10

保湿効果に優れており、透明肌※4へ導く

3. うるおいを逃したくない乾燥くすみ肌に強い味方！スキンモイスチャーマグネット処方(R)※6

スキンモイスチャーマグネット処方(R)※6を採用。マグネットのようにピタッとうるおいを肌に留める処方のため、すすいだ後もしっとりうるおい感が持続。

1. スキンケア成分約80％配合。

抹茶の香りに包まれる

Ｗ洗顔不要、マツエクＯＫ※12のクレンジングバーム

合成着色料不使用。宇治の抹茶使用で、

まるで本物の抹茶の色味を再現。

※1 乾燥や汚れによる

※2 チャ葉（スクラブ剤）

※3 汚れを落とすことによる

※4 うるおいによる

※5 チャ葉エキス、イノシトール、加水分解大豆エキス（保湿成分）

※6 「スキンモイスチャーマグネット処方」はプレミアアンチエイジング株式会社の登録商標です。

※7 チャ葉エキス（保湿成分）

※8 紫外線やエアコンによる乾燥

※9イノシトール（保湿成分）

※10 加水分解大豆エキス（保湿成分）

※11 保湿成分

※12 一般的なシアノアクリレート系グルーの場合

■商品概要

商品名：デュオ ザ クレンジングバーム 抹茶

販売名：デュオザクレンジングバームMa

内容量：90g

価格：3,960円（税込）

発売日：2026年5月7日（木）

プレミアアンチエイジング公式通販先行発売

6月以降 一部店舗、海外に順次展開予定

■『DUO（デュオ）』について

落とすことから始めるエイジングケア※。肌が本来持つ素肌力に着目し、肌にとっての自然と、科学に基づいた先端技術の２つを融合したエイジングケア※ ブランドです。

https://www.p-antiaging.com/duo/(https://www.p-antiaging.co.jp/)

※ 年齢に応じたお手入れのこと

【プレミアアンチエイジング株式会社 会社概要】

当社は、「Forever vivid 人の時間（とき）を、解き放つ。Untether time.」という企業理念のもと、アンチエイジングの力ですべての人を年齢から解き放ち、誰もがいつでも輝ける未来の実現を目指し、スキンケア事業、そしてリカバリー事業へと事業を拡大しています。

本社 東京都港区虎ノ門2-6-1

設立日 2009年12月

事業内容 化粧品・健康食品及びリカバリーウェアの企画、開発、輸出入、通信販売、卸及び小売業務

企業HP https://www.p-antiaging.co.jp/

「OUR STORY」（https://www.p-antiaging.co.jp/ja/company/story.html）では、

代表取締役社長 松浦清の創業からの想いや企業として目指すところをステークホルダーの皆さまにお伝えするメッセージとして公開しています。