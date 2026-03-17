HHKB×バード電子 コラボ20周年企画 第二弾パームレスト「セパレート型シリコンタイピングベッド」発売

株式会社PFU

Happy Hacking Keyboard（以下、HHKB）は、バード電子とのコラボレーション20周年記念企画の第二弾として、左右分離型パームレスト「セパレート型シリコンタイピングベッド」を、2026年3月17日よりPFUダイレクト（注1）にて発売します。

コラボレーション20周年記念モデル 第二弾

HHKBは、2025年8月にバード電子とのコラボレーション20周年を記念し、「シリコンタイピングベッド」を発売。快適なタイピングを支える両社のこだわりが融合した製品として、多くのお客様よりご好評をいただきました。

第二弾となる本製品は、柔らかなシリコン素材が衝撃を吸収し、手首への負担軽減に配慮した従来の快適性を継承しながら、より自由度の高いレイアウトを実現する左右分離型へと進化。デスク環境や使用スタイルに合わせて、“自由に置けて、自由に使える”新しいパームレストです。

設置面には日本の伝統文様「うろこ格子」を施し、中央には20年をともに歩んできたHHKBとバード電子の両ブランドロゴを刻印。両社のモノづくりへのこだわりが融合した本製品が、より快適なタイピング環境を提供します。

特長

●左右分離構造による高いレイアウト自由度

左右分離構造により中央にスペースを確保でき、トラックパッドなどの小型デバイスを自然にレイアウトできます。また、HHKBをノートPC本体のキーボード上に載せて使用する“尊師スタイル”においても、タッチパッドに干渉せずに配置することが可能です。デスク環境や作業スタイルに応じて位置を柔軟に調整できるため、レイアウトの自由度が高まります。

●用途を限定しないサイズ設計

用途やレイアウトに応じて柔軟にご使用いただけるよう、本製品は1個単位で販売。1個をテンキーやマウス用のリストレストとしてご使用できるほか、3個を横に並べることでフル幅構成として活用可能です。多様化するワークスタイルに合わせて、必要な分だけ無駄なく導入できます。

●最適設計のフィット感

HHKB本体と一体感を実現する絶妙な厚みと傾斜角度の専用設計。HHKB Professionalの前に置いた際のシンデレラフィットを実現しています。

●快適なタイピングをサポート

UVコーティング加工仕上げで、滑らかで心地よい手触り。柔らかなシリコン素材が衝撃を吸収し手首を優しく支え、長時間のタイピングでも手首の負担を軽減します。

●簡単お手入れ・高耐久

シリコン素材で汚れが付きにくく、お手入れも簡単です。長期間使用しても変形や劣化が少なく、耐久性に優れています。

●伝統と品質を両立したデザイン

設置面には日本の伝統文様「うろこ格子（鱗格子）」を採用。幾何学的に配置された鱗の形は、デザインとしての美しさに加え、ストッパーとしての機能性も兼ね備えています。さらに、格子状にすることでシリコン全体に適度な柔軟性が生まれ、天板のわずかな歪みにも自然にフィット。安定性と心地よさの両立を実現しています。

●選べる2色展開

ブラック、クールグレーの2カラーをご用意。お好みやデスク環境に合わせてお選びいただけます。

ラインナップ・価格

高品質なシリコン成形品で、カラーはブラックとクールグレーの2種類ご用意しました。

■セパレート型シリコンタイピングベッド

・価格：2,640円（税込）

ブラック（PZ-SL97B）クールグレー（PZ-SL97G）購入する（ブラック） :https://www.pfudirect.jp/view/item/000000001715?category_page_id=hhkb-option-palmrest?utm_source=hhkb_info&date=20260317購入する（クールグレー） :https://www.pfudirect.jp/view/item/000000001716?category_page_id=hhkb-option-palmrest?utm_source=hhkb_info&date=20260317

また、左右分をまとめて揃えられる2個セットもPFUダイレクト限定で同時発売いたします。

■セパレート型シリコンタイピングベッド（2個セット）

・価格：5,280円（税込）

ギャラリー

ブラック2個セット（PZ-SL97BS）クールグレー2個セット（PZ-SL97GS）購入する（ブラック） :https://www.pfudirect.jp/view/item/000000001717?category_page_id=hhkb-option-palmrest?utm_source=hhkb_info&date=20260317購入する（クールグレー） :https://www.pfudirect.jp/view/item/000000001718?category_page_id=hhkb-option-palmrest?utm_source=hhkb_info&date=20260317

「こだわりの証を、背面に。」

本製品は、HHKBと自然に調和する一体感あるデザインで、使いやすさと美しさを両立させています。この完成度は、両社の思想と技術が融合したからこそ実現。背面には20年間ともに歩んできた両ブランドのロゴが刻まれ、こだわりがさりげなく表現されています。

エンドースメント

バード電子は、HHKB専用アクセサリを20年以上にわたり企画・開発してきました。

本製品は、タイピングの快適さを保ちながら、より自由なレイアウトを可能にする「セパレート」という発想から生まれました。固定された形に合わせるのではなく、使う人の姿勢や環境に合わせて調整できる――そんな選択肢をつくりたいと考えました。97mmというHHKBの約1/3サイズを採用したのも、そのためです。2個で左右に、3個でフル幅に、あるいは色を組み合わせてツートンに。

使い方まで含めてデザインしています。このセパレートタイプが、HHKBとの関係をもう一歩深める存在になれば嬉しく思います。

BIRD ELECTRON

参考

HHKB×バード電子 コラボ20周年記念のパームレスト「シリコンタイピングベッド」発売

https://happyhackingkb.com/jp/news/2025/news20250820.html

商標について

・HappyHacking、HHK、HHKBは、株式会社PFUの日本における登録商標です。

・タイピングベッドは、株式会社バード電子の登録商標です。

注釈

注1 PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。

お客様お問い合わせ先

株式会社PFU

ドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課

E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com



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