イノベックスが都内の5階建て新築ビルに地中熱システム「サーチェス(R)」納入

ウェーブロックホールディングス株式会社地中熱活用の高効率空調・給湯システムを導入した新築ビル「トックマルット」（東京都板橋区）

ウェーブロックホールディングス株式会社のグループ会社である株式会社イノベックス（本社：東京都中央区明石町8-1、聖路加タワー13階、代表取締役兼執行役員社長：石原智憲）は、不動産を所有・管理する有限会社徳嶋興業（本社：東京都板橋区、代表取締役：塩野誠一）から地中熱活用の高効率空調・給湯システム「サーチェス(R)」を受注、このほど納入しました。徳嶋興業が導入したのは、東京都板橋区徳丸に建設した新築ビル「トックマルット」。サーチェス(R)は、一年を通して15～18度と安定している地中熱・地下水熱を熱源とするヒートクラスター方式で、一般的な地中熱工法に比べ採熱能力が約5倍であるうえ、1つの熱源孔から水資源と熱エネルギーの両方を取り出せるのが特徴です。このため、「トックマルット」では深さ100mの熱源から合わせて75kwの熱交換が可能な熱源孔3本で済み、他の地中熱工法だと12～15本掘削しなければならないのに比べ、大幅な省スペースと工費削減を実現しました。

「トックマルット」の地中熱ヒートポンプは加熱56kw、冷却53kwの2台。ほかに冷房の排熱（通常35～40度）を熱交換器で水に伝え、温水をつくる蓄熱槽も備えました。ボイラの燃料や電気代の削減につなげます。また、井戸水を汲み上げて夏場の水まきや防災井戸として活用することも可能です。「トックマルット」は地下1階、地上4階の5階建てで、地下1階にスギ薬局、地上1～4階にはスターツケアサービス株式会社が運営する「グループホームきらら板橋徳丸」がテナントとして入ります。このうち地中熱システムを利用するのは、グループホームきらら板橋徳丸となります。

対象施設で必要とされる年間エネルギー使用量は48万8,917MJ（メガジュール）で、空調においては全量を賄うことができます。一般設備と比べ導入費用は割高にはなりますが、東京都の再生可能エネルギー助成金を活用するうえ、年間約244万円のコストを削減できますので、初期投資の割高分は4年で回収できる計算となります。地球環境への負荷が低減されるのも大きな特徴で、二酸化炭素（CO2）の排出を年間約47.7トン削減できます。この削減量は約3,400本の杉の木が年間に吸収する量に相当し、一般家庭でいえば約19世帯の年間排出量に値します。

本プロジェクトの地中熱源空調システム「サーチェス(R)」の性能・仕様サーチェス(R)ロゴ

今回の地中熱システム納入は、徳嶋興業の塩野代表取締役の社会貢献、地球環境保護に対する強い思いがきっかけとなりました。塩野代表取締役は「空調、給湯を長時間使う福祉施設や医療機関、24時間ストアなどに導入すれば、かなりの効果をもたらすのではないか」と話しています。イノベックスは2019年にヒートクラスター方式の高効率地中熱空調設備の特許実施権を得て、これまでに30件を超える施工実績をイノベックスの子会社である株式会社エイゼンコーポレーションが元請け会社となり実施し、積み重ねています。現在も多数の引き合いが寄せられており、受注件数は順調に増える見通しです。

地中熱空調で快適な空間をつくっている居室2台のヒートポンプは屋上に格納

【ウェーブロックホールディングス株式会社概要】

・設立：1964年6月20日

・資本金：21億8,504万円

・本社：東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー13F

・代表取締役 兼 執行役員社長：石原 智憲

・事業内容：持株会社、グループ全体の戦略策定、資源配分、経営管理

・URL：http://www.wavelock-holdings.com/ja/index.html

【株式会社イノベックス概要】

・設立：2013年2月6日

・資本金：1億円

・本社：東京都中央区明石町8-1、聖路加タワー13階

・代表取締役 兼 執行役員社長：石原智憲

・売上高：195億2200万円（2025年3月期）

・事業内容：プラスチックシート・フィルム、合成繊維製網製品、その他加工製品、関連商品の販売

・URL：https://www.innovex-w.co.jp/

【株式会社エイゼンコーポレーション概要】

・設立：1977年11月15日

・資本金：4,800万円

・所在地：群馬県前橋市富士見町小暮1527-9

・代表取締役社長：今野 弘成

・事業内容：総合建設業・建築工事・土木工事・管工事、舗装工事・水道施設工事・

廃棄物収集運搬業・前各項目に付帯する業務、地中熱関連設備工事

・URL：https://e-eizen.jp/