2026 KUROMI × JAM HOME MADE. K10イエローゴールドジュエリー、金のクロミ。2026年3月19日（木）販売開始

写真拡大 (全20枚)

株式会社 JAM HOME MADE

株式会社JAM HOME MADE（所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表：代表取締役社長 高橋征明）は、『10K KUROMI Faith No Moreシリーズ』を、2026年3月19日（木）より、販売開始いたします。




可愛さを信じないカワイサ。

サンリオが生んだキャラクターの中でも、甘さと反骨、可愛さと毒を併せ持つ存在のクロミ。本作は、その二面性のカワイサを、10Kというジュエリーの素材に落とし込んだ新作コレクション。


ハートでもリボンでもない。あからさかな装飾も存在しない。削ぎ落とし引き算して残ったクロミの輪郭と、10Kという変わることのない素材の静かな重み。可愛いから身につけるジュエリーではなく、自分のスタンスを身につけるジュエリー。控えめでありながら、確かな重みと品格の10Kは、肌に溶け込むように馴染み、指元や首元に自然な輝きを与える。


JAM HOME MADEが得意とするのは、足し算ではなく、LESS IS MORE。その美学は、ファインジュエリーという領域において、より強く、より鋭く機能する。可愛いだけでは物足りない。強さだけでも満足できない。その曖昧さや揺らぎこそが、クロミの魅力であり、現代を生きる大人の感性と今に重なる。


サンリオの世界観と、JAM HOME MADEの思想が交差した、静かな反骨を宿す、可愛さを信じないカワイサを表現したジュエリー。



【商品概要】







■10K KUROMI Faith No Moreリング


【素材】　K10YG 【サイズ】　#5,#7,#9,#11,#13　【価格】　71,500円（税込）







■10K KUROMI Faith No Moreネックレス


【素材】　K10YG 【サイズ】　38+2cm　【価格】　93,500円（税込）







■10K KUROMI Faith No Moreピアス


【素材】　K10YG 【サイズ】　ONE　【価格】　28,600円（税込）



(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 665718



KUROMI（クロミ）


自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック！？イケメンがだ～い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。趣味は、日記をつけること。恋愛小説にはまっている。好きな色は、黒。好きな食べ物は、らっきょう。子分のバクは、クロミを乗せて空を飛べる。がまん強くて、クロミに意地悪されてもめげない。世界中をクロミ化するため奮闘中！


サンリオキャラクターの愛が隠されたTシャツ復刻受注中

併せて、この期に愛（EYE）が隠された各キャラクターのTシャツを復刻受注生産いたします。


同コンセプトで製作されたハローキティ、バッドばつ丸、クロミ、シナモロール、マイメロディ、ハンギョドン、を一斉受注！


CLOVERには愛（LOVE）が隠されています。



■CLOVER　Tee シリーズ（各キャラクター）


【素材】　コットン、ポリエステル 【サイズ】　S,M,L,XL　【価格】　各8,800円（税込）

















【販売先】


ジャムホームメイドオンラインショップ：


https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionHELLOKITTY?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260319KUROMI(https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionHELLOKITTY?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260319KUROMI)


ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113　東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2


ジャムホームメイドZOZOTOWN ショップ



■会社概要


JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）は、1998年に設立されたユニセックスのジュエリー＆アクセサリーブランドです。


ブランド名の「JAM」は、ジャズミュージシャンが集まり即興演奏を行う「JAM SESSION」に由来します。


現在ではジャンルを超えた音楽や芸術において“即興的な変化”を象徴する言葉として広く用いられており、その自由な発想と創造性がブランドの根幹をなしています。


JAM HOME MADEは、これまでファッションブランドやアニメーション、さらには伝統芸術まで、ジャンルを横断した幅広いコラボレーションを展開してきました。常に新しい価値を生み出し、既成概念にとらわれないクリエイションを追求しています。


ブライダルリングの分野においては、ディズニープリンセスの世界観を表現したシリーズをはじめ、二人でリングを作り合うワークショップを実施。大切な時間や体験そのものを形に残す取り組みも行っています。


ブランドのコンセプトは、「肌にもっとも近いプロダクトとして、ジュエリーやアクセサリーを通じ、思いやりと笑顔を提案」。JAM HOME MADEは、今後も多様なコラボレーションや新たな試みによって、ジュエリー・アクセサリーを通じた新しい価値を発信します。



社　名：株式会社 JAM HOME MADE


所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2


設　立：2003年7月


代表者：代表取締役社長　高橋征明


事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売


JAM HOME MADE公式ホームページ ：https://www.jamhomemadeonlineshop.com/


Twitter：http://www.twitter.com/jamhomemade_com


Facebook：http://www.facebook.com/jamhomemade.official


Instagram：http://www.instagram.com/jamhomemade_official


Youtube：http://www.youtube.com/user/JAMHOMEMADEofficial