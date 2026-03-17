2026 KUROMI × JAM HOME MADE. K10イエローゴールドジュエリー、金のクロミ。2026年3月19日（木）販売開始

株式会社 JAM HOME MADE

株式会社JAM HOME MADE（所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表：代表取締役社長 高橋征明）は、『10K KUROMI Faith No Moreシリーズ』を、2026年3月19日（木）より、販売開始いたします。

可愛さを信じないカワイサ。

サンリオが生んだキャラクターの中でも、甘さと反骨、可愛さと毒を併せ持つ存在のクロミ。本作は、その二面性のカワイサを、10Kというジュエリーの素材に落とし込んだ新作コレクション。

ハートでもリボンでもない。あからさかな装飾も存在しない。削ぎ落とし引き算して残ったクロミの輪郭と、10Kという変わることのない素材の静かな重み。可愛いから身につけるジュエリーではなく、自分のスタンスを身につけるジュエリー。控えめでありながら、確かな重みと品格の10Kは、肌に溶け込むように馴染み、指元や首元に自然な輝きを与える。

JAM HOME MADEが得意とするのは、足し算ではなく、LESS IS MORE。その美学は、ファインジュエリーという領域において、より強く、より鋭く機能する。可愛いだけでは物足りない。強さだけでも満足できない。その曖昧さや揺らぎこそが、クロミの魅力であり、現代を生きる大人の感性と今に重なる。

サンリオの世界観と、JAM HOME MADEの思想が交差した、静かな反骨を宿す、可愛さを信じないカワイサを表現したジュエリー。

【商品概要】

■10K KUROMI Faith No Moreリング

【素材】 K10YG 【サイズ】 #5,#7,#9,#11,#13 【価格】 71,500円（税込）

■10K KUROMI Faith No Moreネックレス

【素材】 K10YG 【サイズ】 38+2cm 【価格】 93,500円（税込）

■10K KUROMI Faith No Moreピアス

【素材】 K10YG 【サイズ】 ONE 【価格】 28,600円（税込）

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 665718

KUROMI（クロミ）

自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック！？イケメンがだ～い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。趣味は、日記をつけること。恋愛小説にはまっている。好きな色は、黒。好きな食べ物は、らっきょう。子分のバクは、クロミを乗せて空を飛べる。がまん強くて、クロミに意地悪されてもめげない。世界中をクロミ化するため奮闘中！

サンリオキャラクターの愛が隠されたTシャツ復刻受注中

併せて、この期に愛（EYE）が隠された各キャラクターのTシャツを復刻受注生産いたします。

同コンセプトで製作されたハローキティ、バッドばつ丸、クロミ、シナモロール、マイメロディ、ハンギョドン、を一斉受注！

CLOVERには愛（LOVE）が隠されています。

■CLOVER Tee シリーズ（各キャラクター）

【素材】 コットン、ポリエステル 【サイズ】 S,M,L,XL 【価格】 各8,800円（税込）

【販売先】

ジャムホームメイドオンラインショップ：

https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionHELLOKITTY?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260319KUROMI(https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionHELLOKITTY?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260319KUROMI)

ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

ジャムホームメイドZOZOTOWN ショップ

■会社概要

JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）は、1998年に設立されたユニセックスのジュエリー＆アクセサリーブランドです。

ブランド名の「JAM」は、ジャズミュージシャンが集まり即興演奏を行う「JAM SESSION」に由来します。

現在ではジャンルを超えた音楽や芸術において“即興的な変化”を象徴する言葉として広く用いられており、その自由な発想と創造性がブランドの根幹をなしています。

JAM HOME MADEは、これまでファッションブランドやアニメーション、さらには伝統芸術まで、ジャンルを横断した幅広いコラボレーションを展開してきました。常に新しい価値を生み出し、既成概念にとらわれないクリエイションを追求しています。

ブライダルリングの分野においては、ディズニープリンセスの世界観を表現したシリーズをはじめ、二人でリングを作り合うワークショップを実施。大切な時間や体験そのものを形に残す取り組みも行っています。

ブランドのコンセプトは、「肌にもっとも近いプロダクトとして、ジュエリーやアクセサリーを通じ、思いやりと笑顔を提案」。JAM HOME MADEは、今後も多様なコラボレーションや新たな試みによって、ジュエリー・アクセサリーを通じた新しい価値を発信します。

社 名：株式会社 JAM HOME MADE

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

設 立：2003年7月

代表者：代表取締役社長 高橋征明

事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売

JAM HOME MADE公式ホームページ ：https://www.jamhomemadeonlineshop.com/

Twitter：http://www.twitter.com/jamhomemade_com

Facebook：http://www.facebook.com/jamhomemade.official

Instagram：http://www.instagram.com/jamhomemade_official

Youtube：http://www.youtube.com/user/JAMHOMEMADEofficial