日本発のLifestyle＆Beautyブランド「AHRES」。大丸心斎橋店でPOP UP SHOPを再開催！人気アイテムの購入特典も

アーレス株式会社

「Function with Entertainment.」というConceptに基づき、2022年12月12日にLifestyle＆Beautyブランドとして誕生した「AHRES」。2026年3月25日（水）から期間限定で大丸心斎橋店にて2回目のPOP UP SHOPの開催が決定。前回のご好評を受け、さらにパワーアップして再び登場いたします。

"Function with Entertainment."の世界観をAHRES POP UP SHOPでお楽しみください。

大丸心斎橋店 AHRES POP UP SHOP 開催概要

大丸心斎橋店 POP UP SHOP 概要

大丸心斎橋 AHRES POP UP SHOP（イメージ）大丸心斎橋 AHRES POP UP SHOP（イメージ）

期間:３月25日（水）～ 期間限定にて開催

営業時間:午前10時 ～ 午後8時

※諸般の事情により、営業日、営業時間、予定しておりましたイベントなどが変更になる場合がございます。ホームページまたは店頭でご確認ください。

場所:〒542-8501 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店本館1F

電話番号：050-1781-0000（大代表）

ここでしか手に入らない！大丸心斎橋店POP UP SHOPの特別な購入特典

AHRESアイテムをご購入の方に以下の特別な特典をプレゼント！

- AHRES製品を6,600円（税込）以上ご購入の先着500名様に、AHRES人気スキンケアアイテムのミニサイズをセットにした「スキンケアサンプルセット」をプレゼント！

スキンケアサンプルセット(イメージ)特別なスキンケアサンプルセット

・ローメルト クレンジングバーム クロ 20g

・ブースト ポンパー X (導入液) 12mL

・PÅWN (化粧水) 25mL

AHRESの人気スキンケアアイテムを、

たっぷり約1週間分お試しいただける限定セットをご用意しました。

ぜひこの機会に、肌で体感してください。

大丸心斎橋店POP UP SHOP限定の豪華特典をお見逃しなく。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※キット製品は対象外です。

AHRESブランドページ ：https://ahres.jp/

AHRES公式Instagram ：https://www.instagram.com/ahres_official/

AHRES公式 X：https://twitter.com/Ahres_official