日本発のLifestyle＆Beautyブランド「AHRES」。大丸心斎橋店でPOP UP SHOPを再開催！人気アイテムの購入特典も
「Function with Entertainment.」というConceptに基づき、2022年12月12日にLifestyle＆Beautyブランドとして誕生した「AHRES」。2026年3月25日（水）から期間限定で大丸心斎橋店にて2回目のPOP UP SHOPの開催が決定。前回のご好評を受け、さらにパワーアップして再び登場いたします。
"Function with Entertainment."の世界観をAHRES POP UP SHOPでお楽しみください。
大丸心斎橋店 AHRES POP UP SHOP 開催概要
大丸心斎橋 AHRES POP UP SHOP（イメージ）
大丸心斎橋 AHRES POP UP SHOP（イメージ）
大丸心斎橋店 POP UP SHOP 概要
期間:３月25日（水）～ 期間限定にて開催
営業時間:午前10時 ～ 午後8時
※諸般の事情により、営業日、営業時間、予定しておりましたイベントなどが変更になる場合がございます。ホームページまたは店頭でご確認ください。
場所:〒542-8501 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店本館1F
電話番号：050-1781-0000（大代表）
ここでしか手に入らない！大丸心斎橋店POP UP SHOPの特別な購入特典
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※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
※キット製品は対象外です。
AHRESブランドページ ：https://ahres.jp/
AHRES公式Instagram ：https://www.instagram.com/ahres_official/
AHRES公式 X：https://twitter.com/Ahres_official