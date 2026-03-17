「プロテカ」の360°どこからでも開く新発想スーツケースに、金属の質感を表現した限定モデル登場

エース株式会社

エース株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森下宏明）は、日本製トラベルバッグブランド「PROTECA（プロテカ）」より、360°どこからでも開ける新発想スーツケースの限定モデル「360G4 METALLIC 2（スリーシックスティG4 メタリック 2）」を、直営店、オンラインストア、全国の主要百貨店・専門店にて順次展開開始しました。

ポリカーボネート混合樹脂製のボディに、金属を薄い膜状に蒸着したフィルムをラミネートすることで、金属を思わせるメタリックな美しい質感を実現しました。

【商品特徴】

軽量性と金属の質感を両立させたボディ

ポリカーボネート混合樹脂製のボディに、金属を薄い膜状に蒸着したフィルムをラミネートすることで、軽量でありながら金属を思わせるメタリックな美しい質感を実現しました。

360°オープンシステム

「360シリーズ」は、その名の通り360°どの方向からでも開閉できる新発想のスーツケースです。

縦にも横にも開けられるため、スーツケースを立てたまま荷物を取り出したい時や、スペースの限られた室内での使用など、シーンに応じて開け方を変えることができます。

〈1気室〉は縦に開く時や、嵩張る荷物の収納に便利。仕切りを折り畳み、拡張機能で底側収納部を拡げます。〈2気室〉は横に開く時や、荷物を仕分けるのに便利。底側を拡張せず、蓋側を仕切りで区切ります。

2通りの収納方法

荷物を底側にまとめて収納する〈1気室〉と、蓋側と底側に分けて整理できる〈2気室〉の、2通りの収納方法を使い分けられます。

蓋側には仕切りを、底側には拡張機能を備えており、簡単に内装仕様を切り替えられます。

旅を快適にする独自開発機能

公的機関による検査で、従来品に比べ約30％の体感音量軽減が証明された「サイレントキャスター(R)」、滑らかな回転を補助する高耐久クロム鋼ベアリングを内蔵した「ベアロンホイール(R)」、手元のスイッチで車輪を固定できる特許取得のキャスターストッパー機能「マジックストップ(R)」、人間工学に基づいて設計された握りやすい「エルゴノミックハンドル」といった、独自開発機能を搭載しました。

【商品詳細】

シリーズ：360G4 METALLIC 2（スリーシックスティG4 メタリック 2）

カラー： ピンクゴールド、チタニウム

素材： ポリカーボネート・ABS 混合樹脂

生産地： 日本（北海道・赤平工場）

サイズ規定／品番／外寸サイズ（H×W×Dcm） ／重量／容量／税込価格:

機内持込 ／ 08601 ／ 54×36×25 ／ 3.2kg ／ 38L ／110,000円

預け入れ ／ 08602 ／ 60×43×26 ／ 3.7kg ／ 53L ／115,500円

預け入れ ／ 08604 ／ 76×54×27 ／ 4.9kg ／ 100L ／126,500円

エースオンラインストア商品ページ：https://store.ace.jp/shop/c/c70166/

about PROTECA

2004年にデビューしたエースを代表する日本製トラベルバッグブランド。

北海道・赤平工場の徹底した品質管理の下で、高品質・高機能なスーツケースを製造しています。

プロテカのスーツケースは高品質さの証明として、3年間無制限の無償製品保証「プロテカ プレミアムケア」を備えます。〈航空会社による破損〉も保証対象内とする手厚い保証内容です。プレミアムケア終了後も、7年間の製品保証が付く合計10年間の製品保証で、安心して旅をお楽しみいただけます。

https://www.proteca.jp/